SSD M2 500 GB: 8 modelos para aumentar o desempenho e armazenamento

SSD M2 são interessantes para quem quer melhorar o desempenho e capacidade de armazenamento do PC es ou notebook. Estes discos são bem mais rápidos que o HDs convencionais e podem deixar a inicialização da máquina e os programas mais velozes. As opções com 500 GB ainda são ideais para guardar arquivos pesados. Empresas como Samsung , Kingston , Crucial e Western Digital oferecem produtos deste tipo por preços a partir de R$ 279 , como é o caso do Kingston SNVS, que traz interface PCIe e promete tempo carregamento mais rápido.

Já o Samsung 980 conta com Full Power Mode, que promete manter o componente no mais alto desempenho por cerca de R$ 542. Outra alternativa é o Kingston Fury Renegade, que é indicado para gamers exigente e é vendido por valores que partem de R$ 1.014. Veja a seguir oito SSDs M2 de 500 GB para comprar no Brasil em 2022.

1 de 9 SSD M2 500 GB: veja 8 modelos por preços que varim entre R$ 214 e R4 1.014 — Foto: Divulgação/Kingston SSD M2 500 GB: veja 8 modelos por preços que varim entre R$ 214 e R4 1.014 — Foto: Divulgação/Kingston

Qual SSD comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Kingston SNVS - a partir de R$ 279

O Kingston SNVS é um indicado para uso em notebooks e sistemas ultrafinos. Ele tem interface PCIe Ger 3.0 x 4 Pistas e tecnologia de conexão SATA. A velocidade de leitura é de 2.100 MB/s, enquanto a velocidade de gravação é de 1.700 MB/s. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 279.

O item tem as dimensões de ‎8 x 2,2 x 0,35 cm com um peso de 6 gramas. Segundo o fabricante, o SNVS ‎funciona com menor potência, menor aquecimento e tempo de carregamento mais rápido. Recebeu nota 4,8 de 5 no site da Amazon, com muitos elogios para a qualidade da peça e facilidade de instalação.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: design

2 de 9 Kingston SNVS é um disco de alto desempenho que utiliza a tecnologia PCI-e — Foto: Divulgação/Kingston Kingston SNVS é um disco de alto desempenho que utiliza a tecnologia PCI-e — Foto: Divulgação/Kingston

2 .Crucial CT500P2SSD8 - a partir de R$ 309

O Crucial CT500P2SSD8 é compatível com desktops e notebooks e tem interface PCIe NVMe Gen 3. O modelo tem velocidade de leitura de 2.400 MB/s e velocidade de gravação de até 1.900 MB/s.

Outra vantagem é o sistema de segurança e a garantia de até cinco anos. Na Amazon foi avaliado com nota 4,8 de 5, com destaque para a facilidade de instalação. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 309.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: velocidade de leitura e gravação podiam ser maiores

3 de 9 Crucial P2 CT500P2SSD8 oferece velocidade de leitura de até 2.400 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial Crucial P2 CT500P2SSD8 oferece velocidade de leitura de até 2.400 MB/s — Foto: Divulgação/Crucial

3. Adata Swordfish - a partir de R$ 398

O Adata Swordfish tem o uso indicado para desktops e notebooks. O disco conta com suporte para as plataformas da próxima geração da Intel e AMD e a interface é do tipo PCIe Gen3x4 em conformidade com o padrão NVMe 1.3. O item conta com tecnologia 3D NAND Flash para maior eficiência e confiabilidade. A velocidade de leitura é de 1.800 MB/s, enquanto a velocidade de gravação é de 1200 MB/s. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 398.

O modelo ainda conta com dissipador de calor de alumínio para manter o equipamento resfriado mesmo durante as tarefas mais intensas. Na Amazon, foi avaliado com nota 4,4 de 5 com elogios para a funcionalidade, mas tem reclamações sobre o tempo de duração da peça.

Prós: garantia de cinco anos

garantia de cinco anos Contras: velocidade de leitura e gravação é baixa em relação a outros modelos

4 de 9 Adata Swordfish tem garantia de cinco anos — Foto: Divulgação/Adata Adata Swordfish tem garantia de cinco anos — Foto: Divulgação/Adata

4. Samsung 980 - a partir de R$ 542

O Samsung 980 é um SSD indicado para gamers e também para quem trabalha com imagens pesadas. O fabricante promete um bom desempenho graças à interface NVMe e tecnologia Pcle 3.0.E24. As dimensões são de 8 x 2.21 x 0.25 cm com peso de 67,6 gramas. Outra vantagem do item é o Full Power Mode, que é ativado por meio do software Samsung Magic para manter o componente no mais alto desempenho. Ele é vendido por cifras que partem de R$ 542.

