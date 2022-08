SSD 500 GB: 6 modelos por preços a partir de R$ 279

SSDs de 500 GB são interessantes para guardar arquivos e melhorar o desempenho do notebook ou computador. Os discos são bem mais velozes que os HDs convencionais e deixam a inicialização da máquina bem mais rápida. Empresas como Kingston , Crucial , Western Digital e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 279 , como é o caso do Kingston NV1, que apresenta velocidade de leitura de 2.100 MB/s e velocidade de gravação de 1.700 MB/s.

Já o WD Blue tem conexão SATA e resistência a choques por valores que partem de R$ 589. Outra alternativa é o Crucial P5 Plus, que tem durabilidade de 600 TB e pode ser utilizado no PS5 por cerca de R$ 789. Veja a seguir seis SSDs de 500 GB para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 SSD 500 GB: lista reúne 6 modelos por preços que variam entre R$ 269 e R$ 789 — Foto: Divulgação/Kingston SSD 500 GB: lista reúne 6 modelos por preços que variam entre R$ 269 e R$ 789 — Foto: Divulgação/Kingston

Qual SSD comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Kingston NV1 - a partir de R$ 279

O Kingston NV1 é indicado para notebooks ultrafinos e sistemas com espaço limitado. O fabricante garante funcionamento do item em menor potência, menor aquecimento e tempo de carregamento mais rápido. O disco tem velocidade de leitura de 2.100 MB/s e velocidade de gravação de 1.700 MB/s e interface NVMe PCIe Gen 3.0x4. O modelo é visto por preços a partir de R$ 279.

A tecnologia de conexão é SATA e as dimensões do dispositivo são 8 x 2,2 x 0,35 cm. Conta com garantia e suporte técnico por três anos. Na Amazon foi avaliado com nota 4,8 de 5 com muitos elogios para a velocidade de funcionamento do item.

Prós: boa opção para notebooks ultrafinos e sistemas de espaço limitado

boa opção para notebooks ultrafinos e sistemas de espaço limitado Contras: pouco tempo de garantia e suporte comparado a outros SSD

2 de 7 Kingston NV1 apresenta garantia e suporte técnico por três anos — Foto: Divulgação/Kingston Kingston NV1 apresenta garantia e suporte técnico por três anos — Foto: Divulgação/Kingston

2. Crucial MX 500 - a partir de R$ 410

O Crucial MX 500 é um SSD desenvolvido para ser instalado de forma fácil e rápida. O fabricante se compromete a entregar um dispositivo com tecnologia de aceleração de gravação dinâmica utilizando um conjunto adaptável de memórias flash de alta velocidade com células de nível simples para gerar velocidades intensas. A velocidade de leitura é de 560 MB/s, enquanto a velocidade de gravação fica em torno de 510 MB/s.

Outros pontos que se destacam no item são criptografia AES de 256 bits, imunidade integrada à perda de energia e as dimensões de ‎10,3 x 7 x 0,71 cm. Está avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon. Por lá, recebeu muitos elogios com relação à velocidade do equipamento.

Prós: imunidade à perda de energia

imunidade à perda de energia Contras: velocidade de leitura e gravação baixas para o preço

3 de 7 Crucial MX500 é desenvolvido para ser instalado de forma fácil e rápida — Foto: Divulgação/Crucial Crucial MX500 é desenvolvido para ser instalado de forma fácil e rápida — Foto: Divulgação/Crucial

3. Kingston A2000 - a partir de R$ 519

O Kingston A200 é ideal para ultrabooks e PCs de pequeno porte. A interface é Interface PCIe gen 3.0 x4, com velocidade de leitura de 2200 MB/s e velocidade de gravação de 2.000 MB/s. Para a conexão tem sistema SATA e traz criptografia AES de 256 bits. O dispositivo tem dimensões ‎7,87 x 2,29 x 0,25 cm e pode ser adquirido por cerca de R$ 519.

No site da Amazon está avaliado com nota 4,7 de 5 com elogios ao custo-benefício. No entanto, há relatos de dificuldade reconhecimento com alguns sistemas operacionais.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: relatos de dificuldade de reconhecimento de alguns sistemas operacionais

4 de 7 A2000 da Kingston tem bons níveis de performance para um SSD de entrada — Foto: Divulgação/Kingston A2000 da Kingston tem bons níveis de performance para um SSD de entrada — Foto: Divulgação/Kingston

4. WD Blue - a partir de R$ 589

O WD Blue tem uma ampla compatibilidade, maior eficiência energética e resistência a choques. A velocidade de leitura fica em torno de 560 MB/s e a velocidade de gravação é de 530 MB/s.

Para a conexão, utiliza sistema SATA e tem as dimensões de ‎10,16 x 7,11 x 0,76 cm. No site da Amazon está avaliado com nota 4,8 de 5 com elogios ao desempenho do item. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 589 para comprar o produto.

Prós: resistência a choques

resistência a choques Contras: baixa velocidade de leitura e gravação para o preço

5 de 7 SSD WD Blue apresenta ampla compatibilidade e resistência a choque — Foto: Divulgação/Western Digital SSD WD Blue apresenta ampla compatibilidade e resistência a choque — Foto: Divulgação/Western Digital

5. Samsung 970 Evo - a partir de R$ 629

O SSD Samsung 970 Evo promete altas velocidades. Traz diversas tecnologias como o Intelligent TurboWrite, que otimiza a experiência em jogos de alto desempenho e a edição gráfica 4K e 3D. Conta ainda com interface PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 e controlador Controlador Samsung Phoenix. A velocidade de leitura é de 3.400 MB/s, enquanto a velocidade de gravação fica em torno de 2.300 MB/s.

As dimensões do item são de ‎8,02 x 2,22 x 0,24 cm. Na Amazon recebeu nota 4,5 de 5 com elogios para a qualidade do produto. O SSD pode ser encontrado por valores que partem de R$ 629.

Prós: suporte de encriptação

suporte de encriptação Contras: relatos de problemas com a assistência técnica

6 de 7 Samsung 970 Evo é uma das opções de SSDs de 500 GB — Foto: Filipe Garrett/TechTudo Samsung 970 Evo é uma das opções de SSDs de 500 GB — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

6. Crucial P5 Plus - a partir de R$ 789

O Crucial P5 Plus é um SSD projetado para proporcionar alto desempenho em cargas de trabalho intensiva, edição de vídeos, criação de conteúdo e jogos. Ele traz tecnologia Gen4 NVMe, recursos de criptografia e NAND. A velocidade de leitura é de 6.600 MB/s e a velocidade de gravação é de 5.000 MB/s com durabilidade de 600 TB. O modelo é encontrado por cifras que partem de R$ 789.

É um SSD flexível que pode ser usado para atualização de um sistema Gen3 ou para a criação de um sistema Gen4 e pode ser utilizado no PS5 para aumentar o armazenamento da biblioteca de jogos. O disco tem as dimensões de 7,98 x 2,18 x 0,23 cm, conta com suporte para a instalação e garantia de cinco anos. Foi avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon. Por lá, recebe elogios sobre a funcionalidade e alertas para esquentar um pouco a máquina.

Prós: compatível com PS5

compatível com PS5 Contras: preço elevado

7 de 7 SSD Crucial P5 Plus pode ser uma opção para quem busca processamento veloz — Foto: Divulgação/Crucial SSD Crucial P5 Plus pode ser uma opção para quem busca processamento veloz — Foto: Divulgação/Crucial

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022