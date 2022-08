Seis sites para baixar músicas no PC de graça

Existem sites para baixar músicas no PC de forma totalmente gratuita e legal. Plataformas como Free Music Archive e YouTube Studio possuem um vasto acervo de canções e efeitos sonoros, que podem ser usados como trilha sonora de vídeos. Outras opções, como Jamendo e SoundClink, funcionam como uma espécie de rede social, onde é possível navegar por playlists e achar artistas em alta. Além disso, esses sites também são uma boa alternativa para descobrir novas músicas, pois permitem a divulgação do trabalho de músicos e bandas independentes. Na lista a seguir, o TechTudo reúne os seis melhores sites legais para baixar músicas grátis.

1. YouTube Audio Library

O YouTube Audio Library (youtube.com/c/audiolibrary-channel/videos) é um site que permite baixar músicas do YouTube para o PC. Voltada para criadores de conteúdo ou pessoas que precisam de faixas isentas de royalties, a plataforma tem uma biblioteca aberta a qualquer pessoa com uma conta do YouTube. Não há limite de download, e as faixas podem ser usadas em diversos conteúdos, incluindo vídeos monetizados. O YouTube Audio Library também inclui efeitos sonoros que são gratuitos para uso em trabalhos criativos, também sem restrições de direitos autorais.

Para utilizar YouTube Audio Library, basta fazer login no YouTube Studio na versão web ou pelo aplicativo em celulares Android ou iPhone (IOS), selecionar "Biblioteca de Áudio" no menu à esquerda e ir em "Músicas Gratuitas". Lá, você pode filtrar músicas e efeitos sonoros por título, artista ou palavra-chave na barra de pesquisa. Após selecionar uma música, prossiga em "Fazer Download" para baixar ou no ícone de estrela para salvar a faixa nos favoritos. Você também pode ouvir cada uma delas clicando no ícone de play.

2. Free Music Archive

O Free Music Archive (freemusicarchive.org) é considerado um dos melhores site para baixar músicas em MP3 grátis e sem royalties. Sua biblioteca é organizada pela WFMU, uma estação de rádio americana voltada para a reprodução de conteúdo gratuito. As faixas são de artistas independentes e gratuitas para uso pessoal. Entretanto, se você planeja usar as músicas para fins comerciais, é necessário verificar a licença associada de cada gravação.

Para baixar músicas do site, basta fazer login, ir em "Gerenciar Artistas", selecionar o artista e clicar em "Enviar Faixa". Antes de fazer o download, você pode ouvir as músicas clicando no botão de reprodução ao lado de cada faixa. Também é possível salvar seus conteúdos favoritos no ícone de estrela à direita do título da canção.

3. Jamendo

Jamendo (jamendo.com) é uma plataforma que permite que artistas independentes distribuam suas músicas para o público, que pode obter acesso legal às faixas sem nenhum custo. É possível filtrar as canções por gênero — como jazz, rock, pop e reggae — , popularidade e data de lançamento, assim como pesquisar por artistas e álbuns específicos. O Jamendo também exibe uma seleção de playlists com as faixas em destaque na plataforma, organizadas por gênero e humor. O site inclui ainda um serviço de venda de licenças comerciais de músicas, o Jamendo PRO.

O cadastro no Jamendo é opcional, mas necessário para mandar mensagens para artistas do site, escrever críticas e resenhas das músicas hospedadas, montar um perfil, uma lista de reprodução e disponibilizar faixas na plataforma — caso seja artista ou autor de uma obra. Para baixar músicas, basta acessar o site e clicar em "Iniciar em Jamendo Music". Você, então, verá as músicas em destaque e as playlists. Para encontrar uma faixa específica, basta fazer uma pesquisa na barra superior. Quando encontrar a canção desejada, clique na setinha para baixo para fazer download. Disponível como aplicativo para celulares Android e iPhone (IOS), o Jamendo também é uma boa opção de site para baixar música no celular.

4. The Internet Archive

Outra opção para baixar músicas grátis é o The Internet Archive (archive.org/details/audio), que funciona como um biblioteca digital independente e sem fins lucrativos. A plataforma conta com um vasto acervo de conteúdo recuperado e preservado de bilhões de sites, incluindo textos, imagens, vídeos e áudios.

Para baixar música pelo The Internet Archive, basta entrar no site, ir em "Áudio" e buscar pela música que você deseja baixar na barra de pesquisa à direita. Na página dedicada à faixa, verifique as opções de formatos para download na coluna "Download Options" e selecione o que mais te agrada. Você também pode encontrar músicas a partir das coleções organizadas pelo site.

5. SoundClick

Assim como outros sites, o SoundClick (soundclick.com) apresenta, principalmente, conteúdos de novos artistas que ainda não se destacaram na indústria da música. Disponível na versão web e para celulares Android, a plataforma conta com listas de artistas em alta e playlists criadas pela comunidade, o que facilita a descoberta de músicas novas.

Vale ressaltar, porém, que nem todas as músicas do site estão disponíveis para download gratuito, apenas para reprodução. As faixas com download liberado são sinalizadas por uma setinha ao lado do valor dos planos da plataforma. Para baixá-las, basta fazer login no site e clicar no ícone correspondente.

6. Reverbnation

Além de ser um site para baixar músicas, o ReverbNation (reverbnation.com) é uma ótima opção para músicos e bandas que desejam promover suas carreiras e vender faixas online. A plataforma está disponível na versão web e em aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS). Para baixar uma música, basta entrar no site e clicar em "Junte-se como fã", cadastrando-se com e-mail e senha. Após entrar na plataforma, os usuários podem escolher o estilo da música em "Destaque" ou encontrar faixas em "Explorar coleções". As músicas disponíveis para download são sinalizadas por uma setinha para baixo ao lado dos três pontinhos.

