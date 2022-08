Monitor 4K: 7 modelos indicados para jogos, vídeos, trabalho e mais

Monitores com resolução 4K são boas opções para jogadores exigentes ou para designers que editam fotos e vídeos. Empresas como LG , Dell , e BenQ disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 2.764 , como é o caso do LG 27UL650, que tem 27 polegadas e tecnologia antirreflexo.

O S3221QS, da Dell, oferta uma tela curva de 31 polegadas e uma taxa de atualização de 140 Hz por valores que partem de R$ 3.889. Já a DesignVue PD2700U, da BenQ, promete 27 polegadas em um display com tecnologia que combate o cansaço visual e oferta entradas HDMI e USB por cerca de R$ 8.156. Veja a seguir sete monitores 4K para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Monitor 4K: veja 7 modelos por preços que partem de R$ 2.764 — Foto: Pedro Vital/TechTudo Monitor 4K: veja 7 modelos por preços que partem de R$ 2.764 — Foto: Pedro Vital/TechTudo

Qual o melhor monitor para jogos no PC? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O 27UL650, da LG, apresenta uma tela de bordas finas e com 27 polegadas dispostas em uma resolução de 3840 x 2160 pixels. O suporte do monitor apresenta regulador de altura, rotação e inclinação, o que pode agradar públicos exigentes e proporcionar mais conforto no dia a dia. Já no quesito conectividade, a parte traseira do periférico garante portas HDMI para conectar-se a outros dispositivos, P2 para fone de ouvido, e outra DP. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 2.764.

O seu diferencial é a tecnologia antirreflexo, que espelha a luz proveniente de objetos luminosos ao redor. A tela promove uma taxa de atualização de 60 Hz e tempo de resposta de 5 ms. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do monitor para navegação e trabalhos de baixa produtividade.

Prós: monitor com regulador de altura

monitor com regulador de altura Contras: ausência de conectividade USB

2 de 8 O LG 27UL650 tem taxa de atualização de 60 Hz e resolução UHD 4K em até 400 nits de brilho — Foto: Divulgação/LG O LG 27UL650 tem taxa de atualização de 60 Hz e resolução UHD 4K em até 400 nits de brilho — Foto: Divulgação/LG

O Nitro KG282K, da Acer, também oferta 28 polegadas e design com bordas finas, além de uma resolução robusta de 3840 x 2160 pixels. Com dimensões de 45 cm de altura por 63 cm de largura, o eletrônico confere entradas para conexão cabeada via HDMI e DP. Já o sistema do display oferece uma taxa de frequência padrão de 60 Hz, e um alto tempo de resposta de 4 ms. Indicada para jogos, o monitor detém tecnologia que promete eliminar a tela "rasgada" e minimizar atrasos e latência durante os games. Ele é vendido por cerca de R$ 2.799.

Além disso, confere níveis mais profundos de contraste preto e branco, e cores com maior resolução. A parte traseira do dispositivo oferta duas entradas HDMI e uma DP. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o custo-benefício e o design elegante. No entanto, criticam a utilização do item para jogos.

Prós: bordas finas

bordas finas Contras: não oferta ajuste de altura

3 de 8 Acer Nitro KG282K é indicado para jogos em virtude de sua tecnologia que pode minimizar atrasos e a latência — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro KG282K é indicado para jogos em virtude de sua tecnologia que pode minimizar atrasos e a latência — Foto: Divulgação/Acer

O TUF Gaming VG289Q1A, da Asus, foi confeccionado para atender especialmente o público gamer. Com bordas finíssimas, este monitor oferece 28 polegadas, distribuídas em uma resolução máxima de 3840 x 2160 pixels. O monitor apresenta dimensões aproximadas de 46 cm de altura por 63 cm de largura, uma taxa de atualização de 60 Hz e um tempo de resposta de 5 ms. Ele é encontrado por cerca de R$ 3.919.

Estas configurações são ideais para jogadores iniciantes e usuários com baixa produtividade. Já no quesito conectividade, é possível encontrar duas portas HDMI para conectar-se a outros aparelhos, uma P2 para fone de ouvido, e outra DP. A fabricante promete a exibição detalhada de imagens escuras e níveis verossímeis de cor e brilho. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a boa eficiência do produto. No entanto, criticam que os alto-falantes promovem pouca margem de som.

Prós: tecnologia plug-and-play

tecnologia plug-and-play Contras: ausência de conectividade USB

4 de 8 Asus TUF Gaming VG289Q1A foi confeccionado especialmente para o público gamer — Foto: Divulgação/Asus Asus TUF Gaming VG289Q1A foi confeccionado especialmente para o público gamer — Foto: Divulgação/Asus

A S3221QS, da Dell, diferente dos modelos citados até agora, oferta uma tela maior com 31 polegadas. Este design curvo é bastante útil para usuários com alta produtividade, pois é possível dividir a tela e aproveitar a experiência de múltiplos softwares simultaneamente. No quesito conectividade, este monitor também se sobressai: conta com duas portas de conexão USB para pen drive e demais aparelhos, duas HDMI, uma DP, e uma P2 para fone de ouvido. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 3.889.

