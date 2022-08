Oito sites gratuitos que 'quebram o galho' de quem não tem Photoshop

Usuários que não têm o Photoshop instalado no computador ou não sabem como utilizá-lo podem recorrer a plataformas online gratuitas para editar fotos. O site Photopea, por exemplo, oferece recursos similares aos do editor da Adobe , como edição de fotos em camadas, ferramentas de seleção e máscaras. Mais simples, outras plataformas são especializadas em funções específicas, como remover fundo de foto, marca d'água e objetos indesejados. Há ainda o famoso Canva , que permite fazer ajustes básicos na foto e usá-la em um design personalizado. A seguir, o TechTudo lista oito sites de edição de fotos que podem substituir o Photoshop. Continue a leitura e saiba como usá-los em conjunto.

1 de 9 Sem Photoshop? Veja 7 opções que podem "quebrar o galho" na falta do editor — Foto: Getty Images Sem Photoshop? Veja 7 opções que podem "quebrar o galho" na falta do editor — Foto: Getty Images

1. Photopea: para fazer tudo o que você precisa em uma foto

Conhecido por ser uma alternativa gratuita ao Photoshop, o Photopea (photopea.com) tem interface e recursos muito parecidos com os do editor da Adobe. É possível fazer edições com camadas, trabalhar com vetores, ajustar propriedades da imagem (brilho, contraste, saturação, curvas, cor seletiva etc) e usar pincéis básicos e inteligentes, bem como ferramentas de texto. Gratuita, a ferramenta pode ser acessada diretamente pelo navegador e não requer instalação. Além disso, permite continuar editando projetos mesmo se a conexão à Internet cair.

2 de 9 Photopea: editor de fotos avançado é similar ao Photoshop; ferramenta está disponível na versão web — Foto: Reprodução/Photopea Photopea: editor de fotos avançado é similar ao Photoshop; ferramenta está disponível na versão web — Foto: Reprodução/Photopea

Um ponto negativo do site é a exibição de anúncios. Porém, eles não são intrusivos, e é possível removê-los com uma conta premium, que custa US$ 9 por mês (cerca de R$ 46,28 na cotação atual). O Photopea também suporta a maioria dos formatos de arquivo, incluindo .psd, e permite carregá-los diretamente do Google Drive, do OneDrive ou do Dropbox, bem como do computador.

2. Adobe Express Background Remover: para remover fundo de fotos

O Adobe Express Background Remover (https://www.adobe.com/br/express/feature/image/remove-background) é uma ferramenta inclusa no pacote online e gratuito Adobe Express. Com ela, o usuário pode remover automaticamente o plano de fundo de imagens. Não é preciso ser cliente Adobe para se cadastrar no site; é possível importar dados de uma conta Google, Apple, ou Facebook.

3 de 9 Adobe Express Background Remover permite remover fundo de fotos automaticamente — Foto: Reprodução/Adobe Express Background Remover Adobe Express Background Remover permite remover fundo de fotos automaticamente — Foto: Reprodução/Adobe Express Background Remover

Além de remover o fundo, a ferramenta ainda permite adicionar formas, cores e elementos gráficos à edição. Para utilizá-la, basta acessar o site e realizar o upload de uma imagem com contorno nítido e sem sobreposições. Após isso, se já estiver logado, o usuário pode baixar a foto com fundo transparente no formato PNG.

3. Watermark Remover: para remover marcas d'água

Watermark Remover (watermarkremover.io) é um editor que usa inteligência artificial para remover marcas d'água de fotos. Disponível na web e em aplicativo para celulares Android, a ferramenta prevê a área a ser removida, faz a separação de cores entre a marca d'água e a imagem e, por fim, recria a foto sem o selo automaticamente.

4 de 9 É possível remover marcas d'água gratuitamente com o Watermark Remover — Foto: Reprodução/Watermark Remover É possível remover marcas d'água gratuitamente com o Watermark Remover — Foto: Reprodução/Watermark Remover

O serviço suporta os formatos JPEG, PNG, JPG e Web. É possível anexar imagens já presentes no seu dispositivo ou importá-las informando uma URL. O ponto negativo do Watermark Remover é que a resolução máxima para download das fotos é de 2400x2400 pixels.

