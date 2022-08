Oito recursos que o Instagram 'copiou' de outras redes sociais

Recentemente o Instagram recebeu uma série de críticas pelos testes do feed em formato de tela cheia . Insatisfeitos com o foco que a plataforma tem dado ao vídeos curtos, muitos usuários apontaram os experimentos como mais uma tentativa de copiar o TikTok . A polêmica foi tanta que o chefe da rede social, Adam Mosseri, voltou atrás e pausou os testes . Há, porém, muitos outros recursos do Instagram que foram inspirados em ferramentas de outros aplicativos. Os Stories, por exemplo, foram assumidamente copiados do Snapchat , que se tornou popular justamente por autodestruir as fotos após 24 horas.

Os filtros em realidade aumentada e o recurso de apagar fotos e mensagens após a visualização também surgiram primeiramente no Snapchat. Além disso, outras redes sociais, como Pinterest e BeReal, foram alvo de cópias do Instagram. Na lista a seguir, o TechTudo relembra oito recursos do aplicativo da Meta que foram "copiados" de outras plataformas.

2 de 10 Instagram acumula lista de recursos copiados de plataformas rivais — Foto: Reprodução/Unsplash Instagram acumula lista de recursos copiados de plataformas rivais — Foto: Reprodução/Unsplash

Instagram não carrega fotos: como resolver? Veja no Fórum do TechTudo

1. Reels

Lançado no Instagram em 2020, o Reels gerou, logo de cara, comparações com a proposta do TikTok e da antiga rede social Vine. Afinal, ambas plataformas consistiam na publicação e edição de vídeos curtos e divertidos. O Reels seguiu a mesma linha de raciocínio: vídeos verticais com no máximo 30 segundos, e a possibilidade de combinar áudio, imagens, textos e efeitos visuais.

Hoje, para um vídeo ser considerado Reels, pode ter até 15 minutos – diferente do TikTok, que tem como limite de duração 10 minutos. Porém, para que o vídeo seja recomendado no Instagram e tenha um maior alcance, é preciso que a duração seja de até 90 segundos.

3 de 10 Instagram transformou todos os vídeos com menos 15 minutos em Reels — Foto: Divulgação/Instagram Instagram transformou todos os vídeos com menos 15 minutos em Reels — Foto: Divulgação/Instagram

Quando comparado ao Reels, o TikTok sai na frente nos quesitos produção e consumo, até porque esse tipo de conteúdo é o carro-chefe do aplicativo. A rede social chinesa ultrapassa o Instagram em termos de variedade de recursos de edição, como efeitos de voz e filtros novos. Além disso, o TikTok também possibilita ao usuário baixar todos os vídeos disponíveis na plataforma, diferente do Reels, que permite apenas que o usuário faça o download dos próprios conteúdos, e não dos de outras pessoas.

2. Stories

Um dos primeiros recursos "copiados" pelo Instagram foi o Stories. A ferramenta, que permite publicar conteúdos efêmeros disponíveis por apenas 24 horas, é similar ao recurso "Minhas Histórias", do Snapchat. Até mesmo os comandos das ferramentas são iguais: tocar no lado direito para avançar, no esquerdo para voltar e arrastar da direita para a esquerda para ver as publicações de outro usuário. Em 2017, o então diretor de produto do Instagram assumiu a cópia e argumentou que "é assim que o mercado funciona".

4 de 10 Stories do Instagram têm até 15 segundos de duração — Foto: TechTudo Stories do Instagram têm até 15 segundos de duração — Foto: TechTudo

Enquanto cada story tem no máximo 15 segundos de duração, os conteúdos do Snapchat não ultrapassam 10 segundos. Ambas as redes permitem que o usuário compartilhe a publicação para todos os usuários, ou para apenas um seguidor específico. Além disso, os dois aplicativos têm ferramentas de edição em comum, como texto, desenho livre, stickers e emojis, músicas, filtros de realidade aumentada e botão de link. No entanto, o Instagram oferece mais opções de interação com os seguidores, como quizzes, enquetes e caixa de perguntas.

3. Coleções

Até mesmo o Pinterest foi alvo das "cópias" do Instagram. A rede social da Meta lançou em 2017 o recurso "Coleções", que permite organizar e categorizar publicações salvas em pastas. Acontece que a ferramenta foi inicialmente idealizada e popularizada no Pinterest, onde é possível salvar inspirações em uma espécie de "moodboard". A diferença é que, no Instagram, é preciso salvar os posts para categorizá-los. Já no Pinterest, ao criar uma pasta, a rede sugere imagens para serem inseridas de acordo com o título criado e referências que você já havia salvado anteriormente.

