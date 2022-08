Instagram: veja como 'consertar' seu feed e se livrar de posts sugeridos

Após uma série de críticas , o Instagram anunciou que ia pausar os testes do feed em tela cheia e diminuir a quantidade de publicações recomendadas . Ainda assim, muitos usuários permanecem incomodados com os novos recursos da rede social. Os vídeos em formato de Reels têm irritado boa parte do público, que diz que o Instagram está se tornando o TikTok . Além disso, os posts sugeridos, que existem desde 2011, passaram a ser veiculados com exagero nos últimos tempos, fazendo com que pessoas desconhecidas sejam exibidas durante a navegação do feed.

Pensando nisso, o TechTudo reuniu uma série de alternativas para diminuir as sugestões no feed e tornar a navegação no app mais limpa. Confira, na lista a seguir, cinco dicas para remover sugestões do feed do Instagram.

1 de 4 Mudanças no Instagram desagradaram usuários; veja como consertar o feed e remover sugestões de pessoas desconhecidas — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Mudanças no Instagram desagradaram usuários; veja como consertar o feed e remover sugestões de pessoas desconhecidas — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Use o feed cronológico

Recentemente, o Instagram trouxe de volta o feed cronológico, que mostra os posts mais recentes das pessoas que o usuário segue, por ordem de publicação. Esse formato é exibido de forma paralela e não tem interferência de sugestões de algoritmos ou anúncios de publicidade, mostrando apenas aquilo que o usuário quer ver. Para acessar o feed cronológico, basta tocar no logo do Instagram, no canto superior esquerdo da tela, e selecionar a opção “Seguindo”. Você também pode ativar o feed especial “Favoritos”. Nele aparecem apenas publicações de pessoas selecionadas.

2 de 4 Instagram mostra posts em ordem de publicação na aba "Seguindo" — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Instagram mostra posts em ordem de publicação na aba "Seguindo" — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Bloqueie posts sugeridos

Outra maneira de se livrar das sugestões do Instagram é bloqueando os posts sugeridos do feed. Essa opção faz com que a rede social deixe de mostrar fotos e vídeos de pessoas desconhecidas no meio da navegação. Para ativar o bloqueio, basta localizar uma sugestão no feed e tocar no ícone de “x”, no canto superior direito do post. Depois, é só escolher “Ativar modo Soneca”.

3 de 4 Saiba como desativar publicações sugeridas no Instagram e ativar o Modo Soneca por 30 dias — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como desativar publicações sugeridas no Instagram e ativar o Modo Soneca por 30 dias — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Vale destacar que esse bloqueio é temporário e só dura 30 dias. Ou seja, após esse prazo, as sugestões voltarão automaticamente para o feed, sendo necessário repetir o procedimento para renovar o bloqueio.

3. Mostre ao algoritmo o conteúdo de que você não gosta

O Instagram também permite que você “ensine” aos algoritmos aquilo de que você não gosta, para que eles não mostrem novamente sugestões parecidas com o conteúdo em questão. Para isso, basta localizar uma sugestão e tocar no ícone de “x”. Depois, é só selecionar “Não sugerir publicações relacionadas”. Assim, os robôs entenderão que aquele tipo de perfil e conteúdo não são interessantes para você. Também é possível fazer esse tipo de sinalização no menu “Explorar”. Nesse caso, basta tocar nos três pontinhos do post indesejado e selecionar a opção “Não tenho interesse”.

4 de 4 Veja como sinalizar para algoritmo do Instagram que você não gosta daquele conteúdo e não acha interessante — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como sinalizar para algoritmo do Instagram que você não gosta daquele conteúdo e não acha interessante — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Use a versão web

O Instagram Web não exibe anúncios nem sugestões de desconhecidos no feed. Desta forma, você pode navegar à vontade pela rede social, visualizando apenas fotos e vídeos publicados pelos seus amigos, sem a interferência de publicidades ou sugestões de algoritmos intercalando os posts. Para acessar o Instagram Web, basta acessar o endereço "instagram.com" (sem aspas) diretamente no seu navegador e fazer login com a sua conta.

5. Saia do Instagram

Caso nenhuma das alternativas anteriores torne a utilização do Instagram satisfatória, talvez seja o momento de dar um tempo do aplicativo e explorar conteúdos interessantes em outras redes sociais, ou até mesmo fora delas.