4. Upscale Media: para ampliar imagens

Uma boa opção para quem quer melhorar a resolução das fotos, mas não tem Photoshop, é o Upscale Media (upscale.media). Usando inteligência artificial, o site é capaz não só de aumentar em quatro vezes a resolução de uma imagem, como também faz um aprimoramento automático. Essa opção, porém, pode ser desativada caso o usuário deseje um resultado mais natural.

5 de 9 Upscale Media aumenta em até quatro vezes o tamanho da imagem — Foto: Reprodução/Upscale Media Upscale Media aumenta em até quatro vezes o tamanho da imagem — Foto: Reprodução/Upscale Media

É possível fazer upload do arquivo desejado diretamente do computador ou colar a URL de uma foto da Internet que tenha resolução máxima de 1500x1500 pixels. O Upscale Media também está disponível na versão aplicativo para dispositivos Android e iPhone (iOS).

5. Shrink Media: para comprimir imagens sem perda de qualidade

O Shrink Media (shrink.media) faz o oposto do Upscale Media. Nele, é possível comprimir imagens de alta resolução (até 5000x5000 pixels), transformando-as em arquivos menores e mais leves. O serviço permite ajustar, por meio de dois controles deslizáveis, a qualidade e as dimensões da foto. O site aceita os formatos PNG, JPEG, JPG e Web. A ferramenta também está disponível para celulares Android e iPhone (iOS)

6 de 9 Shrink Media permite encolher fotos sem perder a qualidade — Foto: Reprodução/Shrink Media Shrink Media permite encolher fotos sem perder a qualidade — Foto: Reprodução/Shrink Media

6. ZMO Remover: para remover objetos das fotos

Gratuito e fácil de usar, o ZMO Remover (remover.zmo.ai), é ideal para remover objetos ou pessoas indesejadas da foto. Também é possível remover reflexos ruins, marcas d'água e retocar a imagem. Para utilizá-lo, basta anexar uma fotografia do computador, selecionar o objeto indesejado e esperar que o site, usando inteligência artificial, faça a remoção. Ao final do processo, é possível realizar o download da imagem editada.

7 de 9 É possível remover objetos indesejados da foto pelo ZMO Remover — Foto: Reprodução/ZMO Remover É possível remover objetos indesejados da foto pelo ZMO Remover — Foto: Reprodução/ZMO Remover

7. IMG Tools: para fazer vários ajustes em fotos

Versátil, o ImgTools (pt.imgtools.co) possui 12 ferramentas de edição de imagens gratuitas: compactar, converter, extrair rostos, ocultar rostos, cortar, redimensionar, cantos arredondados, renomear, desfocar ou pixelizar, girar, proteger com senha e extrair quadros de GIFs animados. O site suporta arquivos nos formatos PNG, JPG, GIF, SVG, WebP, TIFF e PSD.

8 de 9 IMG Tools oferece edição de fotos gratuita — Foto: Reprodução/IMG Tools IMG Tools oferece edição de fotos gratuita — Foto: Reprodução/IMG Tools

Para utilizá-lo, basta importar imagens do computador, Google Drive ou Dropbox. A plataforma oferece ainda a opção de editar fotos em lote, na qual o usuário pode aplicar efeitos em vários arquivos de uma só vez. É possível selecionar até 100 imagens por vez. Gratuitos, os serviços do IMG Tools não possuem restrições.

O editor online Canva é famoso por oferecer templates personalizáveis de apresentações, cartazes e posts de redes sociais, entre outras peças gráficas. O que nem todos sabem é que a ferramenta também permite fazer ajustes simples em fotos, como corte, aplicação de efeitos e ajuste de iluminação. Para isso, basta fazer login no Canva, clicar em "Criar um design" e depois em "Editar foto". A imagem editada pode ser salva ou usada em um design, ao qual o usuário pode acrescentar vários elementos gráficos.

9 de 9 Canva permite editar imagens facilmente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Canva permite editar imagens facilmente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O Canva Pro dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testar o plano premium por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

Com informações de Windows Central, Domestika, TechRadar e MakeUseOf

