Sete bancos de imagem gratuitos que você precisa conhecer

Bancos de imagens gratuitos são uma ótima opção para quem busca fotos de alta qualidade para ilustrar blog posts, apresentações de slides e publicações em redes sociais, por exemplo. Sites como Unsplash, Pixabay e Pexels contêm um acervo com fotos variadas, divididas em categorias que vão desde natureza e negócios até moda e família. Outros, como Freepik e Vecteezi, também disponibilizam vetores para Photoshop e Illustrator. Todas as plataformas são gratuitas, e algumas ainda oferecem benefícios extra para assinantes. Além disso, a maioria não exige créditos e tem o conteúdo publicado sob a licença Creative Commons. Pensando em ajudar quem está em busca de fotos para uso pessoal ou comercial, o TechTudo lista, a seguir, sete bancos de imagem gratuitos.

1. Pixabay

Pixabay (pixabay.com/pt/) é um banco de imagem gratuito que contém mais de 500 mil fotos e ilustrações e mais de mil vídeos, além de vetores e ilustrações artísticas. O site é mantido pelos autores dos conteúdos e voltado para domínio público, embora alguns arquivos sejam protegidos por marcas ou direitos privados.

Todas as imagens do Pixabay podem ser baixadas gratuitamente na resolução máxima de 3000x1994. As fotografias podem ser modificadas e usadas para quaisquer fins, inclusive comerciais. Os arquivos são liberados sob Creative Commons, licença que permite ao usuário utilizar as imagens sob domínio público.

Outra opção de banco de imagem grátis é o Flickr (flickr.com), uma das maiores páginas de fotografia da web. A rede social abriga mais de 13 bilhões de fotos e permite a busca de imagens gratuitas por meio da caixa de pesquisa. Existe, ainda, a possibilidade de encontrar fotografias pelo nome do autor ou por meio de listas, grupos e comunidades. Para localizar conteúdos de domínio público, basta fazer uma busca pela temática desejada e, no campo "Qualquer licença", alterar para "Sem restrições de direitos autorais conhecidos".

As contas gratuitas da plataforma podem armazenar até 1.000 fotos ou vídeos de até 4 megapixels. Já o plano pago, Flickr Pro, possui armazenamento ilimitado pelo valor de US$ 5,99 mensais (cerca de R$ 30,60, em conversão direta) ou US$ 50 (R$ 255) ao ano. entre os benefícios estão suporte a fotos 5K (5120 x 5120) de 26 MP e armazenamento de vídeos de dez minutos.

3. Freepik

Além de fotos, o Freepik (br.freepik.com) também disponibiliza vetores, ícones e templates para Photoshop e Adobe Illustrator de forma gratuita. Com mais de 4,5 milhões de recursos gráficos, o site permite filtrar o conteúdo desejado por cor, extensão e formato. Para usuários não registrados, é possível realizar até três downloads por dia, enquanto usuários cadastrados podem baixar até 10 arquivos diariamente. A versão gratuita do serviço exige que o usuário atribua créditos por meio de um link gerado pelo Freepik, que deve ser inserido na publicação ou arte.

O banco conta, ainda, com planos de assinatura nos valores de €$ 9,99 por mês ou €$ 7,50 por 12 meses. Entre os benefícios estão suporte prioritário, inexistência de anúncios, limite de 100 downloads por dia e e um banco de imagens premium.

4. Pexels

Pexels (pexels.com/pt-br) é um banco de imagens autogerido pelos produtores de conteúdo que alimentam o site. Todos os arquivos são gratuitos e podem ser utilizados para fins comerciais ou não. Além disso, o site permite que o usuário edite e modifique o material da maneira que achar necessário. As buscas são feitas por meio da caixa de pesquisa ou pela página inicial do Pexels, cujo layout é parecido com o do Pinterest. É possível fazer o download de fotos e vídeos gratuitamente, com resoluções padronizadas ou customizadas.

A plataforma conta, ainda, com um acervo de vídeos e um ranking com os fotógrafos mais visualizados nos últimos 30 dias. Há também uma aba de desafios, dos quais os produtores de conteúdo podem participar adicionando fotos sobre o tema escolhido. Há um prêmio para o vencedor da disputa.

5. Unsplash

Um dos maiores e melhores bancos de imagens livre de direitos autorais é o Unsplash (unsplash.com), que conta com aproximadamente 1 milhão de arquivos disponíveis e une mais de 100 mil fotógrafos, designers e criadores de conteúdo. A busca deve ser feita com palavras ou termos em inglês, sendo possível realizar o download das imagens ou salvá-las em um perfil do site. A plataforma reúne diversas categorias e subcategorias, como natureza, negócios e trabalho, moda, filme, comidas e bebidas, entre outras. Todas as imagens são gratuitas e liberadas sob a licença Unsplash, que permite copiar, modificar e compartilhar as fotografias sem restrições.

6. Vecteezy

Vecteezy (vecteezy.com) é um banco de imagens e vetores disponível em português, o que pode facilitar as buscas para os usuários que não dominam a língua inglesa. Para habilitar o idioma, basta clicar na opção "Visite Vecteezy em Português", localizada na parte superior da página. O site possui mais de 1 milhão de fotos gratuitas e permite ao usuário localizar o conteúdo desejado por meio de filtros de cor, orientação, estilo, número e idade de pessoas.

A plataforma conta com uma equipe de curadoria que realiza manualmente a revisão de todas as imagens inseridas no site e possui licenciamento simples, que garante ao usuário recursos para uso comercial ou pessoal. É importante ressaltar que o Vecteezy requer atribuição e inclui nas imagens um modelo assinado de autorização de propriedade da foto. É possível também assinar o pacote Pro no valor de US$ 5,60 (cerca de R$ 29, em conversão direta) por mês ou US$ 3,60 (cerca de R$ 18,40) por ano.

7. StockSnap.io

O StockSnap.io (stocksnap.io) conta com um grande acervo de imagens gratuitas e em alta resolução. Os temas contidos no site são diversos, como negócios, família, tecnologia e pessoas. A plataforma adiciona centenas de novos conteúdos diariamente, e o usuário pode enviar fotos próprias. Para isso, basta clicar no campo "Enviar fotos", localizado no canto superior direito da guia, fazer login e subir a imagem desejada. O site expõe as fotos mais populares com base no número de visualizações e downloads. Todo o conteúdo é publicado sob domínio público Creative Commons, que não exige atribuição de créditos.

