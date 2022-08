Notebook Acer: 7 modelos do básico ao potente a partir de R$ 1.999

A Acer oferece grande catálogo de notebooks no Brasil. A empresa comercializa desde laptops mais básicos voltados para produtividade até máquinas mais robustas focadas em jogos pesados. O modelo mais barato da lista é o Acer Aspire 3 A315-34-C6ZS, que conta com tela de 15,6 polegadas e HD de 1 TB por preços a partir de R$ 1.999 .

1 de 8 Notebook Acer: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 1.999 e R$ 15.578 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Notebook Acer: lista reúne 7 modelos por preços que variam entre R$ 1.999 e R$ 15.578 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Acer Aspire 3 A315-34-C6ZS – a partir de R$ 1.999

O Aspire 3 A315-34-C6ZS oferece uma tela de 15,6 polegadas com resolução HD que se estende até ‎1366 x 768 pixels. Já o teclado apresenta botões numéricos lateralizados e teclas para configuração multimídia. Com processador Intel Celeron, o sistema de hardware fornece uma memória RAM de padrão DDR4 com capacidade de 4 GB. O notebook pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.999.

Seu grande destaque é o volume robusto de armazenamento interno, que traz um HD de 1 TB. Ele vem com sistema operacional Linux. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do item para o uso básico de navegação na internet. Porém, criticam o sistema Linux.

Prós: alta capacidade de armazenamento interno

alta capacidade de armazenamento interno Contras: ausência de teclado ABNT2

2 de 8 Acer Aspire 3 conta com uma capacidade de armazenamento interno de 1 TB — Foto: Divulgação/Acer Acer Aspire 3 conta com uma capacidade de armazenamento interno de 1 TB — Foto: Divulgação/Acer

O Aspire 5 apresenta uma tela padrão de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. Diferente do modelo anterior, este apresenta um SSD, o que aumenta consideravelmente a fluidez e velocidade da máquina para abrir e rodar os programas. Este recurso ainda conta com uma capacidade interna de armazenamento equivalente a 256 GB, um valor que pode agradar a maior parte dos públicos. O laptop é visto por valores que partem de R$ 2.924.

A memória RAM fornece o moderno padrão DDR4 com 4 GB: um valor suficiente para o uso básico de navegação. O sistema operacional é o Windows 11, acompanhado do processador Intel Core i3 de 11ª Geração. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o desempenho para baixa produtividade e o acabamento traseiro em alumínio.

Prós: SSD de 256 GB

SSD de 256 GB Contras: pouca capacidade de memória RAM

3 de 8 O Acer A514-53-339S possui Inter Core i3 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Acer O Acer A514-53-339S possui Inter Core i3 de 11ª geração — Foto: Divulgação/Acer

3. Acer Chromebook Spin 311 – a partir de R$ 3.038

O Chromebook Spin 311 é um notebook 2 em 1 desenvolvido para usufruir de todos os benefícios do navegador Chrome . Ele pode ser transformado em tablet ao ser dobrado. Além disso, traz o pacote office para criação de documentos e planilhas. Este modelo oferta uma resolução HD de ‎1366 x 768 pixels dispostas em uma tela touch de 11 polegadas. O sistema de hardware disponibiliza um processor Intel Celeron e uma memória RAM de padrão DDR4 com 4 GB. O laptop é encontrado por preços a partir de R$ 3.038.

Já o armazenamento interno é de 32 GB, o que pode ser suficiente para usuários não exigentes. O sistema operacional ofertado é o Chrome OS, que necessita de conexão constante com a internet para fornecer funções básicas. Seu diferencial é a possibilidade de utilizá-lo como tablet: uma vez que a tela é virada, o usuário pode controlar os recursos via touch, como se todo o display fosse um tablet. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente a autonomia de bateria.

Prós: proporciona autonomia de bateria de até 10 horas

proporciona autonomia de bateria de até 10 horas Contras: necessária conexão com a internet para utilizar recursos básicos, como criar documentos

4 de 8 Acer Chromebook Spin 311 traz sistema operacional Chrome OS — Foto: Divulgação/Acer Acer Chromebook Spin 311 traz sistema operacional Chrome OS — Foto: Divulgação/Acer

4. Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-59T4 – a partir de R$ 4.599

O Aspire Nitro 5 é um notebook gamer que oferece design inteiramente preto, mas com uma característica que o torna diferenciado: contém retroiluminação vermelha em cada uma das teclas. Promete um teclado mais robusto em virtude da presença de teclas numéricas lateralizadas. A tela de 15,6 polegadas apresenta uma resolução Full HD com 1920 x 1080 pixels e já vem com Windows 11 de fábrica. A máquina ainda admite um processor Intel Core i5 de 10ª geração e uma placa de vídeo integrada de modelo Nvidia GTS 1650. O modelo é vendido por cerca de R$ 4.599.

