Microfone profissional: 6 modelos ideais para jogos e streaming

Já o HyperX QuadCast tem um pedestal para manter a estabilidade do microfone por valores que partem de R$ 751. Outra alternativa é o Shure SM7B, que pode utilizado em estudos profissionais com isolamento acústico por cerca de R$ 3.604. Veja a seguir seis microfones para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Microfone profissional: veja 6 opções por preços que variam entre R$ 442 e R$ 3.604 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Microfone profissional: veja 6 opções por preços que variam entre R$ 442 e R$ 3.604 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Trust GXT 244 Buzz – a partir de R$ 442

O GXT 244 Buzz, da Trust, é um microfone com tecnologia de captação cardióide. Isto é, foi confeccionado para captar o áudio nas direções frontais e laterais e rejeitar a traseira. O produto é indicado para a produção de conteúdo e streaming, tais como YouTube e Twitch. O item apresenta corpo em formato vertical cilíndrico na cor cinza chumbo, mas com acabamentos em um tom vivo de vermelho. Além disso, acompanha um tripé de mesa e elásticos para auxiliar em encaixes. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 442.

Além disso, este suporte combate a vibração, o que pode melhorar a qualidade do áudio ao manter o microfone estável. O aparelho fornece uma frequência de resposta entre 30 Hz e 18 mil Hz e é compatível com PCs por meio da conectividade cabeada via USB. Este cabo de conexão oferece um tamanho de 1,8 m de comprimento, além de tecnologia plug and play que dispensa configuração prévia para utilização. Seu diferencial é a compatibilidade com consoles, como PS5 e Xbox Series X. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do material, cujo acabamento foi confeccionado em metal.

Prós: tecnologia plug and play

tecnologia plug and play Contras: relatos de não rejeitar o som da parte traseira

2 de 7 Trust GXT 244 Buzz oferece tecnologia plug and play e pode ser usado em PCs e consoles — Foto: Divulgação/Trust Trust GXT 244 Buzz oferece tecnologia plug and play e pode ser usado em PCs e consoles — Foto: Divulgação/Trust

O Seiren Mini, da Razer, apresenta um design simples e minimalista. O modo de captação utiliza a tecnologia supercardióide: absorve o áudio na direção frontal e rejeita a traseira. O design rosqueado pode ser utilizado tanto em tripés de mesa, como em tripés suspensos. Além disso, acompanha um suporte confeccionado em metal, disposto a estabilizar o microfone para combater vibrações e impactos que possam prejudicar a captação do áudio. O modelo é encontrado por cerca de R$ 545.

O periférico fornece conectividade cabeada via USB, compatível com PCs. O fornecedor ainda disponibiliza outros dois modelos nas cores branca e rosa. Com uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz, o item é compatível com os sistemas operacionais Windows (do 7 ao 10), macOS, e até com o console PS4. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a tecnologia plug and play do aparelho e a construção do acabamento. Porém, criticam a ausência de botão mute.

Prós: compatível com vários sistemas

compatível com vários sistemas Contras: a fabricante não disponibiliza software para edição

3 de 7 Razer Seiren Mini oferece tamanho bastante compacto e captação supercardióide — Foto: Divulgação/Razer Razer Seiren Mini oferece tamanho bastante compacto e captação supercardióide — Foto: Divulgação/Razer

3. HyperX QuadCast – a partir de R$ 751

O QuadCast, da HyperX, concentra design de confecção em metal preto, mas com acabamentos em um tom vivo de vermelho. O pedestal fornece apoio para o produto, que é encaixado por elásticos que promovem estabilidade e combatem vibrações e choques. O microfone oferta um desenho robusto, vertical e longo, com um botão traseiro que muda a captação entre as modulações estéreo, omnidirecional, cardióide, bidirecional. Além disso, oferece luz LED vermelha que indica quando o item não está mutado. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 751.

O eletrônico é compatível com PCs convencionais, macOS e até com PS4. Ele possui um cabo de conexão USB, enquanto o design oferta uma entrada P2 para conectar-se a fones de ouvido. Este modelo também pode ser acoplado em tripés suspensos. O periférico conta com uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz, e pode ser mutado por um simples toque de dedos na parte superior. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o design elegante, a facilidade para mutar o sistema e os quatro padrões modulares. Contudo, destacam negativamente a performance do produto quando utilizado em ambientes mais agitados.

