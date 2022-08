Seis melhores antivírus gratuitos para download no Windows

Além desses, existem outros antivírus gratuitos e eficazes que ajudam a manter você e o seu computador a salvo de ameaças virtuais. Pensando nisso, o TechTudo listou os seis melhores antivírus grátis para PC. Confira a seguir os recursos de cada um deles e escolha o que melhor se adequa às suas necessidades.

Disponível para os sistemas Windows e macOS, o Avast! também pode ser baixado em celulares Android e iPhone (iOS). Além de cumprir funções básicas de um antivírus bom, como detectar, impedir e remover malwares, o programa para computadores oferece uma camada extra de segurança para ransomware, ou seja, para sequestro de dados por meio de criptografia.

Outro diferencial é que o Avast! conta com um novo firewall, que atua como um filtro entre um dispositivo e sua conexão com a Internet ou com a rede externa. O antivírus oferece versões grátis e pagas, que fornecem um nível mais robusto de segurança, como proteção contra sites de compra falsos e espionagem de webcam. Os planos de assinatura anuais variam entre R$ 89 e R$ 119.

O aplicativo para celulares, na versão gratuita, oferece recursos como otimizador de RAM, verificação de segurança do Wi-Fi e funções anti-roubo – bloqueio do aparelho e disparo de alarme, por exemplo. Com o pacote Premium, que custa R$ 4,00 mensais, é possível bloquear aplicativos com PIN, padrão ou impressão digital, usufruir de escaneamento de ameaças automático e se proteger contra golpes de phishing – tentativas de fraude para obter dados pessoais, como senha bancária.

2.Panda Antivírus

O Panda Free Antivírus (https://www.pandasecurity.com/pt/homeusers/free-antivirus/) é um programa de proteção contra todos os tipos de malware e spyware. Disponível para Windows e compatível também com celulares Android, o software é considerado um antivírus leve, com taxa máxima de detecção de arquivos maliciosos. Além disso, o Panda conta com o diferencial de proteger e verificar unidades USB, o que garante proteção ao inserir outros dispositivos no computador.

Outro ponto positivo é que o programa conta com um sistema de recuperação gratuito para limpar dispositivos infectados. Os planos pagos do Panda oferecem mais soluções com maior nível de segurança, como controle parental e gerenciador de senhas. Após o primeiro mês grátis, os custos mensais passam a ser de U$ 2,99 até U$5,99 (de R$ 15,32 a R$ 30,60, em conversão direta).

3.McAfee Total Protection

O antivírus para PC da McAfee não possui plano gratuito, mas oferece uma avaliação sem custo por 30 dias. O software é especialmente interessante para usuários que buscam proteção contra crimes cibernéticos, uma vez que garante monitoramento de e-mail, contas bancárias e cartões de crédito, além de oferecer uma VPN para proteger informações pessoais.

Na versão para computadores, a solução de segurança está disponível apenas para Windows. Em se tratando de celulares, usuários de aparelhos com Android e iPhone (iOS) podem baixar o antivírus nas lojas de aplicativos dos respectivos sistemas. Todas as opções oferecem planos de assinatura, que vão desde o básico, para três dispositivos, até o premium, que abrange 10 dispositivos e conta com gerenciador de senhas, firewall e destruidor de arquivos. Os preços variam de R$ 129,00 a R$ 249,00 ao ano.

4.Avira

O Avira Free Security pode ser uma boa opção para os usuários que ainda não decidiram qual o melhor antivírus para baixar. Isso porque o programa disponibiliza varredura completa, firewall, atualizador de software, gerenciamento de senhas e VPN mesmo na versão gratuita. O antivírus, disponível para Windows, macOS e celulares Android e iPhone (iOS), ainda garante economia de bateria e limpador para liberar espaço no dispositivo. O Avira também está disponível em versões pagas, cujos preços vão de R$ 31,99 ao ano até R$ 91,99 ao ano.

5.Norton 360

Assim como o McAfee, o Norton 360 não possui um plano de antivírus sem custos para computadores; apenas disponibiliza um teste gratuito de 14 dias. Os planos de assinatura Plus, Standard e Deluxe oferecem contam firewall inteligente, backup na nuvem e gerenciador de senhas para Windows ou Mac por R$ 49, R$ 69 e R$ 79 ao ano, respectivamente. Além desses recursos, o plano Premium, inclui VPN para navegar anonimamente na internet, bloqueio de acessos não autorizados à webcam e controle para pais. O valor da assinatura anual é de R$ 99.

6.AVG Antivírus

Compatível com computadores Mac e celulares Android e iPhone (iOS), o AVG Antivírus Free disponibiliza ferramentas de segurança como proteção contra phishing, firewall, atualizações em tempo real e até notificação imediata em caso de invasão hacker. As soluções pagas AVG Internet Security, AVG Secure VPN, AVG Security Track, por sua vez, contam com uma gama de recursos focados na segurança de navegadores ou VPN e oferecem testes grátis de 7 a 30 dias. Já o AVG Ultimate combina os melhores recursos de cada solução em um só pacote com proteção para até 10 dispositivos, incluindo celulares e computadores. O serviço custa R$ 101,70 ao ano.