A velocidade de leitura é de 3.500 MB/s, enquanto a velocidade de gravação é de 3.000 MB/s. Na Amazon, recebeu nota 4,8 de 5, com diversos elogios ao desempenho que o item proporciona, mas com relatos de que o SSD não chega a velocidade especificada.

Prós: ferramentas e tecnologias que melhoram o desempenho

ferramentas e tecnologias que melhoram o desempenho Contras: relatos de que o item não atinge a velocidade especificada

5 de 9 SSD Samsung 980 conta com tecnologia Full Power Mode — Foto: Divulgação/Samsung SSD Samsung 980 conta com tecnologia Full Power Mode — Foto: Divulgação/Samsung

O Aorus GB-AG4500G é uma boa opção para gamers. O item tem interface NVMe 1.3 e dimensões de 13 x 8 x 3 cm com peso de 68 gramas. O tamanho do cache é de 512 MB, enquanto a velocidade de leitura é de 5.000 MB/s e a velocidade de gravação é de 2.500 MB/s.

No site da Amazon foi avaliado com nota 4,7 de 5 com muitos elogios ao desempenho da peça. O produto pode ser visto por cerca de R$ 635.

Prós: boa velocidade de leitura

boa velocidade de leitura Contras: velocidade de gravação poderia ser maior

6 de 9 Aorus GB-AG4500G tem velocidade de leitura de 5.000 MB/s e velocidade de gravação de 2.500 MB/s — Foto: Divulgação/Aorus Aorus GB-AG4500G tem velocidade de leitura de 5.000 MB/s e velocidade de gravação de 2.500 MB/s — Foto: Divulgação/Aorus

6. WD Black SN750 SE - a partir de R$ 729

O WD Black, da Western Digital, tem o uso indicado para gamers e promete fazer a jogatina durar mais tempo com até 30% menos consumo de energia. A interface é do tipo PCIe Gen4 com tecnologia de conexão SATA. As dimensões são ‎8 x 2.2 x 0.24 cm e peso de 7,5 gramas. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 729.

Ele ainda tem velocidade de leitura 3.600 MB/s. O fabricante oferece cinco anos de garantia limitada e suporte para a instalação. Na Amazon, foi avaliado com nota 4,8 de 5 com compradores que elogiam a qualidade do produto.

Prós: mais tempo de jogatina com um menor consumo de energia

mais tempo de jogatina com um menor consumo de energia Contras: preço elevado

7 de 9 SSD WD Black SN750 SE consome até 30% menos de energia — Foto: Divulgação/Western Digital SSD WD Black SN750 SE consome até 30% menos de energia — Foto: Divulgação/Western Digital

7. PNY XLR8 CS3030 - a partir de R$ 850

O PNY XLR8 CS3030 é um SSD indicado para o uso em desktop com interface PCIe. O item tem conexão SATA e dimensões de ‎2.2 x 8 x 0.2 cm com peso médio de 7 gramas. A velocidade de leitura é de até 3.500 MB/s, enquanto a velocidade de gravação vai até 2.000 MB/s. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 850.

O modelo ainda conta com as certificações ‎BSMI, CE, FCC, REACH e Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) ‎A+, B, 85%. A fonte de alimentação é do tipo DC. Na Amazon foi avaliado com nota 4,7 de 5, com destaque ao desempenho e a facilidade de instalação.

Prós: certificados de segurança e economia de energia

certificados de segurança e economia de energia Contras: velocidade de leitura e gravação poderiam ser maiores

8 de 9 PNY XLR8 CS3030 apresenta interface PCIe — Foto: Divulgação/PNY PNY XLR8 CS3030 apresenta interface PCIe — Foto: Divulgação/PNY

8. Kingston Fury Renegade - a partir de R$ 1.014

O Fury Renegade é indicado para gamers que precisam de desempenho superior e velocidade rápida. É compatível com notebooks e tem as dimensões de ‎8 x 2.2 x 0.33 cm e peso médio de 7 gramas. A interface é PCIE x 4 e a potência é de 4,1 Watts.

A velocidade de leitura é de 7.300 MB/s e a velocidade de gravação é de 7.000 MB/s. No site da Amazon recebeu nota 5 de 5 com muitos elogios ao desempenho do modelo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.014 para comprar o produto.

Prós: velocidade de leitura e gravação

velocidade de leitura e gravação Contras: preço elevado

9 de 9 Kingston Fury Renegade é indicado para gamers — Foto: Divulgação/Kingston Kingston Fury Renegade é indicado para gamers — Foto: Divulgação/Kingston

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022