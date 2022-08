Oito programas que não podem faltar no seu PC com Windows

Existem algumas programas que podem melhorar a experiência de uso de computadores com Windows . A suíte de escritório LibreOffice e o tocador multimídia Windows Media Player , por exemplo, são úteis para tarefas do dia a dia, como editar documentos e reproduzir arquivos de vídeo. Outras soluções, como Advanced System Care, são de uso mais pontual e contribuem para melhorar o desempenho do sistema operacional. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista com oito programas que não vêm pré-instalados no Windows, mas não podem faltar no seu PC. Confira a seguir e veja como cada software pode ser útil.

1. Google Chrome: o navegador mais usado da Internet

Campeão de downloads na Internet, o navegador Chrome oportuniza uma navegação prática e veloz. Integrado aos serviços do Google – como Google Drive, Gmail e Google Classroom –, o browser permite ao usuário sincronizar a conta em múltiplos dispositivos e compartilhar informações entre o PC e o smartphone, por exemplo. Para baixá-lo, basta acessar o site do Google Chrome (google.com/intl/pt-BR/chrome/), selecionar "Transferir o Chrome agora" e, em seguida, "Aceitar e instalar". Quando surgir a mensagem "Deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo?", prossiga clicando em "Sim".

2. LibreOffice: suíte de escritório gratuita

LibreOffice é uma suíte de escritório totalmente gratuita e de código aberto que funciona como alternativa ao Pacote Office, que é pago e inclui programas como Microsoft Word , Microsoft Excel e Power Point. Na plataforma, é possível criar documentos de texto, planilhas, apresentações de slides, entre outros. Para baixar o software, basta acessar o site oficial do LibreOffice (pt-br.libreofficeém.org), selecionar o sistema operacional do computador e clicar em "Baixar".

3. Media Player Classic: player de vídeo completo

Outro programa essencial para Windows é o Media Player Classic. A aparência do tocador multimídia é modelada em versões mais antigas do Windows Media Player, nativo do sistema operacional. Ao contrário deste, porém, o Player Classic suporta uma ampla variedade de formatos, sendo ideal para reproduzir qualquer tipo de arquivo de áudio ou vídeo. Para baixá-lo, basta acessar esta página e escolher a versão do seu sistema operacional.

4. 7-Zip: descompactador de arquivos

Essencial para quem baixa arquivos zipados da Internet, o 7-Zip é um descompactador leve cujo download pode ser feito em segundos. O software é de uso intuitivo e cumpre o que promete, mas sua interface é antiga, o que pode desagradar alguns usuários. Para baixar o 7-Zip, basta acessar o site oficial (https://www.7-zip.org/download.html), indicar o sistema operacional do PC e confirmar em "Download". O serviço está disponível para todos os sistemas operacionais.

5. Bitwarden: gerenciador de senhas eficiente

O Bitwarden é o melhor gerenciador de senhas gratuito da Internet e um dos serviços mais úteis para quem utiliza o Windows. Ele cria e armazena palavras-chave para diversas contas e depois bloqueia o acesso a elas por meio de uma senha mestra – a única que o usuário precisa necessariamente saber. Além possuir um aplicativo para desktop (bitwarden.com/download), a solução também está disponível como extensão para Chrome (chrome.google.com/webstore/detail/bitwarden-free-password-m/nngceckbapebfimnlniiiahkandclblb).

Existem, ainda, pacotes premium para as empresas que desejam aumentar a segurança de suas movimentações na Internet. O plano "Organização de equipes" tem o valor de R$ 3 mensal por usuário e o "Organização empresarial", R$ 5. Para utilizar o recurso, é preciso criar uma conta no site e informar um endereço de e-mail, nome e a senha mestra escolhida.

6. Advanced System Care: ferramenta de otimização

Advanced System Care é uma ferramenta de otimização do Windows que limpa e repara o computador, removendo spywares, malwares, ficheiros danificados e quaisquer arquivos que ocupem espaço desnecessário no dispositivo. O serviço, que também conserta atalhos danificados e apaga objetos de forma permanente, pode ser um bom aliado na melhoria de desempenho do sistema. Para baixá-lo, basta acessar o site "advanced-systemcare-free.br.uptodown.com/windows" (sem aspas), clicar em "Versão mais recente" e, em seguida, em "Download".

7. Vincular ao celular: útil para donos de aparelhos Android

O aplicativo Vincular ao celular permite que usuários de Windows e Android obtenham acesso instantâneo às informações presentes no celular pelo computador. Dessa forma, é possível responder mensagens de texto, receber e realizar chamadas de voz (recurso disponível apenas para computadores com Windows 10 e Bluetooth) e compartilhar imagens entre os dispositivos.

A ferramenta está disponível para celulares com Android 7 ou superior, com download via Google Play Store. No computador, pode ser baixada diretamente pela Microsoft Store. Para isso, basta abrir o link "apps.microsoft.com/store/detail/vincular-ao-celular/9NMPJ99VJBWV?hl=pt-br&gl=br" (sem aspas) e clicar em "Obter o aplicativo da Store".

8. Adobe Photoshop Express: editor de fotos enxuto e gratuito

O Adobe Photoshop Express é ideal para usuários que precisam fazer ajustes simples em fotos. Mais enxuta, a versão express do programa não suporta edição em camadas, por exemplo, mas tem recursos como controle de propriedades da foto (temperatura, brilho, saturação, contraste etc), corte e correção automática, atendendo a necessidades mais básicas. Além disso, o software conta com mais de 45 efeitos visuais, alguns pagos e outros gratuitos. O aplicativo da Adobe pode ser baixado no computador direto pela Microsoft Store.