Prós: múltiplos padrões de captação de áudio

múltiplos padrões de captação de áudio Contras: preço elevado

4 de 7 HyperX Quadcast vem com pedestal para manter a estabilidade do microfone — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo HyperX Quadcast vem com pedestal para manter a estabilidade do microfone — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

4. HyperX QuadCast S – a partir de R$ 1.029

O QuadCast S, da HyperX, apresenta características bastante similares ao item anterior: design vertical cilíndrico, suporte de mesa e elástico para garantir maior estabilidade. O sistema de iluminação oferta o esquema RGB de cores. Também é possível escolher entre quatro modulações diferentes para a captação de áudio, sendo elas estéreo, omnidirecional, cardióide, bidirecional. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.029.

Com tecnologia plug-and-play, o microfone oferece conectividade USB compatível com PCs convencionais, macOS, PS4 e PS5. Também conta com uma entrada P2 para fone de ouvido, e pode ser mutado por meio de toques na parte superior. O periférico detém uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o sistema de iluminação RGB e a eficiência da captação de áudio. No entanto, relatam que a configuração da luz LED não funciona corretamente no sistema macOS.

Prós: compatível com múltiplos sistemas

compatível com múltiplos sistemas Contras: relatos de problemas com a luz LED nos PCs da Apple

5 de 7 HyperX Quadcast S tem design cilíndrico — Foto: Reprodução/HyperX HyperX Quadcast S tem design cilíndrico — Foto: Reprodução/HyperX

O Yeti X, da Blue, apresenta design discreto e objetivo, confeccionado em um metal de cor preta, com detalhes ligeiramente prateados. A tecnologia oferta múltiplas possibilidades para a captação de áudio, sendo elas cardióide, omnidirecional, bidirecional, e estéreo. Com sistema de funcionamento plug and play, o microfone utiliza um cabo de conexão USB para conectar-se a PCs convencionais e macOS. A configuração dos módulos deve ser efetuada pelo programa Logitech G Hub. Ele é visto por preços que partem de R$ 1.119.

O corpo do produto ainda resguarda um botão multifuncional para auxiliar o usuário a mutar e administrar o volume. O acessório ainda apresenta uma frequência de resposta que oscila entre 20 Hz a 20 mil Hz, enquanto seu suporte promove um ajuste compatível com variados ângulos. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a alta eficiência em captação de áudio e todas as funcionalidades e configurações trazidas pelo software.

Prós: uso bastante versátil

uso bastante versátil Contras: preço elevado

6 de 7 O modelo Yeti X possui um suporte que possibilita o ajuste de posição do microfone — Foto: Divulgação/Blue O modelo Yeti X possui um suporte que possibilita o ajuste de posição do microfone — Foto: Divulgação/Blue

O SM7B, da Shure, é um microfone destinado para uso em tripés suspensos. Este modelo também apresenta corpo vertical cilíndrico, mas com design discreto e simples na cor preta. O sistema de captação oferta uma construção levemente estofada que auxilia a combater ruídos incômodos, proporcionando um áudio mais limpo. Já a tecnologia de recepção sonora é a cardióide, que capta o som das partes frontais e laterais e rejeita a traseira. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.604 para comprar o produto.

Seu uso é mais indicado para podcast, streaming e vocalistas. É um modelo bastante utilizado em estudos profissionais com isolamento acústico e equipamentos de última geração. A fabricante garante captação eficiente do som, independente de vibrações agudas ou graves. O eletrônico oferece uma resposta de frequência entre 50 Hz a 20 mil HZ e conectividade XLR. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade de captação do som e do acabamento. Porém, criticam a utilidade do equipamento em estúdios sem isolamento acústico.

Prós: microfone de nível profissional

microfone de nível profissional Contras: preço muito elevado

7 de 7 Shure SM7B é um microfone destinado para uso em tripés suspensos — Foto: Divulgação/Shure Shure SM7B é um microfone destinado para uso em tripés suspensos — Foto: Divulgação/Shure

