Impressoras 3D: oito coisas bizarras que já foram criadas

As impressoras 3D se tornaram o braço direito de muitos segmentos no mercado, como a medicina e a engenharia. Contudo, o que muitas pessoas não imaginam é que esses aparelhos são capazes de reproduzir não só próteses simples ou peças industriais, como costumam divulgar com mais frequência. A impressão 3D, na verdade, também pode criar roupas, comidas e outros tipos de objetos inusitados.

Os próprios automóveis, que parecem impossíveis de serem replicados, já foram criados por meio de uma impressora 3D. Para conhecer essas e outras bizarrices, veja a lista que o TechTudo preparou com oito objetos já fabricados por meio desse modelo de impressão.

Impressoras 3D surpreendem pelas criações bizarras no mercado

1. Comida

Impressora 3D Mooji Meats produz cortes de carne vegetariana

Pode parecer impossível, mas algumas comidas já são reproduzidas por meio das impressoras 3D. Diferentemente das máquinas usadas no segmento industrial, o plástico não é matéria-prima usada e nem mesmo outros compostos químicos que podem fazer mal à saúde humana.

As empresas que trabalham com esse tipo de produção usam ingredientes como algas, sementes e leveduras. Com isso, além de se tornarem comestíveis, alguns alimentos também podem ser benéficos para a saúde e podem complementar uma alimentação que antes era pobre em nutrientes.

2. Edifício

Empresa chinesa WinSun constrói primeiro edifício do mundo com uma impressora 3D

As impressoras 3D podem ser maiores do que você imagina e capazes de imprimir objetos grandiosos, como fez uma empresa chinesa. A WinSun diz ter reproduzido não só apartamentos inteiros em um edifício, mas também dez casas, no período de apenas 24 horas.

O feito é não só um passo enorme para a engenharia, como também um avanço para a população. Além de reduzir os custos e o uso de materiais comuns nas obras, as pessoas podem ter as suas casas dentro de um tempo hábil jamais esperado.

3. Peça de roupa

Roupa criada com impressora 3D reproduz peças comuns de lojas convencionais

É comum associar a impressora 3D a objetos rígidos, sem flexibilidade. Contudo, empresas do ramo têxtil têm provado desde 2010 que é possível reproduzir peças de roupa maleáveis, que se parecem bastante com tecidos usados em camisas, calças e outros trajes encontrados dentro do armário.

Para isso, são usados nas impressoras 3D filamentos diferentes do padrão, que originalmente são feitos de plástico. Algumas peças, como bolsas e carteiras, usam esse material mais rígido propositalmente, a fim de criar uma nova tendência no ramo da moda.

4. Carro

Strati é um carro feito a partir de impressora 3D, com mesmas funções que um automóvel de passeio

Existem empresas espalhadas pelo mundo que investem na impressão 3D de carros. Isso não só é possível como é feito dentro de um prazo curtíssimo, o que reduz o tempo médio comum para a produção de um veículo comum.

A empresa Local Motors desenvolveu carros de passeio em apenas 44 horas. Apesar de não terem todos os apetrechos que um veículo normal têm, como aparelho de som, câmera de ré e outros, os criadores acreditam que o Strati, como foi intitulado, é capaz de rodar dentro da cidade e substituir modelos mais comuns.

5. Células-tronco

Reprodução de células-tronco através de impressoras 3D já é estudada no Brasil

Na área médica, a impressora 3D já é bastante comum. Muitas empresas desse ramo divulgam sobre produção de próteses e até mesmo órgãos humanos, que podem ser uma solução para muitas pessoas com algum tipo de problema. Porém, algo surpreendente que tem sido desenvolvido são as células-tronco por meio de impressão 3D.

Basicamente, a impressora reproduz minúsculas gotículas de células-tronco embrionárias, que podem ser usadas para o desenvolvimento de vacinas, tecidos humanos e até alimentos. A empresa responsável diz que as impressões acontecem a cada cinco pequenas gotículas e que o maior intuito é criar órgãos humanos a partir do zero.

6. Ferramenta

Impressora 3D é capaz de reproduzir objetos rotineiros, como ferramentas de trabalho

Ferramentas como alicate e martelo costumam ser bem construídas e duram bastante tempo. Porém, a necessidade de imediato é o grande problema, já que nem todas as pessoas têm os materiais que precisam em determinadas horas. Durante uma obra na sua casa, por exemplo, pode acontecer de faltar uma chave inglesa para instalação de um objeto.

A impressora 3D é uma solução para isso, visto que reproduz o objeto em pouquíssimo tempo e com ótimos custo/benefício. Isso tudo sem mencionar que podem ser menores e ocupar menos espaço em casa, o que é um problema para muitas pessoas.

7. Busto do Rei Ricardo III

Após estudos, cientistas desenvolveram o busto do Rei Ricardo III por meio de uma impressora 3D

Na Inglaterra, arqueólogos encontraram a ossada de um importante líder da região, conhecido como Rei Ricardo III. Para registrar ainda mais dados deste estudo, os especialistas decidiram levar o crânio encontrado junto ao esqueleto até a Universidade de Dundee, a fim de obter mais informações.

Para isso, os cientistas da universidade esculpiram por meio da impressora 3D uma carne computadorizada, que seria usada para simular a face do Rei Ricardo III. A reconstrução facial levou em consideração as formas do crânio, como também traços comuns da época. Dessa forma, os especialistas conseguiram produzir um busto referente a uma pessoa que morreu há mais de 500 anos por meio da impressão 3D.

8. Impressora 3D

Reprap Pro é uma impressora 3D que se replica e cria outras impressoras

Por fim, a impressora 3D é capaz de se reproduzir. Essa bizarrice pode parecer impossível, mas especialistas construíram a famosa RepRap Pro, que simplesmente replica outras máquinas iguais em pouco tempo. A intenção é comercializar a impressão 3D no mercado com custos mais baixos comparado ao mercado mundial.

Não se sabe quantas produções já aconteceram e nem mesmo o tempo estimado. Milhares de impressoras 3D já foram desenvolvidas por uma impressora 3D e completam a lista de objetos surpreendentes já criados por essa máquina.

Com informações de AllThat3D e Yahoo News

No vídeo abaixo, veja como funciona uma impressora 3D