Jogo do gato: veja lista com Stray e mais games com protagonistas felinos

Stray , game que ficou conhecido como “o jogo do gato”, foi lançado em julho para PlayStation ( PS4 e PS5 ) e PC. O jogo chamou a atenção pela qualidade, sucesso com o público e, principalmente, pelo fato de ser protagonizado literalmente por um felino. Apesar de a premissa ser pouco usual, o mais curioso é que este não é o único game onde isso acontece. Estes animais são tema recorrente em jogos de todos os tipos, desde o RPG, passando por aventura e até títulos com elementos de horror, sempre com os bichanos em posições de destaque ou como protagonistas.

Título como Cat Quest, Copycat e Night in the Woods são alguns exemplos de jogos que onde os protagonistas são gatinhos, como acontece em Stray. Confira, a seguir, mais títulos com felinos para aproveitar em várias plataformas.

1 de 9 Stray é o jogo do gato que se tornou popular e já está disponível no PS4, PS5 e PC — Foto: Divulgação/BlueTwelve Studio Stray é o jogo do gato que se tornou popular e já está disponível no PS4, PS5 e PC — Foto: Divulgação/BlueTwelve Studio

Cat Quest I e II são jogos de RPG de ação com perspectiva “top down”, ou seja, visão com um enquadramento superior onde você consegue enxergar todo o cenário ao redor. Em termos de gráficos e ambientação, os games lembram a série The Legend of Zelda, mas com representações que simulam o visual retrô e outros títulos mais antigos.

2 de 9 Cat Quest parece com Zelda e mescla elementos de RPG com aventura — Foto: Divulgação/The Gentlebros Cat Quest parece com Zelda e mescla elementos de RPG com aventura — Foto: Divulgação/The Gentlebros

O jogo original foi lançado em 2017 e sem muito alarde conseguiu sucesso, o que gerou uma sequência em 2019. A história se passa em um mundo onde os felinos vivem como habitantes locais e o jogador controla um gato humanoide que precisa resgatar sua irmã. O enredo é bem simples, porém os animais mantêm alguns comportamentos característicos que lembram movimentos de gatos reais, como saltos longos e arranhões.

Cattails – Nintendo Switch e PC

Cattails é um game que até se parece com Stray em alguns pontos, mas não tem gráficos 3D e aposta em visual mais simples e retrô. Já a jogabilidade é inspirada por títulos de sobrevivência, uma vez que o jogador assume o papel de um gato que vive em um ambiente aberto e que precisa prosperar, coletar materiais e sobreviver às ameaças.

3 de 9 Cattails lembra games como Stardew Valley em gameplay e gráfico — Foto: Divulgação/Falcon Development Cattails lembra games como Stardew Valley em gameplay e gráfico — Foto: Divulgação/Falcon Development

O game lembra também Stardew Valley, que segue a mesma premissa, mas com humanos. Há combates, quebra-cabeças e uma história que se desenvolve ao longo de cada cenário descoberto. Cattails também foi lançado em 2017 e foi muito elogiado por quem aproveitou, como pode ser visto nas avaliações disponíveis no Steam. Uma sequência está agendada para 2023.

Cat and Ghostly Road – PC

Cat and Ghostly Road é um pouco diferente de outros jogos desta lista. Ele é mais simples e contemplativo, uma vez que não oferece muita ação e foca no desenvolvimento de história de seus poucos personagens e na exploração de seus pequenos cenários. No game, o gatinho protagonista participa da saga como observador e tem o poder sobrenatural de assumir forma humanoide em alguns momentos.

4 de 9 Cat and Ghostly Road tem elementos sobrenaturais da cultura japonesa — Foto: Divulgação/BOV Cat and Ghostly Road tem elementos sobrenaturais da cultura japonesa — Foto: Divulgação/BOV

O game aborda, também, o folclore japonês e sua perspectiva sobrenatural, utilizando cenários, lendas e figuras para dar o tom de sua aventura. O gato explora o mundo de demônios e espíritos, do bem e do mal, para descobrir mais sobre a própria vida e sua realidade.

Copycat – PC

Copycat é um jogo que ainda vai ser lançado – a previsão é que isso ocorra ainda em 2022, mas não há uma data confirmada. O game também lembra Stray em alguns sentidos, a começar pelo controle livre de um gato nos cenários. Contudo, as propostas dos games são bem distintas, uma vez que, em CopyCat, a ideia é relatar o mundo através da perspectiva da gatinha Dawn.