O sistema de hardware conta com uma memória RAM de 8 GB em um padrão DDR4, além de um armazenamento interno SSD de 512 GB. Outro diferencial é o sistema de refrigeração integrado: o air cooler de uma ventoinha promete refrigerar o interior da máquina nos momentos de maior exigência, como durante a execução de jogos pesados e de gráficos complexos ao longo de várias horas. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam a boa experiência de uso durante jogos de alta performance.

Prós: teclado retroiluminado

teclado retroiluminado Contras: existem modelos mais baratos com maior capacidade de armazenamento interno e memória RAM

5 de 8 Acer Nitro 5 é um notebook focado em jogos — Foto: Divulgação/Acer Acer Nitro 5 é um notebook focado em jogos — Foto: Divulgação/Acer

5. Acer Aspire 3 A315-23-R6HC – a partir de R$ 3.899

O Aspire 3 A315-23-R6HC é um notebook indicado para usuários de baixa a média produtividade, pois a memória RAM de 8 GB se mostra eficiente para rodar diversos programas com maior fluidez. Este recurso torna-se ainda mais interessante em virtude da memória interna SSD de 512 GB, que proporciona maior velocidade. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 3.899.

Com um tamanho padrão de tela de 15,6 polegadas, o display conta com uma resolução HD de 1366 x 768 pixels. O sistema operacional é o Windows 10. A ficha técnica fica completa com o processador Ryzen 5, da fabricante AMD. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a fluidez e velocidade trazidas pelo hardware.

Prós: boa capacidade de armazenamento interno

boa capacidade de armazenamento interno Contras: relatos da webcam apresentar baixa qualidade

6 de 8 Acer Aspire 3 A315-23-R6HC fornece uma tela de 15,6 polegadas — Foto: Divulgação/Acer Acer Aspire 3 A315-23-R6HC fornece uma tela de 15,6 polegadas — Foto: Divulgação/Acer

O Swift 3 apresenta uma tela de 14 polegadas. O display oferece uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, enquanto o teclado garante retroiluminação e teclas para configuração multimídia. A memória RAM traz padrão DDR4 com 8 GB, enquanto o SSD conta com 256 GB. O design permite a leitura da digital do usuário, o que pode ser útil para bloquear o notebook com segurança e evitar que pessoas não autorizadas acessem o dispositivo. O notebook traz um processador Intel Core i7 e Windows 10 de fábrica. Já a bateria tem autonomia de até 16 horas e a máquina é vendida por cerca de R$ 8.690.

O eletrônico ainda conta com compatibilidade com a assistente virtual Alexa, que auxilia em funções como pesquisas na web e no acionamento dos softwares. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta velocidade do aparelho.

Prós: alta velocidade

alta velocidade Contras: preço elevado

7 de 8 Acer Swift 3 tem bateria de 16 horas de duração — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Acer Swift 3 tem bateria de 16 horas de duração — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

O Predator Helios 300 oferece um teclado com iluminação RGB, um recurso que deve agradar o público gamer. O sistema de hardware da máquina ainda fornece uma memória RAM robusta de 16 GB: uma capacidade eficiente para rodar programas pesados sem engasgar. Também disponibiliza uma placa de vídeo Nvidia para a leitura de gráficos complexos e armazenamento interno SSD de 512 GB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 15.578 para comprar o laptop.

O notebook conta com uma tela padrão de 15,6 polegadas, dispostas em um display com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. Já o sistema operacional acompanha o Windows 11 de fábrica e o processador é o Intel Core i7. O periférico é indicado para usuários gamers, entusiastas de tecnologia, ou mesmo para quem precisa de máquinas eficientes para altíssima produtividade na edição gráfica em softwares. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o desempenho da máquina. Porém, criticam o fato de o teclado estar em inglês.

Prós: altíssimo desempenho

altíssimo desempenho Contras: preço elevado

8 de 8 Predator Helios 300 é um notebook gamer da Acer — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Predator Helios 300 é um notebook gamer da Acer — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

