iPhone: 6 dicas que vão te ajudar a manter o seu celular organizado

O iPhone ( iOS ) possui alguns recursos de personalização que podem ser úteis para organizar a Tela de Início e deixar o celular com um visual mais limpo e intuitivo. A Biblioteca de Apps é um exemplo disso, já que, com ela, é possível remover os apps das páginas iniciais sem precisar desinstalá-los do celular - o que evita um acúmulo desnecessário de aplicativos na Tela de Início, por exemplo. Os widgets, por sua vez, podem agilizar acessos e ainda deixar o celular com uma aparência mais dinâmica e prática para o dia a dia. Na lista a seguir, confira seis dicas que podem deixar seu iPhone (iOS) mais organizado.

1 de 6 iPhone: confira dicas para manter o celular organizado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone: confira dicas para manter o celular organizado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Esconda apps da Tela de Início

Uma dica que pode ajudar a manter o iPhone (iOS) organizado é remover apps pouco utilizados da Tela de Início. Por padrão, apps recém baixados na App Store são adicionados aos espaços livres das dessas telas, mas é possível alterar essa configuração para que os aplicativos fiquem disponíveis apenas na Biblioteca de Apps. Dessa forma, você pode personalizar a Tela de Início e deixá-la mais arrumada sem precisar necessariamente desinstalar os apps do celular.

Para apagar um app da Tela de Início, toque e pressione sobre o ícone em questão por alguns segundos. Em seguida, selecione "Remover App" e, para continuar, toque na opção "Remover da Tela de Início". A partir de então, o app ficará disponível apenas na Biblioteca de Apps.

2 de 6 Removendo apps do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Removendo apps do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Remova páginas da Tela de Início

Outra dica útil para organizar o iPhone (iOS) é remover ou apenas esconder as páginas da Tela de Início que estejam carregadas com muitos apps e widgets. Para isso, toque e pressione sobre um espaço em branco da Tela de Início por alguns segundos e, depois, selecione o ícone de reticências no centro inferior da página. Na próxima tela, você verá miniaturas das páginas iniciais do seu iPhone, e pode editá-las ou removê-las da forma como preferir.

Tocando sobre o círculo abaixo da página você pode escondê-la. Dessa forma, ela não ficará mais visível na Tela de Início, mas você poderá recuperá-la mais tarde se desejar. Para apagá-la por completo, depois de tocar sobre o círculo, toque sobre o ícone de "-" no canto superior esquerdo da página. Assim, todos os apps e widgets da página serão excluídos de uma vez da tela inicial do iPhone - mas ainda ficarão disponíveis na Biblioteca de Apps.

3 de 6 Editando páginas da Tela de Início do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Editando páginas da Tela de Início do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Armazene apps em pastas temáticas

As pastas temáticas também são boas opções para manter o celular arrumado, e é possível criá-las e organizá-las da forma como o usuário preferir. Para juntar aplicativos em uma única pasta, basta pressionar um app por alguns segundos e sobrepô-lo a algum segundo app. Dessa forma, uma pasta será criada de forma automática contendo os dois aplicativos.

Outra dica que pode facilitar ainda mais esse processo consiste em selecionar vários apps de uma vez. Para isso, basta pressionar um app e, enquanto ainda estiver com o dedo sobre ele, use um segundo dedo para tocar sobre os outros ícones que você deseja adicionar a uma pasta. Agora, com todos os apps selecionados, basta arrastá-los até a pasta para que fiquem todos armazenados por lá.

4 de 6 Criando pastas temáticas no iPhone (iOS) para deixar o celular organizado — Foto: Reprodução/Clara Fabro Criando pastas temáticas no iPhone (iOS) para deixar o celular organizado — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Adicione Widgets para otimizar uso e economizar espaço

Os widgets são ícones muito práticos e convenientes de se ter na Tela de Início. Com eles, é possível personalizar o celular e otimizar o uso do smartphone, já que não é necessário abrir determinados aplicativos para checar algumas informações. Você pode adicioná-los à tela inicial do iPhone em alguns passos.

Primeiro, toque sobre uma área livre da Tela de Início e pressione por poucos segundos. Depois, toque sobre o ícone de "+", no canto superior esquerdo da tela, para abrir a lista com os widgets. Em seguida, basta selecionar uma das opções disponíveis para configurá-la da forma como desejar.

5 de 6 Adicionando um widget à tela inicial do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Adicionando um widget à tela inicial do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Delete apps desnecessários ou que não usa com frequência

Outra dica básica para acabar com a falta de organização no celular consiste em desinstalar apps pouco utilizados. Assim, além de manter a Tela de Início mais limpa, você ainda economiza espaço de armazenamento do iPhone. Para excluir apps que você não usa com frequência, basta selecioná-lo e tocar em "Remover App" no pop-up que aparecerá na tela. Em seguida, toque sobre a opção "Apagar App" e confirme o procedimento tocando mais uma vez em "Apagar".

Você pode descobrir quais apps você menos utiliza em passos simples. Vá em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone. Aí, basta analisar a lista e, então, verificar a data do último uso feito de cada aplicativo. Apague os que tiver usado há mais tempo. É possível ainda verificar quais apps mais gastam bateria, para então apagá-los também.

6 de 6 Desinstalando apps pouco utilizados para organizar o iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desinstalando apps pouco utilizados para organizar o iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Evite wallpapers animados e/ou com muita informação

Wallpapers que se movimentam podem poluir a Tela de Início do iPhone e, com o tempo, também podem deixar o celular lento pelo uso desnecessário de CPU. Outro ponto negativo desse tipo de fundo de tela tem relação com a bateria do dispositivo, que também pode ser comprometida com o uso frequente deles, já que requerem mais recursos para funcionar.

Por isso, é interessante optar por fotos ou imagens estáticas, que não tenham muita informação e que tornem o uso do dispositivo mais fluido e leve. Veja aqui dicas para encontrar wallpapers.

