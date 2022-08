Monitor 24 polegadas: 7 modelos para jogos, estudo ou trabalho

1 de 8 Monitor 24 polegadas: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 798 e R$ 1.519 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Monitor 24 polegadas: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 798 e R$ 1.519 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Multilaser TL037 – a partir R$ 798

O Multilaser TL037, que também serve como televisor, é um dos monitores mais baratos da lista. A tela tem 24 polegadas, utiliza resolução HD (1280 x 720 pixels) e áudio 2x 3WRMS de alto alcance. Apesar de não conter função smart, é possível conectar o monitor em uma de suas duas portas HDMI. O modelo é encontrado por preços a partir de R$ 798.

Indicado para usos pessoais e para estudos, a TL037 possui entrada USB e AV, além das duas HDMI. A TV conta com dois alto-falantes de 3 W cada e furação VESA 100 x 100 mm para encaixe em suportes de parede. Os compradores pontuaram que o modelo pode ser uma opção de custo-benefício para quem tem um orçamento mais baixo, prometendo boas funções e rapidez.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apesar de ser usado como televisor, ele não possui função smart

2. AOC 24B1XHM – a partir R$ 809

O AOC 24B1XHM pode ser uma boa escolha para quem procura um monitor com funções intermediárias para trabalho. A tela conta com tecnologia do Painel VA para melhor reprodução de cores, combinada com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e alta nitidez. O produto é vendido por valores a partir de R$ 809.

Esta linha da AOC oferece taxa de atualização de 75 Hz, o que promete um conteúdo fluido e veloz, sem qualquer tipo de travamento ou borrões. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam o Adaptive Sync, função que proporciona exibição perfeita das imagens e vídeos, sincronizando a frequência do monitor com a taxa de quadros da placa de vídeo, evitando rupturas ou cortes indesejados na tela.

Prós: qualidade de imagem e material resistente

qualidade de imagem e material resistente Contras: monitor intermediário

3. LG 24MP400 – a partir de R$ 919

O LG 24MP400 é um modelo que possui o necessário de um monitor nesta faixa de preço, sendo uma opção interessante para quem busca um monitor para trabalhar ou estudar. Ele tem 24 polegadas, resolução Full HD (1920 x 1080 pixels), taxa de atualização de 60 Hz e conta com função FreeSync, um recurso que evita problemas de quebras de quadros, prometendo mais fluidez na exibição da tela. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 919.

Esse monitor também possui características que auxiliam na diminuição e mudanças de temperatura da cor, trazendo uma impressão de cor idêntica à imagem real. Apresenta ainda Flicker Safe, função que elimina o efeito Flicker – rápidas variações de brilho –, sem nenhum tipo de incômodo ou cansaço visual. Avaliado em 4,8 de 5 na Amazon, a tela se destaca pelo custo-benefício, construção resistente e qualidade.

Prós: custo-benefício e qualidade

custo-benefício e qualidade Contras: monitor tende a falhar após um determinado tempo de uso

O Samsung S24AM506NL é indicado para quem procura facilidade para o home office. O produto tem como principal destaque sua capacidade de diversas funções, incorporando conectividade e processamento para o uso de aplicativos direto na tela. Ele oferece uma tela Full HD de 24 polegadas com proporção de 16:9, suporte às redes Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 4.2, taxa de atualização em 60 Hz e entrada HDMI. Ele é visto por preços a partir de R$ 1.200.

O M5 também conta com a função workmode, que pode ser usado para acesso remoto do seu PC, ou para a utilização de aplicativos em nuvem da Microsoft 365. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores pontuaram a facilidade da função smart, qualidade do som e a conectividade. Porém, destacaram também que o monitor apresenta dead pixels após um tempo de uso.

Prós: monitor smart

monitor smart Contras: dead pixels após muito tempo de uso

O monitor Hero 24G2, da AOC, apresenta um suporte alto, indicado para usuários com alta estatura. A tela de 24 polegadas equilibra uma resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) para transmitir imagens com boa fidelidade de cores e tons. O dispositivo opera a um tempo de resposta de 1 ms dentro de uma taxa de atualização de 144 Hz, função que oferece fluidez com que o sistema roda vídeos rápidos e com muitos frames. Esta opção é vista por preços que partem de R$ 1.369.

A parte traseira disponibiliza duas entradas HDMI para conexão com outros dispositivos, além de conexão DP e VGA. A tela oferece um recurso inteligente chamado Dial Point: uma mira vermelha posicionada no centro da tela, ideal para games de tiro. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a qualidade do monitor para exibir vídeos, além do material resistente.

Prós: alta taxa de atualização

alta taxa de atualização Contras: preço elevado

6. Samsung Odyssey G3 – a partir R$ 1.469

O Samsung Odyssey G3 pode ser uma boa opção para quem pretende melhorar a jogatina. O monitor se destaca por apresentar taxa de atualização de 144 Hz, tempo de resposta de 1 ms e resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). O modelo de 24 polegadas é vendido por cerca de R$ 1.469.

Além disso, a função FreeSync Premium faz com que os jogos se mantenham sempre com estabilidade, o que promete pouco delay durante as suas partidas. Tendo avaliação de 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacaram as opções de angulação, custo-benefício e qualidade.

Prós: ajustes de angulação e custo-benefício

ajustes de angulação e custo-benefício Contras: não tem resolução 4K

7. LG UltraGear 24GN600 – a partir de R$ 1.519

O LG UltraGear 24GN600 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade e uma experiência de maior desempenho nos jogos. O display é um modelo de 23,8 polegadas com resolução HDR10 e taxa de atualização de 144 Hz. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.519 para comprar o produto.

O monitor conta com OnScreen Control, função que permite alterar as configurações da tela e customizar a tela em até 14 modos. A tela recebeu avaliação 4,7 de 5 estrelas. Os consumidores apontam que monitor é uma boa opção pelo preço que é oferecido, além da confortabilidade e da tecnologia FreeSync, uma função para combater o problema da quebra de quadros em jogos quando eles são reproduzidos com frames cortados.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode apresentar dead pixel e vazamento de imagem

