Roteador 3 antenas: seis modelos com o padrão para comprar em 2022

Os roteadores com três antenas são ideais para quem quer ter Wi-Fi em casa ou no escritório. Empresas como TP-Link , Multilaser e D-Link oferecem modelos por preços a partir de R$ 109 , como é o caso do Multilaser RE163V, que traz três portas LAN e controle parental.

Já o D-Link DIR-819 conta com tecnologia MIMO e botão WPS por valores que partem de R$ 159. Outra opção é o TP-Link TL-WR941HP, que apresenta alcance de 900m² e quatro portas LAN por cerca de R$ 299. Veja a seguir seis roteadores para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 Roteador 3 antenas: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 109 e R$ 299 — Foto: Viviane Werneck/TechTudo Roteador 3 antenas: lista reúne seis modelos por preços que variam entre R$ 109 e R$ 299 — Foto: Viviane Werneck/TechTudo

Fone de ouvido gamer: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Multilaser RE163V - a partir de R$ 109

O Multilaser RE163V foi desenvolvido para atender as necessidades de residências, escritórios e até mesmo pequenas empresas. Ele tem três antenas externas de 5dBi que garantem estabilidade e rapidez. A potência do sinal é de 300 Mb/s e o modelo traz três portas LAN. Ele é vendido por preços a partir de R$ 109.

Outro destaque do roteador Multilaser é o botão WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite o acesso à rede sem a necessidade de senha. Para garantir a segurança Wireless, o item conta com diversas opções de criptografia e Controle Parental que possibilita o gerenciamento de conteúdos e horários da rede. Na Amazon, foi avaliado com nota 4,7 de 5, com elogios para a qualidade do produto que cumpre o que promete.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: opera apenas em uma banda

2 de 7 Multilaser RE163V pode se encaixar em qualquer ambiente — Foto: Divulgação/Multilaser Multilaser RE163V pode se encaixar em qualquer ambiente — Foto: Divulgação/Multilaser

2. Mercusys MW330HP - a partir de R$ 129

O Mercusys MW330HP é um modelo que permite velocidades de até 300 Mb/s, ideal para streaming de vídeo, jogos on-line e download de arquivos. As três antenas de 7dBi são de alto ganho e ainda conta com chip amplificador que fornece até 2x de potência de transmissão, sinal forte o suficiente para ultrapassar paredes e obstáculos. Tem uma porta WAN, três portas LAN e é Bivolt. Ele é visto por valores que partem de R$ 129.

É possível melhorar a qualidade da cobertura da rede por meio do botão Turbo e o aparelho é de fácil instalação com configuração em três etapas. Conta ainda com Controle Parental e botão WPS que estabelece uma conexão criptografada. Na Amazon, foi avaliado com nota 4,2 de 5 com elogios ao custo-benefício, mas com ressalvas de alguns clientes que alegam que o item não cumpre o que promete.

Prós: botão turbo

botão turbo Contras: não conta com a função Rede de Convidados

3 de 7 Mercusys MW330HP apresenta chip amplificador — Foto: Divulgação/Mercusys Mercusys MW330HP apresenta chip amplificador — Foto: Divulgação/Mercusys

O TL-WR940N é um roteador single-band de 450 Mb/s de velocidade. As três antenas fixas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas. O aparelho conta com três modos de operação: Router, Extensor de Alcance e Access Point. Tem uma porta WAN e quatro portas LAN. Ele é comercializado por cerca de R$ 149.

Para a segurança, o item oferece criptografia wireless fácil com um toque do botão WPS, Rede de Convidados, para que os visitantes tenham acesso à internet sem acesso à rede privada, e Controle Parental. Tem ainda os protocolos IPV4 e IPV6. O fabricante indica o modelo para internet com velocidade de 100 megas contratada com o seu provedor. Recebeu nota 4,6 de 5 no site da Amazon, com elogios ao custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: single-band

4 de 7 TP-Link TL-WR940N é vendido somente na cor preta — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link TL-WR940N é vendido somente na cor preta — Foto: Divulgação/TP-Link

O D-Link DIR-819 é voltado para o uso residencial, uma vez que tem a cobertura de até 200m². Este roteador dual-band tem a potência de 750 Mb/s, sendo 2,4 GHz (até 300 Mb/s) e 5 GHz (até 433 Mb/s). As três antenas são de 5dBi e ainda traz quatro portas LAN. O padrão IPV6 também está presente para uma maior segurança da sua rede. O modelo é comercializado por cifras a partir de R$ 159.

O modelo ainda disponibiliza a função Rede de Convidados, tecnologia MIMO para a conexão de diversos aparelhos sem perda de velocidade e o botão WPS para que os dispositivos sejam conectados sem a necessidade de senha. Na Amazon recebeu nota 4,5 de 5, com metade dos internautas elogiando a qualidade do produto e outros que dizem que o roteador não cumpre o que promete.

Prós: dual-band e tecnologia MIMO

dual-band e tecnologia MIMO Contras: relatos de que o produto não cumpre o que promete

5 de 7 D-Link DIR-819 oferece tecnologia MIMO — Foto: Divulgação/D-Link D-Link DIR-819 oferece tecnologia MIMO — Foto: Divulgação/D-Link

5. TP-Link Archer C20 - a partir de R$ 197

O TP-Link Archer C20 é um roteador dual-band com velocidade de 733 Mb/s, sendo 300 Mb/s para a frequência 2,4 GHz e 433 Mb/s para 5GHz. As três antenas externas fixas oferecem sinal omnidirecional para ambientes amplos e opera nos modos: Roteador, Repetidor e Access Point. Tem quatro portas LAN, uma porta WAN, uma porta USB e botões WPS Reset. Conta com protocolos IPV4 e IPV6 e é vendido por cerca de R$ 197.

Para a otimização da rede, conta com suporte IGMP Proxy/Snooping, Bridge e Tag VLAN. Em relação à segurança, oferece Controle dos Pais e função Rede de Convidados que permite o acesso das visitas ao mesmo tempo que protege a rede privada. Ainda permite a configuração em massa dos roteadores TP-Link. O fabricante indica o roteador para velocidades de até 100 Megas. Está à venda na Amazon com nota 4,3 de 5. Por lá, recebe elogios em relação ao custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: poucas possibilidades de configuração

6 de 7 TP-Link Archer C20 funciona com o app oficial da fabricante e é de configuração fácil — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link Archer C20 funciona com o app oficial da fabricante e é de configuração fácil — Foto: Divulgação/TP-Link

O TP-Link TL-WR941HP oferece um alcance de 900m² com um sinal reforçado, que promete atravessar paredes e obstáculos. Ele opera nos modos: Roteador, Repetidor e Access Point. O item é single-band com velocidade total de 450 Mb/s em banda de 2,4 GHz. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 299.

Traz uma porta WAN e quatro portas LAN, protocolos IPV4 e IPV6 e certificados FCC, CE, RoHS. Para a criptografia tem os protocolos: WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise. Já as antenas de alto ganho são de 8dBi. Além disso, traz botão WPS e botão de Reset. Na Amazon, recebeu nota 4,3 de 5 com muitos clientes dizendo que o roteador não tem a velocidade indicada.

Prós: opera em três modos

opera em três modos Contras: single-band

7 de 7 TP-Link TL-WR941HP apresenta um design arrojado e diferente de outras marcas — Foto: Divulgação/TP-Link TP-Link TL-WR941HP apresenta um design arrojado e diferente de outras marcas — Foto: Divulgação/TP-Link

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022