O que é KakaoTalk? Saiba como funciona o mensageiro para Android e iOS

O KakaoTalk é um app de mensagens sul-coreano, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Assim como outros mensageiros, como WhatsApp e Telegram , o aplicativo permite enviar e receber mensagens, fazer ligações de áudio e vídeo e compartilhar arquivos diversos. Recentemente, o KakaoTalk ganhou destaque após se recusar a remover links de pagamentos externos no app para Android. A ação vai contra a nova política do Google , que exige a venda de produtos e serviços digitais por meio do seu próprio sistema.

Em resposta à recusa, a gigante de tecnologia parou de oferecer atualizações do aplicativo na Google Play Store. Em testes feitos pelo TechTudo, o mensageiro já alterou o sistema de pagamento para celulares Android. Confira, a seguir, o que é KakaoTalk e saiba se o app é seguro.

O que é KakaoTalk?

KakaoTalk é um mensageiro sul-coreano que oferece recursos similares a outro apps de mensagens. Com cerca de 150 milhões de usuários, a plataforma ainda funciona como rede social, pois é possível encontrar outras pessoas ao buscar por nomes, números de contato ou endereços de e-mail. O aplicativo é bem popular na Coreia do Sul, tanto que, no país, é comum juntar parte do nome do mensageiro com o verbo "falar" - por exemplo, "I’ll Ka-talk you" or "Ka-talk me later" (algo como "Vou falar com você" ou "Fale comigo depois").

O aplicativo permite enviar mensagens, fotos e vídeos por chat privado, criar grupos com número ilimitado de participantes, fazer chamadas de voz e vídeo. Além disso, é possível ingressar em chats abertos de assuntos diversos e conhecer novas pessoas.

KakaoTalk é seguro?

A preocupação com a privacidade do KakaoTalk veio a tona quando a empresa responsável pelo aplicativo concordou em divulgar o histórico de bate-papo da presidente da Coreia do Sul, na época, aos promotores de um caso em que a política estava sendo investigada. Após o episódio, o app passou a oferecer criptografia de ponta a ponta nos chats para melhorar a privacidade das conversas.

A tecnologia, no entanto, não vem ativada por padrão no serviço. Por isso, os usuários precisam habilitar a opção "Secret Chat" para poder manter as conversas protegidas. Vale destacar ainda que o KakaoTalk está presente nas lojas oficiais de aplicativo da Apple e do Google. Portanto, passa por constantes verificações de segurança contra malwares.

Como usar o KakaoTalk?

Para usar o aplicativo de mensagens, basta buscar por "KakaoTalk" na loja de aplicativos do smartphone e realizar o download. O app é dividido em cinco abas principais: "Amigos", "Conversas", "Encontrar", "Chamadas" e "Mais". Ainda, os ícones que direcionam o usuário para outras telas ficam localizados na parte de baixo do visor.

Na tela "Encontrar", é possível adicionar contatos e visualizar chats abertos para ingressar. Já na parte de "Conversas", ficam localizados os bate-papos já iniciados. Em "Amigos", dá para verificar sua lista de contatos e, em "Chamadas", estão reunidas as ligações recebidas e realizadas.

Na aba "Mais", é possível encontrar opções de personalização para o mensageiro. Através dela, dá para comprar figurinhas, criar e-mail, mudar o tema da interface e ainda fazer backup das conversas. Vale destacar, no entanto, que algumas páginas estão no idioma coreano, o que pode dificultar a navegação e uso de alguns recursos.

Como ele difere de outros apps mensageiros, como WhatsApp e Telegram?

O KakaoTalk reúne várias funções similares a outros apps de mensagens, como o WhatsApp e Telegram. É o caso das ligações, envio de mensagens e uso de figurinhas. No entanto, alguns recursos diferenciam os serviços entre si. Uma função exclusiva do KakaoTalk, por exemplo, são as lojas, que permitem comprar produtos dentro do app. Outro diferencial do mensageiro é o "Calendário", que funciona como uma agenda para adicionar eventos, aniversários de amigos e receber alertas de datas importantes.

Além disso, algumas funções são pagas. Para usar as figurinhas no mensageiro, por exemplo, é preciso comprá-las - diferentemente do WhatsApp e Telegram, que contam com o recurso para criar adesivos gratuitamente. Outro recurso extra do KakaoTalk são os filtros de voz disponíveis no app em chamadas de voz e vídeo.

Ainda, outro ponto de diferença entre os apps é em relação à fama. A popularidade do mensageiro se restringe a Coreia do Sul, enquanto o WhatsApp e Telegram são usados por usuários do mundo todo.

