QR Code: como funcionam e quais cuidados você precisa ter com eles

Abrir QR Code é um procedimento que deve ser feito com cuidado em celulares Android e iPhone (iOS). Pelo fato do código de barras digital ser muito utilizado para agilizar atividades diárias - como fazer pagamentos, check-ins e ainda visualizar cardápios -, ele costuma não levantar suspeitas de veracidade. Porém, criminosos podem se aproveitar do recurso para enganar usuários e aplicar golpes de phishing, instalar malwares e até mesmo roubar dados armazenados no smartphone. Por isso, veja, a seguir, como funcionam e quais cuidados você precisa ter ao abrir QR Code com a câmera do celular.