Oito funções do seu teclado que você precisa conhecer

O teclado do seu computador pode esconder funções interessantes que você possivelmente não conhece. Embora tenha sido desenvolvido para ajudar na digitação, o periférico pode se conectar com o sistema do PC e facilitar a rotina dos usuários com truques e atalhos. Algumas funções como mostrar a área de trabalho ou até mesmo bloqueá-la podem ser feitas por meio das teclas, sem o auxílio de um mouse.

Se preferir, existem funcionalidades também relacionadas ao navegador do seu computador. Para quem usa o Google Chrome, é possível fechar abas com apenas uma ação, sem a necessidade de procurar cada uma e fazer manualmente. Para saber mais sobre funções do seu teclado, veja a matéria que o TechTudo preparou com oito dicas.

1. Alternar entre janelas abertas

É comum que as pessoas usem o computador com várias janelas abertas. A facilidade de navegar entre elas permite que diferentes atividades sejam feitas ao mesmo tempo e que isso agilize o dia a dia do usuário em frente à tela. Todavia, quando existem muitas janelas abertas, pode acontecer uma confusão na hora de encontrar a certa.

Para facilitar esse processo, no teclado, é possível segurar as teclas Alt e Shift e logo depois clicar em Tab. Assim, é possível ver um modo de visualização de todas as janelas que estão abertas no computador e selecionar mais facilmente em qual você deseja entrar.

2. Mostrar área de trabalho

Se você está com muitas abas abertas no Chrome ou janelas inicializadas no computador, certamente terá algum tipo de dificuldade para voltar até a área de trabalho. Para facilitar esse processo, é possível segurar a teclas que indica as janelas do Windows e a letra D. Dessa forma, tudo que está aberto é minimizado.

Caso queira voltar para onde estava, segure novamente as mesmas teclas, e o sistema te levará para a página ou aba aberta anteriormente. É importante destacar que, se você usa um segundo teclado como principal, pode ser que essa configuração não esteja disponível.

3. Bloquear a área de trabalho

É muito comum que os usuários saiam da frente do PC e que alguma pessoa ou animal de estimação esbarre no teclado e ative comandos sem querer. Em algumas ocasiões, essa situação pode causar uma saia justa para o usuário, principalmente quando mensagens são enviadas graças ao pequeno descuido. Para evitar esse problema, é possível bloquear o sistema quando quiser.

Para isso, basta segurar as teclas que indicam o Windows junto à letra L. Assim, seu computador fica bloqueado e nenhum comando pode ser ativado até o desbloqueio.

4. Ver as janelas abertas e fechadas

Para facilitar a visualização das janelas que estão abertas no seu computador, é preciso clicar na tecla do Windows e Tab. Ao segurar, vão aparecer todas abertas no exato momento, como também um histórico detalhado com os últimos movimentos feitos no PC.

Caso você queira recuperar uma página que foi fechada, basta acionar essa função. Basicamente, ela serve tanto para facilitar a visualização de todas as janelas como também para acessar o histórico do computador no determinado dia e até das últimas semanas.

5. Desligar o computador

Para desligar o computador sem o auxílio do mouse, é preciso digitar a tecla do Windows e a letra X. Assim, o sistema abre uma pequena janela no canto esquerdo da página com a possibilidade não só de desligar o PC, como também de reiniciar, deixar em modo descanso ou entrar em outras áreas importantes como as configurações, gerenciador de janelas, entre outros.

Se desejar apenas desligar o computador, basta acionar o comando de Windows e a letra X. Logo depois, tecle Enter para finalizar a ação.

6. Ampliar a imagem da tela

Para melhorar a acessibilidade dos usuários, o Google Chrome oferece a função de ampliar a imagem. Isso permite que pessoas com dificuldades de enxergar a tela consigam ler com mais facilidade e que as letras não fiquem tão pequenas.

Para ativar a função, é muito simples, basta abrir qualquer aba no Google Chrome e teclar Ctrl junto com a tecla de +. Quanto mais você aperta o +, maior é o zoom da janela aberta. Para voltar ao normal, basta teclar também no símbolo de –, que reduz a tela.

7. Mudar para modo de tela cheia

Para aumentar a imersão do usuário, é possível optar pelo modo de tela cheia. Isso permite que as abas do Google Chrome, que podem atrapalhar a concentração durante o trabalho ou em outros momentos, fiquem invisíveis na tela. Para quem curte assistir a filmes e séries no computador, esse comando do teclado é uma ótima alternativa.

Para ativar a função, é necessário teclar apenas F11. Assim, o modo de tela cheia abrirá e nenhuma outra aba aparecerá na tela. Para voltar ao normal, é só apertar novamente no F11, e o sistema aparecerá como era antes.

8. Fechar aba do Chrome

Por fim, para aqueles que vivem cheios de abas abertas no Google Chrome , existe uma solução. Se você quiser fechar uma a uma sem o auxílio do mouse, basta teclar Ctrl e F4. Dessa forma, as abas vão ser finalizadas da direita para a esquerda.

É importante reforçar que esse processo fecha as últimas abas que foram abertas e estão mais ao canto direito. Não é possível selecionar a página que você deseja fechar, apenas acionar o comando e deixá-las serem finalizadas na ordem que estão.

Com informações de MUO

