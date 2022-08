Notebooks premium: 7 laptops top de linha para comprar em 2022

O mercado brasileiro de notebooks conta com diversas opções no segmento premium. Existem dispositivos que trazem, além de especificações avançadas com os mais modernos processadores e componentes, designs que chamam atenção em laptops finos, elegantes e, consequentemente, mais caros. Marcas como Asus , Apple , Lenovo e LG oferecem suas soluções premium por valores a partir dos R$ 10.999 , com computadores que visam a atender um público mais exigente quanto à performance, mas que não abre mão de muita portabilidade.

Os modelos da lista são indicados principalmente para produtividade, uma vez que mesmo tendo hardwares de ponta, não são os mais indicados para jogos, por exemplo. A seguir, o TechTudo lista alguns dos notebooks mais avançados e diferenciados disponíveis no varejo online brasileiro.

1 de 7 Tela adicional touchscreen é destaque no Asus ZenBook Duo 14 — Foto: Divulgação/Asus Tela adicional touchscreen é destaque no Asus ZenBook Duo 14 — Foto: Divulgação/Asus

1. Asus ZenBook Duo – a partir de R$ 10.999

Sem dúvida, o que mais chama atenção no notebook da Asus são suas duas telas, o que dá ao ZenBook Duo um design único no mercado. O modelo da lista é equipado com um processador Intel Core i7 1195G7 e 8 GB de memória RAM no padrão LPDDR4X (não expansível). Além disso, ele tem armazenamento em SSD de 512 GB NVMe, o que deve garantir uma ótima experiência para seus usuários.

Além do display de 14 polegadas Full HD, o modelo conta com um painel adicional acima do teclado com resolução de 1.920 x 515 pixels, o que adiciona uma usabilidade diferenciada ao equipamento. O notebook oferece ainda vídeo integrado Intel Iris Xe, áudio Harman e sistema operacional Windows 11.

2. Lenovo Yoga 9i – a partir de R$ 10.999

O Lenovo Yoga 9i é um equipamento com uma proposta um pouco diferente, sendo o que a fabricante chama de "2 em 1", em uma mistura de laptop e tablet. A proposta utiliza a possibilidade de abertura em 360 graus da tela para fazer com que o equipamento, que conta com tela tátil, possa ser utilizado como um tablet com Windows 11.

A versão da lista conta com processador Intel Core i7 1260P, 16 GB de RAM LPDDR5 (soldada à placa) e armazenamento em SSD de 512 GB NVMe. A tela do equipamento é mais um de seus destaques, com 14 polegadas e resolução de 2,8K (ou 2.880 x 1.800 pixels) — que, por sua vez, deve proporcionar uma qualidade de imagem excelente. Assim como outras soluções do segmento, a solução gráfica é integrada, Intel Iris Xe.

2 de 7 Lenovo Yoga 9i permite utilização como tablet — Foto: Reprodução/Amazon Lenovo Yoga 9i permite utilização como tablet — Foto: Reprodução/Amazon

Os MacBooks são conhecidos pelo requinte no design, o que fica evidente pela qualidade de construção e cuidado do projeto da Apple em desenvolver um equipamento extremamente fino e leve. A novidade para a versão de 13 polegadas da lista fica por conta do processador M2 desenvolvido pela Apple, sendo a revisão dos primeiros chips da fabricante desde que a mesma adotou seus processadores com arquitetura ARM.

O modelo traz além do novo processador octa-core, uma GPU de dez núcleos e armazenamento em SSD de 256 GB, o que promete oferecer muito desempenho para usuários do macOS. O MacBook Pro conta ainda com bateria para até 20 horas, segundo a fabricante, o que é mais um diferencial para quem não abre mão de portabilidade.

3 de 7 MacBook Pro M2 conta com bateria robusta e promete bom desempenho — Foto: Reprodução/Amazon MacBook Pro M2 conta com bateria robusta e promete bom desempenho — Foto: Reprodução/Amazon

Já o LG Gram é um notebook que se destaca pelo tamanho, sendo um equipamento que traz display IPS de 16 polegadas com resolução de 2.560 x 1.600 pixels. Apesar da grande tela, o equipamento é muito fino. Por ter uma tela maior, o palmrest (apoio para as mãos) e touchpad também acabam sendo maiores.

O laptop da LG traz um processador Intel Core i7 1165G7, 16 GB de memória LPDDR4X com frequência de 4.266 MHz. Além disso, ele traz armazenamento em SSD de 256 GB e sistema operacional Windows 10 Home. O LG Gram acaba sendo uma opção interessante para quem busca uma tela maior para consumo de conteúdo e para atividades que possam favorecer o uso de um display maior, o que acaba comprometendo um pouco de sua portabilidade.

4 de 7 LG Gram 17 aparece em versões de 16 ou 17 polegadas — Foto: Reprodução/LG LG Gram 17 aparece em versões de 16 ou 17 polegadas — Foto: Reprodução/LG

O MacBook Pro de 2020 é uma solução da Apple que ainda traz em seu conjunto os processadores Intel — no caso, um Intel Core i5 quad-core de 2 GHz. O laptop oferece ainda, em suas configurações, 16 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 512 GB, o que é essencial para quem pretende utilizar o equipamento para trabalhos que exijam mais agilidade do sistema.

Com display de 13,3 polegadas, o MacBook Pro é mais um equipamento que prioriza a portabilidade, tendo ainda os recursos de Touch Bar e Touch ID, que proporcionam novas formas de interagir com equipamento, sendo recursos que não têm aparecido nos modelos mais recentes.

5 de 7 MacBook Pro 2020 — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro 2020 — Foto: Divulgação/Apple

O ZBook é um notebook que se destaca pelo design, com construção em alumínio, visual moderno e apenas 1,4 kg. O modelo, que traz uma tela de 14 polegadas, é equipado com processador Intel Core i7 10510U, 16 GB de memória RAM DDR4 e armazenamento em SSD de 512 GB.

A tela com tecnologia IPS oferece resolução Full HD, de modo que os gráficos ficam por conta de uma GPU dedicada Nvidia Quadro P520, que é uma placa de vídeo destinada a produtividade. O ZBook pode ser uma opção interessante para quem precisa de um pouco mais de desempenho gráfico e para usuários que privilegiam o design em um laptop.

6 de 7 ZBook promete excelente desempenho para o trabalho — Foto: Divulgação/HP ZBook promete excelente desempenho para o trabalho — Foto: Divulgação/HP

Apesar do visual um pouco mais convencional, o Asus ProArt é mais um modelo que promete desempenho avançado e uma experiência muito mais equilibrada para seus usuários. O primeiro diferencial do equipamento é seu painel de 16 polegadas OLED com resolução 4K, o que já tende a ser o suficiente para impactar a experiência com o laptop.

As especificações do modelo também impressionam, com um processador Intel Core i7 11800H, 32 GB de memória RAM DDR4 e armazenamento em SSD 1TB NVMe. O aparelho possui, como grande diferencial, a GPU dedicada RTX 3060, da Nvidia, com 6 GB de VRAM. O notebook conta ainda com certificação militar para sua construção e é o único item da lista capaz, inclusive, de executar muito bem a maioria dos jogos atuais.

7 de 7 Poderoso, Asus ProArt promete desempenho extremo para praticamente qualquer atividade — Foto: Reprodução/Amazon Poderoso, Asus ProArt promete desempenho extremo para praticamente qualquer atividade — Foto: Reprodução/Amazon

