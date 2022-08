Skiff: como funciona o concorrente do Gmail que promete mais privacidade

Skiff Mail é o novo concorrente do Gmail que oferece mais privacidade na comunicação. Disponível na versão web e como aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ) e desktop Mac , o serviço grátis protege as mensagens com criptografia de ponta a ponta. Dessa forma, ninguém além do remetente e destinatário pode ler as conversas – nem mesmo o próprio Skiff. Outro diferencial é que o usuário pode enviar e-mails diretamente para um endereço ENS, usando uma carteira criptográfica. Com 10 MB de espaço de armazenamento, o Skiff ainda traz funções que permitem importar e-mails e arquivos do Google Drive .

Além disso, o Skiff adota o modelo de código aberto, o que permite que os protocolos de criptografia sejam verificados por qualquer pessoa. Entre os demais recursos oferecidos, destaca-se o editor de documentos e o espaço de trabalho, que pode ser útil para colaboração remota em equipe. Confira, nas linhas a seguir, como funciona o Skiff, seus recursos e se vale a pena migrar do Gmail para o novo serviço.

2 de 7 Skiff Mail é uma alternativa ao Gmail com foco em privacidade — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo Skiff Mail é uma alternativa ao Gmail com foco em privacidade — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

O que é e como funciona o Skiff Mail?

Skiff Mail é um serviço gratuito de webmail que busca proporcionar trocas de mensagens seguras. Por padrão, o Skiff está configurado para usar criptografia de ponta a ponta no envio e recebimento de mensagens, de forma que o recurso não depende de uma ação do usuário para ser ativado. Quando uma mensagem é enviada, a criptografia converte as informações em um texto embaralhado, e, para que este fique legível, é preciso ter acesso a uma chave secreta. Essa chave permite que somente o destinatário da mensagem leia o conteúdo.

3 de 7 Skiff Mail faz parte do pacote Skiff de produtividade, criptografado de ponta a ponta — Foto: Divulgação/Skiff Skiff Mail faz parte do pacote Skiff de produtividade, criptografado de ponta a ponta — Foto: Divulgação/Skiff

O Skiff Mail possui funcionalidades parecidas com outros serviços de e-mail, como pesquisar mensagens e sincronizar o serviço com aplicativos móveis. Além disso, ele faz parte de uma suíte de colaboração privada, que inclui um editor de texto e um drive para armazenamento de documentos. A mesma conta que você usa para fazer login no Skiff Mail é usada para fazer login na Skiff Drives & Pages.

Recursos básicos

No Skiff, o usuário tem acesso a 10 GB de armazenamento e pode fazer upload de arquivos docx., .pdf, .md ou importar documentos diretamente do Google Docs. Para isso, a plataforma disponibiliza uma ferramenta de migração instantânea. O envio e recebimento de anexos é limitado a 25 MB, o mesmo limite do Gmail. No pacote Pro de US$ 12 (cerca de R$ 62,55, em conversão direto), o espaço de armazenamento aumenta para 100 GB, e o tamanho máximo do anexo, para 100 MB.

4 de 7 Skiff permite pesquisar nos e-mails e aplicar marcadores — Foto: Divulgação/Skiff Skiff permite pesquisar nos e-mails e aplicar marcadores — Foto: Divulgação/Skiff

Para organizar a caixa de entrada, o Skiff permite classificar os e-mails usando pastas ou rótulos. Porém, vale destacar que o rótulo desaparece ao arquivar o e-mail. Além disso, também é possível fazer uma pesquisa rápida na plataforma por mensagem, assunto, destinatário e contatos em cópia. E, segundo informado no site oficial do Skiff, o domínio personalizado para endereço estará disponível em breve.

Recursos de privacidade

Como medida de reforço de privacidade, o Skiff gera uma chave de recuperação no ato da criação de conta. Assim, caso você esqueça sua senha, é possível usar um código ao qual somente você tem acesso. Além disso, o serviço usa criptografia de ponta a ponta para proteger os dados durante a troca de mensagens entre usuários da plataforma. Isso significa que o conteúdo só pode ser acessado pelo remetente e o destinatário; nem mesmo o Skiff pode ler seus e-mails ou ver os arquivos armazenados.

5 de 7 Skiff é um e-mail criptografado de ponta a ponta — Foto: Divulgação/Skiff Skiff é um e-mail criptografado de ponta a ponta — Foto: Divulgação/Skiff

No entanto, vale destacar que o recurso de encriptação de dados abrange apenas conversas entre usuários do Skiff. Em outras palavras, se o destinatário da mensagem utilizar outro serviço, como o Gmail ou Outlook, as informações enviadas ficarão desprotegidas. Por outro lado, o Skiff promete proteger sua caixa de entrada ao criptografar imediatamente todas as mensagens recebidas de um provedor de e-mail externo.

Usabilidade

Graças ao design simplificado e intuitivo, os recursos do Skiff são fácil e rapidamente encontrados. Ao contrário do Gmail, o Skiff possui um layout mais clean, sem anúncios ou promoção direta de serviços relacionados. A fonte também é maior e mais arredondada, facilitando a leitura. No entanto, o serviço ainda apresenta algumas limitações de recursos. Não é possível, por exemplo, adicionar uma foto de perfil à conta ou uma assinatura personalizada. E, na hora de escrever a mensagem, o site não suporta alinhamento de texto, nem fontes e tamanhos alternativos.

6 de 7 Skiff possui um design minimalista e funcionalidades simples — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Skiff possui um design minimalista e funcionalidades simples — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Como migrar do Gmail para o Skiff?

Após criar uma conta, o usuário pode importar, de forma segura, e-mails do Gmail ou de outras contas de webmail para o Skiff. No canto inferior esquerdo da plataforma, selecione o botão “importar e-mail” e escolha um arquivo de dados no formato .eml — exportado de outro serviço de e-mail. Feito isso, a mensagem estará disponível na sua caixa de entrada/saída.

Do mesmo modo, é possível transferir os documentos do Google para o Skiff de forma bem simples. Para isso, entre no painel Skiff Drive & Pages, vá no botão de upload e selecione "importar arquivos do Google Drive". Depois, é só autenticar sua conta do Google. O processo ocorre de modo completamente privado. Todos os documentos são criptografados localmente antes de serem carregados no Skiff.

Skiff vale a pena?

Se você busca um serviço de e-mail com interface minimalista e que prioriza a privacidade das informações, migrar para o Skiff pode ser uma boa escolha. Afinal, a principal marca do serviço é o esquema de segurança oferecido com a criptografia de ponta a ponta. Por outro lado, se a sua prioridade é ter um sistema mais completo para gerenciar as mensagens, o Gmail se mostra a escolha mais adequada. O serviço oferece mais opções de filtragem, e a guia "promoções" impede que a caixa de entrada fique lotada de mensagens de marketing.

7 de 7 Skiff prioriza a privacidade de suas informações — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Skiff prioriza a privacidade de suas informações — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Vale mencionar que, apesar de o Google não usar o conteúdo dos e-mails para exibir anúncios relevantes desde 2017, as mensagens ainda podem ser acessadas por aplicativos de terceiros, com a autorização do usuário, o que requer atenção redobrada com as permissões concedidas.

Com informações de Skiff e Mashable

