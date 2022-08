Quer uma retícula melhor no Valorant? Veja 6 dicas para mudar a mira

No Valorant , os jogadores conseguem modificar as características da mira (crosshair), que é um dos elementos mais importantes dos jogos de tiro. Ao buscar a retícula ideal, o usuário deve considerar fatores como a coloração, o tamanho e até o treinamento com o modelo escolhido. Também há a possibilidade de importar versões utilizadas por jogadores profissionais. Confira, nas linhas abaixo, seis dicas para modificar a retícula no FPS 5x5 tático da Riot Games .

1 de 7 A cor da sua mira é um detalhe muito importante no Valorant — Foto: Reprodução/Marcelo Villela A cor da sua mira é um detalhe muito importante no Valorant — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

👉 Valorant font: onde baixar a fonte que imita a do jogo? Veja no Fórum do TechTudo

1. Ajustar a cor

2 de 7 É possível ajustar a cor da mira no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games É possível ajustar a cor da mira no Valorant — Foto: Divulgação/Riot Games

Pode parecer um detalhe simples, mas a cor da mira é importante. O ideal é escolher uma coloração que não seja confundida facilmente com os cenários do jogo, como o ciano e o branco. Atualmente, há oito opções disponíveis: branco, verde, amarelo-verde, verde-amarelo, amarelo, ciano, rosa e vermelho.

Para modificar a coloração da sua mira, você deve apertar "ESC" no teclado, selecionar "Configurações", acessar a aba "Retícula" e, em seguida, escolher a opção "Primária". Por fim, procure pela opção "Cor da Retícula".

2. Escolher o tamanho ideal

Miras com o tamanho exagerado podem atrapalhar a sua performance durante a partida. O recomendado é escolher um tamanho que não cubra totalmente os inimigos, melhorando assim a visibilidade e evitando distrações desnecessárias.

Para configurar as opções de tamanho, basta repetir o passo a passo do tópico anterior. Ao acessar "Retícula" e a aba "Primária", você encontra diversas alternativas para personalizar a sua crosshair. Acompanhe a sua mira pela pré-visualização e realize as modificações desejadas.

3 de 7 O tamanho da sua mira também é outro fator que pode impactar a sua gameplay — Foto: Reprodução/Marcelo Villela O tamanho da sua mira também é outro fator que pode impactar a sua gameplay — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

3. Configurar a mira

Ao acessar a tela com as configurações de mira, você se depara com diversas possibilidades para personalizar a sua retícula. Entre elas estão: Ponto Central, Erro de Movimento, Erro de Disparo, Linha Principal, Linhas Internas e Linhas Externas. Por não estar claro o que faz cada uma, veja, a seguir, os seus significados:

Ponto central: ativar essa opção faz com que apareça um ponto no meio da retícula. Caso você desative todas as outras configurações, o resultado será um ponto no centro da tela, que funcionará como mira;

ativar essa opção faz com que apareça um ponto no meio da retícula. Caso você desative todas as outras configurações, o resultado será um ponto no centro da tela, que funcionará como mira; Erro de movimento: ativar essa opção faz com que a sua mira se expanda ao se movimentar durante a partida;

ativar essa opção faz com que a sua mira se expanda ao se movimentar durante a partida; Erro de disparo: ativar essa opção faz com que a retícula aumente quando você realiza disparos durante a partida;

ativar essa opção faz com que a retícula aumente quando você realiza disparos durante a partida; Linha principal: serve para contornar a linha interna da mira;

serve para contornar a linha interna da mira; Linhas internas: serve para preencher a linha interna da mira;

serve para preencher a linha interna da mira; Linhas externas: essas linhas são exibidas na tela independentemente das outras e ficam localizadas mais distante da linha interna.

4 de 7 Existem diversas opções para personalizar a mira em Valorant — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Existem diversas opções para personalizar a mira em Valorant — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

4. Escolher o tipo de retícula

Atualmente, há dois tipos de retícula populares: a "cruz" e o "ponto", sendo o primeiro o mais escolhido. Ao analisar a mira de jogadores profissionais, por exemplo, a maioria é composta pelo formato de "cruz", apesar de suas singularidades. Esses modelos são requisitados porque facilitam na hora de visualizar os inimigos, além de proporcionarem conforto na hora de mirar. No entanto, utilizando as opções do game, você pode criar um estilo único que te agrade.

5 de 7 A "cruz" e o "ponto" são os modelos de mira mais escolhidos pelos jogadores — Foto: Reprodução/Marcelo Villela A "cruz" e o "ponto" são os modelos de mira mais escolhidos pelos jogadores — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

5. Utilizar modelos de pro-players

A verdade é que cada mira é única e pessoal, mas você pode demorar até achar uma com a qual se sinta confortável. Porém, é possível utilizar modelos baseados nas escolhas de pro-players. Um exemplo é a retícula usada pelo pANcada, da LOUD, que você pode conferir logo abaixo:

Configurações de mira pANcada LOUD Cor da retícula Verde Contornos Desligado Opacidade do contorno 0,5 Espessura do contorno 1 Ponto central Desligado Exibir linhas internas Ligado Opacidade da linha interna 1 Comprimento da linha interna 3 Espessura da linha interna 2 Deslocamento da linha interna 2 Erro de movimento e disparo Desligado Código 0;P;c;1;h;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0

6 de 7 A configuração de mira utilizada pelo Pancada, da LOUD, pode inspirar jogadores — Foto: Divulgação/LOUD A configuração de mira utilizada pelo Pancada, da LOUD, pode inspirar jogadores — Foto: Divulgação/LOUD

6. Testar e treinar

Apesar da possibilidade de importar miras de outros jogadores, nem sempre essa tática vai funcionar com você. Como já foi dito, as configurações da retícula são pessoais, ou seja, podem apresentar variações. O ideal é testar e praticar com diversos modelos, até que você ache aquele com o qual se sinta confortável. Portanto, não deixe de utilizar o mapa The Range para aperfeiçoar suas habilidades.