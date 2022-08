Monitor para PC: sete opções de tamanhos, funções e preços variados

Os monitores para PC são ideais para montar um computador. As telas são interessantes para quem busca modelos focados em jogos ou mesmo na produtividade. Empresas como LG , Acer , Samsung , AOC e Dell oferecem opções por preços a partir de R$ 649 , como é o caso do LG 20MK400H, que traz 19,5 polegadas e resolução HD.

O LG 20MK400H-B pode ser uma opção quem busca uma tela mais em conta. O monitor promete oferecer uma experiência com maior desempenho sem precisar investir muito. O display é um modelo de 19,5 polegadas com resolução HD (1366 x 768 pixels), taxa de atualização de 160 Hz e o tempo de resposta de 2 ms. De acordo com o fabricante, o produto pode ser uma combinação interessante para quem pretende explorar jogos competitivos e sua inclinação promete oferecer uma visão melhor durante as partidas. Ele é vendido por preços a partir de R$ 649.

O monitor conta com OnScreen Control, função que permite alterar as configurações da tela e customizar o monitor em até 14 modos, com o Screen Split 2.0 e Flicker Safe. Atualmente, o equipamento está avaliado em 4,6 de 5 estrelas. Os últimos compradores listaram que as funções tendem a suprir as necessidades, mas muitos notaram a falta de um conforto visual quando a taxa de brilho está mais baixa.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: desconforto visual após muito tempo de uso

2 de 8 LG 20MK400H-B oferece display de 19,5 polegadas com resolução HD — Foto: Divulgação/LG LG 20MK400H-B oferece display de 19,5 polegadas com resolução HD — Foto: Divulgação/LG

2. Acer V206HQL — a partir de R$ 699

O monitor Acer V206HQL é um modelo LED de 19,5 polegadas com resolução máxima HD de 1366 x 768 pixels. A tela conta com Acer ComfyView, uma função que torna a experiência visual mais confortável para o usuário, refletindo menos luz ambiente, tornando as cores mais vivas e reduzindo reflexo da tela. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacaram o ângulo de inclinação ajustável da tela, que chega até 25 graus para mais conforto no uso contínuo. O modelo é visto por valores que partem de R$ 699.

O tempo de resposta é de 5 ms com taxa de atualização de 60 Hz. Já o Acer eColor fornece níveis de cores para proporcionar uma qualidade visual mais realista. Além disso, o monitor possui as entradas VGA e HDMI.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui saída de áudio

3 de 8 O V206HQL, da Acer, proporciona cores mais nítidas e visualização mais confortável — Foto: Divulgação/Acer O V206HQL, da Acer, proporciona cores mais nítidas e visualização mais confortável — Foto: Divulgação/Acer

3. Samsung F24T350FHL — a partir de R$ 959

O F24T350FHL apresenta uma tela de 24 polegadas com painel de LED, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. A fabricante ainda promete uma tela com tons e sombras perceptíveis de quase todos os ângulos, sem mudança de cor, promete aumentar a jogabilidade, sendo possível identificar inimigos escondidos nas sombras por meio do contraste. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam o modo jogo, função capaz de configurar a tela para mostrar todos os detalhes de acordo com o game escolhido. A tela é vista por cerca de R$ 959.

O modelo, fabricado pela Samsung, possui uma aparência minimalista sem bordas, um tempo de resposta de 5 ms e conectividade via HDMI e VGA. O monitor traz dois recursos que prometem oferecer conforto visual, são eles o Eye Saver, que reduz a emissão de luz azul, e o Flicker Free, que minimiza os efeitos de cintilação. O aparelho conta com tecnologia AMD Radeon FreeSync e tecnologia IPS, ideal para manter a nitidez e as cores vivas.

Prós: qualidade de imagem e borda infinita

qualidade de imagem e borda infinita Contras: não possui portas USB e entrada para a internet

4 de 8 Samsung F24T350FHL apresenta uma tela de 24 polegadas com painel de LED e resolução Full HD — Foto: Divulgação/Samsung Samsung F24T350FHL apresenta uma tela de 24 polegadas com painel de LED e resolução Full HD — Foto: Divulgação/Samsung

O Warrior Shin Kai traz um novo formato para monitores que prometem imersão. O modelo traz uma tela curva 1800R e promete realismo total para a gameplay, trazendo um conforto com o amplo ângulo de visão. Sua tela é 24 polegadas com resolução Full HD. Ele conta com uma taxa de atualização de 165 Hz, ou seja, pode atualizar a uma taxa de 165 vezes a cada segundo. É possível comprar a tela por valores que partem de R$ 1.099.

