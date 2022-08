iPhone: 5 funções legais (e úteis) para usar no modo Foco do seu celular

O Modo Foco do iPhone chegou com a atualização do iOS 15, e é um recurso bastante útil para se manter concentrado e realizar tarefas. A função permite, entre outras coisas, ocultar notificações de apps de redes sociais ou de contatos específicos, a fim de evitar distrações durante certas atividades. Nesse sentido, é possível, por exemplo, criar um modo de trabalho para ser mais produtivo, ou um de sono para tentar organizar as horas de descanso. Veja, a seguir, cinco dicas de como usar o Foco do iOS para ser mais produtivo.