A tela oferta dimensões estimadas em 70 cm de largura por 50 cm de altura, uma taxa de atualização de até 140 Hz e um tempo de resposta de 4 ms. A fabricante promete alta experiência com cores e sombras verossímeis, além de detalhes fiéis durante a exibição de filmes e jogos. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a usabilidade da tela para produtividade, além de destacarem a alta qualidade. No entanto, criticam a eficiência do monitor para usos de mais entusiastas, como para programação.

Prós: tela bem larga

tela bem larga Contras: preço elevado

5 de 8 Dell S3221QS — Foto: Divulgação/Dell Dell S3221QS — Foto: Divulgação/Dell

O VX2776, da ViewSonic, é outro modelo que ostenta 27 polegadas, distribuídas em uma resolução máxima de 3840 x 2160 pixels. O design fornece bordas finas e uma região traseira com entradas de conexão HDMI e DP. Com dimensões aproximadas de 45 cm de altura por 61 cm de largura, o monitor reserva uma taxa de atualização de 75 Hz e um tempo de resposta de 4 ms. A tela é comercializada por cerca de R$ 4.443.

O display do eletrônico concentra revestimento antirreflexo, alto-falantes integrados e até um filtro de luz azul que pode melhorar a saúde visual do consumidor. O seu uso é indicado para navegação básica na internet e entretenimento proporcionado por filmes e séries. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente a capacidade de exibir imagens em alta definição. No entanto, criticam os alto-falantes, que não proporcionam sons nítidos.

Prós: revestimento antirreflexo e filtro de luz azul

revestimento antirreflexo e filtro de luz azul Contras: relatos de problemas nos alto-falantes

6 de 8 ViewSonic VX2776 oferece uma tela com revestimento antirreflexo — Foto: Divulgação/ViewSonic ViewSonic VX2776 oferece uma tela com revestimento antirreflexo — Foto: Divulgação/ViewSonic

6. BenQ DesignVue PD2700U – a partir de R$ 6.218

O DesignVue PD2700U, da BenQ, oferece uma tela com 27 polegadas, indicada para usuários que trabalham com edição multimídia ou apresentam uma rotina produtiva. O seu diferencial são os modos de visualização que se adaptam a diferentes cenários. Além disso, também oferta o recurso "eye-care", que promete diminuir a fadiga ocular. O produto é encontrado por cerca de R$ 6.218.

O periférico resguarda um design simples com telas finas em uma resolução de 3840 x 2160 pixels. Já no quesito conectividade, estão disponíveis entradas USB e HDMI para conectar-se a outros dispositivos e uma porta DP. O monitor promete um tempo de resposta de 5 ms a uma taxa de atualização de 60 Hz. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a funcionalidade do monitor para programação, leitura, e jogos. No entanto, criticam a ausência de um manual físico para leitura e dificuldades para instalação.

Prós: tecnologia com diferentes modos de visualização

tecnologia com diferentes modos de visualização Contras: baixa taxa de atualização

7 de 8 BenQ DesignVue PD2700U é indicado para usuários que trabalham com edição multimídia — Foto: Divulgação/BenQ BenQ DesignVue PD2700U é indicado para usuários que trabalham com edição multimídia — Foto: Divulgação/BenQ

7. Acer Nitro XV273K – a partir de R$ 8.156

O Nitro XV273K, da Acer, é outro modelo desenvolvido especialmente para o público gamer. A tela de 27 polegadas carrega uma extensão plástica que recobre todo o monitor, a fim de aumentar a imersão no jogo e reduzir os índices de reflexo no display. O item detém uma resolução máxima de 3840 x 2160 pixels, uma taxa de atualização de 144 Hz e um tempo de resposta de 1 ms. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 8.156 para comprar o produto.

O periférico resguarda dois alto-falantes integrados, além de possibilidades de conexão mais robustas devido às quatro portas USB e outras duas HDMI. A tela engloba dimensões de 64 cm de largura por 54 cm de altura. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a compatibilidade do item com consoles da linha Xbox. Porém, criticam os baixos níveis de contraste exibidos pela tela.

Prós: compatível com consoles

compatível com consoles Contras: preço muito elevado

8 de 8 Nitro XV273K oferece uma cobertura plástica ao redor da tela — Foto: Divulgação/Acer Nitro XV273K oferece uma cobertura plástica ao redor da tela — Foto: Divulgação/Acer

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022