5 de 10 Recurso de categorizar publicações salvas no Instagram foi inspirado no Pinterest — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo Recurso de categorizar publicações salvas no Instagram foi inspirado no Pinterest — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

4. Filtros de selfie em realidade aumentada

O Snapchat foi uma das primeiras redes a oferecer filtros interativos e de realidade aumentada. Lançado em 2015, o recurso "Lenses" fez sucesso entre os usuários, que se divertiam com efeitos de coroa de flores e orelhas de cachorro. O Instagram, por sua vez, anunciou em 2017 uma ferramenta de reconhecimento facial para aplicar efeitos ao rosto muito parecida com a do Snap. Na ocasião, muitos usuários reclamaram que a qualidade e tecnologia dos filtros do Instagram eram bem inferiores. Tempos depois, a rede da Meta anunciou a inclusão da "Biblioteca de filtros", permitindo acessar efeitos de criadores de conteúdo – função que o Snapchat também já possuía.

6 de 10 Biblioteca de efeitos do Instagram é parecida com recurso oferecido originalmente pelo Snapchat — Foto: Marvin Costa/TechTudo Biblioteca de efeitos do Instagram é parecida com recurso oferecido originalmente pelo Snapchat — Foto: Marvin Costa/TechTudo

5. Remix

Um dos diferenciais do TikTok era a função "Duetos", que permitia fazer gravações dividindo a tela com um vídeo pré-gravado por outros usuários. A ferramenta ganhou popularidade após ser usada para cantar junto com celebridades e para reagir a conteúdos de outros criadores. Em 2021, a função chegou ao Reels nos mesmos moldes, permitindo criar montagens com qualquer vídeo publicado no feed.

7 de 10 Instagram agora permite fazer Remix com fotos, função similar à do TikTok — Foto: Divulgação/Instagram Instagram agora permite fazer Remix com fotos, função similar à do TikTok — Foto: Divulgação/Instagram

6. Fotos e vídeos que apagam após a visualização

Além dos posts com 24 horas de duração e filtros interativos, o Snapchat fez sucesso por permitir o envio de mídias e mensagens que se autodestruiam após a visualização, tornando impossível rever o conteúdo enviado no chat individual. Em 2017, o Instagram também aderiu à opção de envio de fotos e vídeos temporários no Direct da plataforma. Em 2020, lançou o "modo temporário" do chat, em que até as mensagens desaparecem após serem visualizadas pelo outro usuário.

8 de 10 Assim como no Snapchat, modo Temporário do Instagram permite enviar mensagens autodestrutivas — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Assim como no Snapchat, modo Temporário do Instagram permite enviar mensagens autodestrutivas — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

7. Feed em tela cheia

Após o sucesso do TikTok, o Instagram começou a testar, com usuários selecionados, um feed em tela cheia, seguindo o mesmo formato da rede social chinesa. O objetivo era priorizar conteúdos produzidos no Reels com deslizamento vertical. No entanto, a notícia não foi bem recebida pelos usuários, que criticaram o distanciamento da proposta inicial do Instagram: ser uma rede social de fotos. Com isso, a plataforma decidiu interromper o teste piloto e reavaliar a experiência do usuário. Em entrevista dada à plataforma Newsletter, o chefe da rede social, Adam Mosseri, admitiu que as pessoas estavam frustadas e que era necessário "dar um passo atrás".

9 de 10 Instagram testa novo formato de feed com vídeos em tela cheia, com aparência semelhante ao TikTok — Foto: Divulgação/Instagram Instagram testa novo formato de feed com vídeos em tela cheia, com aparência semelhante ao TikTok — Foto: Divulgação/Instagram

8. Dual Capture

Em julho deste ano, o Instagram lançou o Dual Capture, ferramenta para gravar Reels usando as câmeras frontal e traseira simultaneamente. Muitos usuários acharam o recurso parecido com uma função presente na BeReal, rede social que incentiva a autenticidade e não oferece filtros. Criado em 2019, o aplicativo envia, uma vez por dia, um alerta dando aos usuários dois minutos para tirar uma foto com os lados frontal e traseiro da câmera. Assim, os seguidores podem ver o que a pessoa realmente está fazendo ao registrar aquele momento. A diferença é que a BeReal não permite edições ou manipulações da imagem após a captura dupla.

10 de 10 Instagram lança gravação dupla com câmera frontal e traseira — Foto: Divulgação/ Instagram Instagram lança gravação dupla com câmera frontal e traseira — Foto: Divulgação/ Instagram

Com informações de 91Mobiles, Instagram, Snapchat , Mashable e Vice

Veja também: cinco tipos de Stories para aumentar o engajamento no Instagram