O que é SwiftKey? Saiba usar o teclado virtual para Android e iPhone

O Microsoft SwiftKey é um teclado virtual repleto de configurações que podem ser modificadas rapidamente. Ao acessá-lo, é possível visualizar uma lista com todas as funções disponíveis. Entre elas, estão algumas opções de entrada, como digitação por voz e a possibilidade de configurar gestos para acionar funções. Ainda, também é possível personalizá-lo, definindo um tema específico ou modificando a posição das teclas. Nas linhas a seguir, saiba o que é e como usar o SwiftKey, disponível para Android e iPhone ( iOS ).

O que é e como funciona o SwiftKey?

O SwiftKey é um teclado virtual com grande capacidade guardar as preferências do usuário. Dessa forma, ele pode aprender sobre o seu estilo de escrita e tornar todo o processo de digitação muito mais rápido e prático. Além disso, ele permite realizar uma série de personalizações para ter ainda mais comodidade, como definir um tema e fazer alterações no layout.

Após baixar o aplicativo do teclado, o primeiro passo é torná-lo padrão. No Android, basta ir até “Configurações” e escolher o SwiftKey nas opções de “Idioma e entrada''. Já no iOS, toque sobre “Configurações” > “Geral” > “Teclado” e em “Adicionar novo teclado". Em seguida, busque pelo SwiftKey na lista e o habilite. Assim, ele será o teclado usado em qualquer aplicativo que for necessário digitar.

Em quais casos pode servir?

O SwiftKey é útil quando o usuário está cansado das alternativas convencionais e deseja experimentar um teclado com previsões de digitação mais inteligentes, para agilizar a escrita. Além disso, o software também serve para quem gosta de ter diversas opções de personalização, já que é possível configurá-lo conforme gostos e necessidades pessoais.

Ainda, ele também pode servir caso a pessoa alterne entre diferentes celulares e queira usar as mesmas preferências em todos, pois o serviço permite salvá-las em nuvem - a SwiftKey Cloud. Ao ativar esse serviço, o teclado também pode aprender sobre a digitação feita em outros apps, como no WhatsApp, Facebook, Gmail e Twitter.

Como configurar o teclado de modo geral?

O menu do aplicativo SwiftKey está repleto de configurações que podem ser modificadas rapidamente. Ao acessá-lo, é possível visualizar a lista de todas as funções disponíveis. Confira, abaixo, como personalizar cada uma delas:

1. Ativar fileira numérica

Em muitos teclados, é preciso acionar um submenu toda vez que se quer digitar um número. Mas, para ativar uma linha numérica fixa no SwiftKey, basta abrir o aplicativo, tocar em “Layouts e teclas” e ativar a opção “Lista de números”. Feito isso, basta rolar a tela para baixo e definir se a fileira numérica será exibida no canto superior, esquerdo ou direito.

2. Inserir Emojis, Gifs e Fotos

Com o teclado aberto, observe o canto superior esquerdo e selecione o tipo de conteúdo a ser inserido entre Emojis, Gifs ou Fotos. Então, quando encontrar o que procura, basta tocar sobre para enviar. Caso necessário, também é possível pesquisar por alguma palavra-chave na barra de busca ou usar o menu inferior para pesquisar por categorias.

3. Salvar conteúdos na área de transferência (Clipboard)

Se desejar que os itens copiados sejam salvos para poder utilizá-los depois, vá até às configurações do teclado e toque em “Entrada avançada” > “Área de transferência”. Então, ative a opção “Lembrar itens copiados”. Assim, será possível ver os itens no fim da página e, então, decidir se quer trocá-los de ordem e editá-los.

Por padrão, os conteúdos salvos ficam disponíveis por até uma hora, mas é possível estender esse prazo ao adicionar um atalho no teclado para algum item importante. Para isso, toque sobre ele na Área de transferência.

4. Mudar a posição do teclado

Se perceber que o SwiftKey não está na melhor posição para digitar, toque nos três pontinhos na parte superior e, depois, em “Modos”. Então, selecione a opção "Flutuante" e use os dois tracinhos que vão surgir abaixo do botão de espaço para movimentar o teclado para qualquer parte da tela.

No mesmo menu, está disponível a opção de alinhamento, que permite fixar os botões um pouco mais para a direita ou esquerda. Já na opção “Polegar”, é possível dividir o teclado em dois, para facilitar a digitação com os polegares. Mas, caso não fique satisfeito com nenhuma das possibilidades, basta tocar no primeiro botão para resetar a posição teclado.

5. Modificar o layout/tema

Para mudar o layout do SwiftKey, abra o teclado, aperte nos três pontinhos na parte superior e selecione “Layouts”. Depois, basta tocar em uma das opções disponíveis: Azerty, Colemak, Dvorak, Qwerty, Qwertz e Qzerty.

Para mudar os temas, aperte nos três pontinhos e, então, em “Temas”. Feito isso, é só escolher uma das opções disponíveis e fazer o download. Ainda, na aba “Seus”, é possível checar os temas já baixados e os que já vieram pré-instalados. Em “Personalizar”, é possível criar o seu próprio tema.

6. Configurar métodos de voz e gestos no teclado

O teclado vem com a função SwiftKey Flow ativada, que possibilita deslizar o dedo sobre as letras e, assim, formar palavras. Contudo, é possível desabilitar a função e ativar o modo gestos. Para isso, abra o aplicativo, vá em “digitação”, toque sobre “Entrada de gestos” e marque a opção “Gestos”, que vai permitir deslizar para a esquerda a fim de excluir uma palavra, ou para baixo para ocultar o teclado.

Para usar a digitação por voz, abra o aplicativo, selecione “Entrada avançada” e ative a opção “Transcrição de voz”. Em seguida, volte ao teclado e observe se o ícone de um microfone apareceu em uma tecla ao lado do botão de espaço. Então, segure-a por 1 segundo e o microfone será ativado para começar a falar. Ao terminar, basta tocar no botão azul.

