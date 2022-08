Nunos do Nubank: o que saber sobre o novo programa de recompensas

O Nubank anunciou nesta segunda-feira (22) o Nunos, novo serviço de premiações da plataforma, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A funcionalidade será gratuita e funcionará como uma espécie de jogo, em que o cliente cumpre atividades para completar missões e, em troca, receber recompensas. As ações que cada correntista deve realizar estarão associadas aos serviços oferecidos pelo banco - como, por exemplo, o pagamento de boletos e compras no cartão de crédito. Já as premiações incluem cupons de desconto em aplicativos e objetos personalizados da empresa. Nas linhas a seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre o novo serviço do banco digital.

1 de 1 Premiações poderão ser recebidas por clientes do Nubank que cumprirem ações no aplicativo — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Premiações poderão ser recebidas por clientes do Nubank que cumprirem ações no aplicativo — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

O que é o Nunos do Nubank e como vai funcionar?

O Nunos é um programa de relacionamento gratuito do Nubank que oferece recompensas aos usuários de acordo com ações realizadas no aplicativo. O sistema funcionará de forma gamificada, de modo que o cliente precisará cumprir atividades relacionadas aos produtos do banco para desbloquear os prêmios. A cada duas missões completadas em um mês, um baú com uma recompensa poderá ser aberto. Além disso, se um total de seis missões forem finalizadas nesse mesmo período, um prêmio adicional será entregue ao usuário.

Neste primeiro momento, as premiações divulgadas pela empresa são cupons de desconto do iFood e Shopee, garrafa do Nubank com ilustração exclusiva e cashback no Nubank Celular Seguro. “O propósito é ter um programa que vai além das recompensas, mas que ajude nossos clientes a progredirem em suas jornadas financeiras, celebrando pequenas conquistas", afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Vale dizer que o Nunos não envolverá milhas para passagens de avião e nem tem previsão de contar com esse recurso.

Qual é a previsão de lançamento? Quem tem direito?

A previsão de lançamento do Nunos para toda a base de clientes do banco é em 2023. Enquanto isso, a nova funcionalidade será testada por alguns usuários da plataforma e membros da NuCommunity – espaço online de interação entre o Nubank e clientes. Durante o período, feedbacks dos usuários selecionados serão colhidos para aperfeiçoamento da ferramenta.

De acordo com o que foi divulgado pelo Nubank nesta segunda-feira (22), após lançamento oficial do recurso, todos os usuários poderão entrar no programa de recompensas do banco digital. Assim, bastará ter uma conta e ser um correntista ativo.

Que tipo de ações no app geram essas recompensas?

As atividades que deverão ser realizadas pelos usuários para obter as recompensas são relacionadas aos próprios serviços do banco, como usar o cartão de crédito ou débito, pagar um boleto ou ainda transferir dinheiro para a conta do Nubank. Porém, vale lembrar que cada uma dessas ações varia de acordo com o mês. Por isso, é necessário ficar de olho no aplicativo.

Por que se chama Nunos?

De acordo com o Nubank, o nome teria vindo dos próprios clientes do banco digital. Isso porque, ao receber o adesivo contendo a hashtag "SouNu", - recebido no kit de boas-vindas que acompanha o cartão da empresa - muitos usuários brincavam que, de ponta cabeça, liam as palavras como “nunos”.

