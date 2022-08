Privacidade: como fazer o seu celular parar de te rastrear totalmente

É possível reduzir o rastreamento que o seu celular faz de suas atividades. Embora muitas vezes sejam usados por segurança - como para recuperar smartphones roubados , por exemplo -, esses recursos de localização e outros tipos de rastreios também podem oferecer determinados riscos. É o caso de quando sites e apps armazenam o dado obtido para saber sobre a navegação do usuário por fins publicitários, por exemplo, o que pode comprometer a privacidade pelo tempo que essa informação fica disponível para as empresas. Por isso, para garantir a proteção de seus dados, veja como interromper o rastreamento que o seu celular faz de você.

1 de 4 Veja configurações que podem ser alteradas no celular para impedir rastreamentos e ter mais privacidade — Foto: Freepik Veja configurações que podem ser alteradas no celular para impedir rastreamentos e ter mais privacidade — Foto: Freepik

Desativar histórico de localização do Google

Para impedir que o Google tenha acesso ao histórico de navegação, basta desativá-lo. Contudo, ao fazer isso, também são pausadas as atividades na Web, o registro de localização e o histórico do YouTube. Para tal, abra o aplicativo do Google e toque na sua foto de perfil. Depois, aperte em “Gerenciar sua conta no Google” > "Dados e Privacidade" > “Configurações do Histórico”. Lá, pressione em “Atividade na Web" e "Apps" para pausar. Em seguida, toque em “Histórico de localização” e pause. Ainda, repita o passo em “Histórico do YouTube”.

Vale ressaltar que o procedimento impede que o Google forneça recomendações personalizadas com base na sua localização, como para dar avisos sobre o clima e o trânsito. Além disso, é importante ter em mente que, ao desativar o histórico de localização da conta, a configuração é espelhada em todos os dispositivos vinculados a ela. Por isso, caso queira, é possível reativar o recurso ao seguir o mesmo caminho e fazer a alteração manualmente.

2 de 4 Existem métodos de pausar a coleta de dados pelo Google — Foto: Reprodução/Raisa Capela Existem métodos de pausar a coleta de dados pelo Google — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Usar apenas localização aproximada em apps

A maioria dos aplicativos utiliza a localização precisa dos usuários, ainda que não seja um recurso indispensável para o funcionamento do app. Entretanto, é possível controlar quais serviços podem acessar o local exato do smartphone. Para manter a privacidade, o ideal é usar apenas a localização aproximada, que compreende uma área de até três quilômetros quadrados.

Para gerenciar as permissões de aplicativos em celulares Android, localize o ícone do serviço e mantenha-o pressionado. Então, toque em "Informações do App" > “Permissões do app” e toque nos três pontinhos localizados no canto superior direito. Feito isso, vá em “Todas as Permissões” > “Local” e aperte em “Acessar local aproximado apenas em primeiro plano”. No iPhone (iOS), acesse “Ajustes” > “Privacidade” > “Serviços de localização” > e desative o botão “Localização Precisa”.

3 de 4 Localização aproximada é suficiente para apps que não necessitem da localização precisa — Foto: Reprodução/Raisa Localização aproximada é suficiente para apps que não necessitem da localização precisa — Foto: Reprodução/Raisa

Tirar a geolocalização das fotos (Android e iPhone)

Outras funções do smartphone podem ter acesso à localização do usuário, como o app da câmera. O recurso pode ser bastante útil para pessoas com o hábito de viajar ou que precisam que as imagens possam ser agrupadas por região, por exemplo. Mas se o seu caso não for esse e estiver preocupado com privacidade, é possível tirar a localização das fotos.

Em Android, abra a câmera e toque nas três linhas no canto superior direito. Então, aperte em "Configurações", role a tela até o final e desative “Salvar info. de localização". No iPhone, acesse “Ajustes” > “Privacidade” > e selecione “Serviços de localização”. Depois, vá em “Câmera” e marque “Nunca” para desativar a geolocalização.

4 de 4 Aplicativo de câmera também armazena dados de localização do aparelho — Foto: Reprodução/Raisa Capela Aplicativo de câmera também armazena dados de localização do aparelho — Foto: Reprodução/Raisa Capela

Usar VPN (se possível)

Para ter uma atividade de navegação segura, o ideal é ter VPN no celular, serviço que funciona como uma terceira tela entre o dispositivo e a internet. O sistema criptografa todo o tráfego e minimiza as chances de ser rastreado, o que pode proteger dados, o endereço de IP e a identidade do usuário.

Contudo, é importante destacar que nem todos os serviços de VPN protegem os dispositivos contra malwares e softwares maliciosos. Por isso, é necessário que se faça uma pesquisa aprofundada sobre quais redes VPNs podem oferecer a melhor performance. Atualmente, existem versões gratuitas e pagas disponíveis para Android e iPhone (iOS), que, além de criptografar todo o tráfego, também garantem benefícios adicionais - como desbloqueio de conteúdos restritos, interrupção de anúncios e antivírus.

Veja também: Celular roubado ou perdido? Saiba sair de todas as contas remotamente