5 de 9 Copycat ainda vai ser lançado e parece com Stray em alguns aspectos — Foto: Divulgação/Spoonful Of Wonder Copycat ainda vai ser lançado e parece com Stray em alguns aspectos — Foto: Divulgação/Spoonful Of Wonder

O jogo é focado na narrativa e conta a história da gatinha de uma abrigo que tem medo do dia em que vai ser adotada. Isso muda, contudo, quando ela conhece Olive, a nova dona. O game também tem algumas decisões a serem tomadas na tela, como botões que aparecem na frente do jogador e permitem morder ou arranhar uma mão que tenta agarrar o animal, por exemplo. Copycat também tem gráficos 3D e promete ser querido entre fãs deste tipo de aventura.

Blacksad: Under the Skin – PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Um dos jogos mais curiosos da lista, Blacksad: Under the Skin é um game de 2019 que se inspira em uma história em quadrinhos. Criado originalmente por Juan Díaz Canales e Juanju Guarnido, John Blacksad é um gato humanoide, em um mundo onde existem vários animais desse tipo, que trabalha como detetive particular na Nova York de 1950.

6 de 9 Blacksad: Under the Skin é inspirado por quadrinho europeu de mesmo nome — Foto: Divulgação/Microids Blacksad: Under the Skin é inspirado por quadrinho europeu de mesmo nome — Foto: Divulgação/Microids

O jogo se passa na mesma época e cenário. Os jogadores controlam Blacksad conforme ele investiga uma morte misteriosa. Quem jogou os títulos da produtora Telltale, como The Walking Dead, deve se sentir em casa com o título, já que a jogabilidade é mais ou menos no mesmo estilo. No game, o jogador investiga cenários, dialoga com outras pessoas e precisa definir caminhos que vão influenciar na gameplay e também no rumo que a história vai tomar.

MagiCat – PC, Nintendo Switch

Lançado em 2017, MagiCat é um game bem simples. Ele também aposta no estilo retrô não apenas visualmente, mas também em sua trilha sonora e efeitos de som. A jogabilidade é de plataforma, no melhor estilo Mega Man, Sonic e Super Mario. O jogador controla o simpático gato, que tem habilidades mágicas e um chapéu de mago, e precisa encarar os obstáculos, além de vencer os inimigos e armadilhas.

7 de 9 MagiCat é game de plataforma no formato mais clássico possível — Foto: Divulgação/Toge Productions MagiCat é game de plataforma no formato mais clássico possível — Foto: Divulgação/Toge Productions

Na história, o bichano protagonista parte em uma jornada para recuperar um artefato roubado. São 63 fases no total e vários temas de mapas para desafiar o jogador, como elementos que lembram neve, terra e água, dificultando a experiência a cada novo estágio desbloqueado – bem ao estilo dos títulos de plataforma clássicos.

Night in the Woods – PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch

Night in the Woods é um game de 2017 que, inclusive, já foi premiado com um BAFTA, o British Academy Film Awards, do Reino Unido, por conta de sua narrativa. A forma como a história é contada é realmente um dos pontos fortes do jogo, além com seus gráficos atrativos que lembram pinturas. A jogabilidade é focada na exploração e elementos de RPG com sobrevivência mesclada, ainda, a jogos de ritmo e combate.

8 de 9 Night in the Woods chegou a ganhar prêmio por conta de sua narrativa — Foto: Divulgação/Infinite Fall Night in the Woods chegou a ganhar prêmio por conta de sua narrativa — Foto: Divulgação/Infinite Fall

Em Night in the Woods, o jogador controla Mae Borowski, uma gata que retorna ao seu vilarejo onde cresceu para tentar se reconectar com sua antiga vida. Ela descobre, então, que muita coisa mudou e, vários de seus amigos já não moram mais ali. Porém, um mistério maior ronda a cidade de Possum Springs e cabe à Mae tentar descobrir antes que mais moradores sofram com os perigos.

Stray – PS4, PS5, PC

Stray, claro, não poderia faltar na lista. O exemplo mais recente e famoso ja está disponível para quem quiser jogar em suas plataformas anunciadas. O game pode ser comprado no Steam para PCs ou nos consoles PlayStation, onde também está disponível para assinantes da PS Plus nos níveis Deluxe ou Extra.

9 de 9 Stray pode ser jogado sem custo adicional por quem já assina a PS Plus — Foto: Divulgação/BlueTwelve Studio Stray pode ser jogado sem custo adicional por quem já assina a PS Plus — Foto: Divulgação/BlueTwelve Studio

Stray começa com o protagonista felino vivendo tranquilamente com seus amigos de mesmo bando, explorando um local repleto de natureza e apenas se comportando como um gatinho comum. O game logo muda quando o personagem cai em um enorme buraco e se vê em outra realidade: uma cidade futurista e distópica, dominada por uma espécie de fungo e sem humanos, apenas máquinas e monstros que podem te devorar. Apesar de ser um jogo indie, Stray se destaca pelos belos gráficos e por conta das mecânicas de simulação de um gato, realistas em todos os aspectos.