Com tempo de resposta de 1 ms, o jogador percebe o game mais ágil, já que suas ações serão exibidas na tela de forma mais rápida, parecendo instantâneas. O modelo conta com um painel VA de alto contraste e entrada HDMI, Display Port, USB e para fone de ouvidos. Possuindo uma avaliação de 5 estrelas na Amazon, os consumidores afimam que o monitor tende a decepcionar nas cores, trazendo uma imagem mais fria.

Prós: taxa de atualização de 165 Hz

taxa de atualização de 165 Hz Contras: imagem fria

5 de 8 O Monitor Warrior Shin Kai possui tela curva 1800R com 24 Polegadas Full HD — Foto: Divulgação/Warrior O Monitor Warrior Shin Kai possui tela curva 1800R com 24 Polegadas Full HD — Foto: Divulgação/Warrior

5. AOC Hero 27G2 — a partir de R$ 1.511

O AOC Hero 27G2 é um monitor com tela plana que promete oferecer uma maior qualidade para quem busca um aparelho com desempenho intermediário para partidas. Ele é um modelo de 27 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels). A taxa de atualização de até 144 Hz e tempo de resposta de 1 ms podem trazer um conforto maior durante a jogatina, já que podem diminuir o tempo de reação dos jogadores. O 27G2 possui um visual que traz bordas finas para o display e sua base ajustável promete um controle preciso da altura e ângulo de visão. Ele é visto por preços que partem de R$ 1.511.

Um dos destaques fica para a tecnologia G-Sync, da Nvidia, que elimina qualquer corte ou travamentos por meio da sincronização, sem travamentos na tela. Na Amazon, o AOC Hero 27G2 recebeu avaliação 4,7 de 5 estrelas. Os últimos compradores apontam que monitor é uma boa opção pelo preço que é oferecido, além da confortabilidade do Dial Point, uma mira vermelha que fica posicionada no centro da tela para mais rapidez e eficiência durante os jogos.

Prós: custo-benefício e taxa de atualização

custo-benefício e taxa de atualização Contras: pixelização na tela

6 de 8 AOC Hero 27G2 é um monitor gamer com tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/AOC AOC Hero 27G2 é um monitor gamer com tempo de resposta de 1 ms — Foto: Divulgação/AOC

O 29WK600 pode ser uma boa opção para quem procura maior produtividade no trabalho, criação de desenvolvedores e uma maior imersão. O monitor é equipado com tecnologia HDR 10, tela IPS de 29 polegadas (2560 x 1080 pixels). Além disso, a tela possui 14 modos de customização e o display permite dividir a tela em quadro partes ao mesmo tempo e visualizar duas janelas simultaneamente no modo picture-in-picture (PIP). Além disso, possui suporte em forma de semicírculo e ajuste de inclinação no plano vertical. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 1.549.

O modelo apresenta tela antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 5 ms. A tela é equipada com mode game e dois alto-falantes de 5 W de potência. De acordo com o fabricante, ele promete uma experiência de áudio de cinema. Em relação à conexão, possui entrada HDMI e DisplayPort. O modelo recebeu avaliação de 4,8 de 5 dos consumidores da Amazon e os destaques ficam por conta da imersão, conforto visual e cores fiéis.

Prós: alto-falantes integrado e regulagem de altura

alto-falantes integrado e regulagem de altura Contras: não contém película protetora na tela

7 de 8 LG 29WK600 pode ser uma boa opção para quem procura maior produtividade no trabalho — Foto: Divulgação/LG LG 29WK600 pode ser uma boa opção para quem procura maior produtividade no trabalho — Foto: Divulgação/LG

O P2722H é um monitor voltado ao público profissional que precisa de alta performance e ferramentas úteis de produtividade. O produtoda Dell trabalha com uma tela LCD de 27 polegadas com resolução 1920 x 1080 pixels, construção robusta e uma série de portas na parte traseira, incluindo uma USB-C, que fornece 60 W de energia a um notebook e sendo quatro USB-A e USB 3.2 Gen 1.

O amparo do monitor e a base são de metal e seu formato é considerado compacto, sendo uma ótima opção para quem procura manter o setup mais clean e organizado. Sua taxa de atualização é de 60 Hz e o tempo de resposta é 8 ms, sendo um padrão alto. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o monitor se destaca pela qualidade de imagem e a instalação fácil. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.793 para comprar o produto.

Prós: tempo de resposta mais alta que o padrão

tempo de resposta mais alta que o padrão Contras: não é 4K

8 de 8 Dell P2722H possui tela LCD de 27 polegadas com resolução 1920 x 1080 pixels — Foto: Divulgação/Dell Dell P2722H possui tela LCD de 27 polegadas com resolução 1920 x 1080 pixels — Foto: Divulgação/Dell

