Seis recursos úteis do LinkedIn que você provavelmente não conhece

O LinkedIn tem alguns recursos pouco conhecidos que podem ser muito úteis para quem quer encontrar um emprego. Disponível na versão web e também para celulares Android e iPhone ( iOS ), a rede social permite, por exemplo, fazer uma pesquisa avançada de vagas usando comandos para excluir ou incluir anúncios com termos específicos. Outra possibilidade é conferir a "nota" do seu perfil e completar certas etapas para aumentá-la, o que pode impulsionar suas chances de encontrar oportunidades e ser recrutado para um emprego. Pensando nisso, o TechTudo listou seis recursos pouco conhecidos do LinkedIn. Confira a seguir.

1. Pesquisa avançada

O Linkedin permite otimizar a busca por um emprego a partir do uso de ferramentas de pesquisa avançada. Com a ajuda de alguns comandos específicos, o usuário pode obter resultados mais precisos e adequados ao seu perfil. Digitar a palavra "NOT" antes de um termo, por exemplo, vai excluí-lo da pesquisa. Assim, a expressão "Jornalista NOT Repórter" trará resultados para vagas de jornalista, exceto as de repórter.

Além deste, existe o comando "OR", para encontrar cargos em diferentes áreas de atuação de uma só vez; e "AND", para pesquisar por mais de um tipo de vaga e obter resultados que incluam todos os itens. Ainda é possível usar parênteses para combinar os comandos anteriores, como "contador AND financeiro (gerente OR diretor)", o que ajuda a refinar ainda mais a busca dentro de uma área; e aspas para pesquisar, por exemplo, por um cargo em específico, como "gerente de produto".

2. Modo de criação

O modo de criação é ideal para os usuários que querem se tornar criadores de conteúdos no LinkedIn. A configuração dá acesso a recursos adicionais, como colocar hashtags no perfil para indicar os assuntos de interesse e ser "descoberto" com mais facilidade. Também é possível oferecer às pessoas a possibilidade de seguir você, além de apenas ter uma conexão.

Com o modo de criação, o LinkedIn ainda destaca o conteúdo original do usuário em seu perfil. A seção ficará em destaque, permitindo que os usuários adicionem, na parte superior da página, publicações, artigos ou mídias, como uma espécie de portfólio. Para ativá-lo, basta clicar em "Modo de criação" no perfil, depois em "Avançar", escolher até cinco tópicos para destacar na página e então selecionar "Concluído".

3. Nota do perfil

Poucos sabem, mas todos os perfis do LinkedIn têm uma "pontuação" que vai de zero a dez. A métrica Social Selling Index (SSI) calcula a eficácia com que o usuário estabelece sua imagem profissional, ou seja, se localiza as pessoas certas da sua área e interage com suas conexões. Na página "www.linkedin.com/sales/ssi" (sem aspas), é possível conferir a sua nota, que é atualizada diariamente, e ver quais pontos você pode melhorar para atrair a atenção dos recrutadores e pessoas estratégicas do setor onde trabalha. Quanto maior for o seu SSI, maiores serão as suas chances de encontrar uma oportunidade de emprego na plataforma.

4. Modo invisível

Quando você acessa o perfil de outra pessoa, ela recebe uma notificação informando que você entrou na página dela. Essa configuração, no entanto, pode ser "driblada" com o modo invisível do LinkedIn. Quando ativada, a ferramenta permite que nenhuma outra informação sua seja compartilhada com o usuário cujo perfil foi visitado. São três opções do modo invisível: esconder seu nome e título; mostrar apenas certas características do perfil, como cargo ou setor; ou usar o modo privado completo.

Para alterar o modo de navegação para invisível, basta clicar no ícone "Eu" na parte superior da página inicial, selecionar "Configurações e privacidade" no menu e ir em "Visibilidade". Em seguida, na seção "Visibilidade do seu perfil e rede", basta escolher "Alterar" ao lado de "Opções de visualização do perfil". Vale ressaltar que, com o LinkedIn Premium, é possível navegar de forma anônima e ainda ver a lista de pessoas que viram o seu perfil nos últimos 90 dias.

5. Compartilhar PDFs como carrossel

Por mais que o Linkedin não tenha um recurso específico para publicação neste formato, como o Instagram, é possível postar carrosséis na rede social. Ao compartilhar um PDF com mais de uma página, o site oferece uma prévia geral em formato rolável. O mesmo não ocorre ao postar uma série de imagens, ação que acaba criando uma galeria de fotos mais "difícil" de navegar. Para criar um carrossel no Linkedin, o usuário deve criar uma publicação e clicar no ícone de documento. Depois disso, basta selecionar o PDF que deseja compartilhar, escrever na postagem e ir em "Publicação".

6. Personalização da URL

Por padrão, a URL do perfil do LinkedIn inclui, além do nome exibido na página, com números e letras aleatórios no final. Entretanto, o usuário pode editar esse link para deixá-lo mais atrativo para recrutadores. Essas personalizações são limitadas, e só é possível editar a URL cinco vezes a cada seis meses. Para isso, o usuário deve acessar o ícone "Eu" da página inicial, ir em "Visualizar perfil" e prosseguir em "Editar perfil público e URL". Você será redirecionado para a página "Configurações de perfil público". Em "Editar sua URL personalizada", clique no ícone "Editar", sinalizado com um lápis, e digite a última parte da nova URL na caixa de texto. Depois disso, basta confirmar em "Salvar".

Com informações de SproutSocial e LinkedIn

