Quais são os celulares 5G da Motorola? Veja modelos autorizados

Apesar de serem compatíveis com a rede 5G e de terem sido lançados há cerca de dois anos, alguns modelos de celular da Motorola não são mais encontrados no site da marca e em páginas de parceiros oficiais. É o caso do Moto G 5G, do Moto G 5G Plus, do Moto G100 e do Motorola Edge original. Eles foram lançados em 2020, mas não ganharam sobrevida na linha da Motorola