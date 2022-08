Memória RAM 8 GB: 8 modelos de velocidades e formatos variados

Já a Corsair Vengeance LPX é ideal para quem deseja uma máquina mais veloz e pode ser adquirida por valores que partem de R$ 289 . Outra alternativa é a Crucial CT102464BD60B, que conta com tecnologia DDR3 e é compatível com computadores mais antigos por cerca de R$ 499 . Veja a seguir oito memórias RAM de 8 GB para comprar no Brasil em 2022.

A Crucial CT8G4SFRA266 é uma memória RAM compatível com PC e pode ser ideal para quem deseja uma melhora significativa no computador gastando pouco. Construída com a tecnologia DDR4, o produto entrega alta frequência, de 2.666 MHz, além do baixo consumo energético característico do modelo, com tensão de 1,2V na alimentação. Ela é vendida por valores que partem de R$ 191.