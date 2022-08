SSD M2: 6 modelos para melhorar o desempenho do PC ou notebook

SSDs são componentes interessantes para melhorar o desempenho do notebook e computador. Os discos no formato M2 são mais modernos e mais rápidos que os HDs convencionais. Eles podem ser ideais para deixar a máquina mais rápida na hora da inicialização e para abrir programas. Empresas como Crucial , Adata, Western Digital e Corsair oferecem modelos por preços a partir de R$ 320 , como é o caso do Crucial P2, que traz software de gerenciamento e garantia de cinco anos.

Já o WD Green SN350 apresenta 1 TB de armazenamento e resistência a impactos contra batidas por valores que partem de R$ 599. Outra alternativa é o Corsair MP510, que conta com TLC NAND 3D e velocidade de gravação por volta de 3.000 MB/s. Confira abaixo seis SSDs M2 para comprar no Brasil em 2022.

1. Crucial P2 - a partir de R$ 320

O Crucial P2 tem 500 GB de capacidade de armazenamento e interface NVMe PCIe. A velocidade de leitura é de 2.300 MB/s e a velocidade de gravação é de 940 MB/s. A unidade ainda conta com software de gerenciamento de SSD para otimização de desempenho, segurança de dados e atualizações de firmware. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 320.

Tem as dimensões de ‎7,98 x 0,2 x 2,18 cm sendo compatível com sistema operacional PC, Mac e Linux. Conta com suporte de instalação e garantia de cinco anos direto com o fabricante. Foi avaliado com nota 4,7 de 5 no site da Amazon, onde recebeu muitos elogios com relação à qualidade do produto.

Prós: custo-benefício

2. Adata XPG Gammix S11 Pro - a partir de R$ 387

O XPG Gammix S11 Pro, da Adata, indica esse SSD para gamers, entusiastas de PC, overclockers e profissionais de renderização de vídeo. É compatível com desktops e tem uma capacidade de armazenamento de 256 GB. Tem interface PCIe Gen3x4 e tecnologia Flash NAND 3D que garante maior capacidade, durabilidade e eficiência energética. A velocidade de leitura é de 3.500 MB/s e a de gravação é de 3.000 MB/s. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 387.

Outros pontos interessantes do item é que o dispositivo conta com um dissipador de calor que o mantém até 10°C mais frio para uma melhor estabilidade do sistema, tem ainda cache SLC e buffer de cache DRAM que aceleram o sistema e resistência a choques. O design da peça é inspirado nos carros esportivos e a tecnologia de conexão é SATA. No site da varejista recebeu nota 4,9 de 5 com muitos elogios para a qualidade do produto.

Prós: design e tecnologia de resfriamento

3. Adata XPG ASX8100 - a partir de R$ 463

O SSD XPG ASX8100 é um modelo com 512 GB de capacidade de armazenamento. Ele tem as dimensões de 8 x 2,2 x 0,3 centímetros e um peso médio de 8 gramas. A velocidade de leitura é de 3500 MB/s e a de gravação é de 3.000 MB/s. O produto é encontrado por cerca de R$ 463.

No site da Amazon, recebeu nota 4,7 de 5 com compradores que relatam que o produto entrega o que promete. O disco ainda traz uma garantia de 12 meses.

Prós: boa velocidade de leitura e gravação

4. Adata Swordfish - a partir de R$ 489

O Adata Swordfish é indicado para uso em desktops e notebooks e tem suporte para as plataformas da próxima geração da Intel e AMD. A capacidade de armazenamento é de 500 GB. Tem interface PCIe Gen3x4 e está em conformidade com o padrão NVMe 1.3. O item conta com tecnologia 3D NAND Flash para maior eficiência e confiabilidade. A velocidade de leitura é de 1.800 MB/s, enquanto a velocidade de gravação é de 1200 MB/s. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 489.

A Swordfish possui um dissipador de calor de alumínio que foi pensado para agregar design enquanto mantém o equipamento resfriado mesmo durante as tarefas mais intensas. Ele tem cinco anos de garantia. Compradores no site da varejista avaliaram o SSD com nota 4,4 de 5. Por lá, há elogios com relação à funcionalidade e algumas reclamações sobre a durabilidade.

Prós: design moderno e garantia de cinco anos

5. WD Green SN350 - a partir de R$ 599

O WD Green SN350, da Western Digital, pode ser ideal para quem busca boa capacidade de armazenamento. Ele traz 1 TB de armazenamento e a interface é ‎NVMe. A velocidade de leitura fica em torno de 3.200 MB/s, enquanto a velocidade de gravação é de 2.500 MB/s. O disco é comercializado por valores a partir de R$ 599.

O SSD oferece resistência a impactos contra batidas e quedas acidentais e o painel SSD Western Digital para download monitora a saúde e o uso da sua unidade. O formato fino com dimensões de ‎8 x 2.21 x 0.23 cm é ideal para computadores com um compartimento NVMe. O modelo recebeu nota 4,8 de 5 na página da Amazon, com relatos de boa funcionalidade e fácil instalação.

Prós: 1TB de armazenamento

O Corsair MP510 tem 960 GB de capacidade de armazenamento e conta com interface PCIe Gen 3.0 x4 que garante uma conexão simples e segura. A velocidade de leitura é de 3.480 MB/s, enquanto a velocidade de gravação fica por volta de 3.000 MB/s. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.177 para comprar o produto.

O item ainda conta com TLC NAND 3D de alta densidade que oferece a combinação ideal de desempenho, resistência e valor para manter sua unidade com o melhor desempenho por anos. Tem um formato compacto com as dimensões de ‎0,3 x 2,18 x 8 cm para caber diretamente no notebook ou placa-mãe. Está avaliado com nota 4,7 de 5 na Amazon.

Prós: velocidade de leitura e gravação

