Stray: conheça 10 mods que adicionam Coop, Garfield, C.J. de GTA e mais

Stray , game que ficou conhecido como "jogo do gato", está disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ) e PC, e vem conquistando muitos jogadores desde o seu lançamento, em 19 de julho. A grande popularidade do jogo, comprovada pelo fato de ser o mais bem avaliado da Steam , se converteu em várias modificações criadas por fãs, os chamados "mods". Eles adicionam desde funções úteis, como modo cooperativo, até coisas mais inusitadas, como transformar o gato em C.J., protagonista de GTA: San Andreas .

Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com algumas das modificações mais interessantes (e engraçadas) para o jogo do gatinho. Vale ressaltar que Stray está disponível também como parte do acervo do serviço por assinatura PS Plus nos níveis Extra e Deluxe. Contudo, apenas a versão PC do game pode usar mods.

2 de 12 O aclamado game do gatinho Stray pode tomar várias formas e ganhar novas funções através de modificações de fãs, os chamados "Mods" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O aclamado game do gatinho Stray pode tomar várias formas e ganhar novas funções através de modificações de fãs, os chamados "Mods" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

👉 Preciso de PS Plus assinada pra jogar Fall Guys grátis? Tire as dúvidas no Fórum do TechTudo

1. Coloque seu próprio gato

Um dos usos mais comuns entre os mods de Stray é alterar o modelo do simpático gatinho do game para que ele se pareça com o bicho de estimação do jogador. Há vários mods diferentes para isso, e eles variam de acordo com a aparência do gato. Há bichinhos alternativos em cores como cinza, branco, preto e raças específicas como Siamês, Maine Coon e até mesmo Sphynx, conhecida por nâo ter pelos.

3 de 12 Muitos dos mods em Stray têm como objetivo colocar seu próprio gato no jogo — Foto: Reprodução/Grusborg, Nexus Mods Muitos dos mods em Stray têm como objetivo colocar seu próprio gato no jogo — Foto: Reprodução/Grusborg, Nexus Mods

2. C.J. de GTA: San Andreas

Certamente o mod mais bizarro da lista, esta modificação altera o gato de Stray e substitui seu modelo pelo do personagem Carl "C.J." Johnson de GTA: San Andreas. Alguns detalhes ficam completamente quebrados com esse modelo, como os outros felinos no início do jogo, e algumas animações que ficam simplesmente perturbadoras. O criador do mod, o usuário de apelido Sirgalahad172, afirma acreditar que C.J. deveria ser colocado em todos os jogos.

4 de 12 Neste estranho mod de Stray, o modelo do gato é substituído pelo personagem C.J. de GTA: San Andreas — Foto: Reprodução/Sirgalahad172, Nexus Mods Neste estranho mod de Stray, o modelo do gato é substituído pelo personagem C.J. de GTA: San Andreas — Foto: Reprodução/Sirgalahad172, Nexus Mods

3. Garfield

O gato laranja que odeia segundas-feiras e ama lasanhas chegou em um dos primeiros mods para Stray e parece ser um dos que melhor se adaptou à proposta do jogo. Criado pelo usuário Chris Rubino, a modificação coloca um modelo de Garfield no lugar do gato protagonista. A escolha parece ideal para desbloquear um dos troféus do game que requer que o felino durma durante uma hora, por exemplo.

5 de 12 Um dos gatos mais famosos do mundo do entretenimento substitui o recente astro de Stray neste mod — Foto: Reprodução/Chris Rubino, Nexus Mods Um dos gatos mais famosos do mundo do entretenimento substitui o recente astro de Stray neste mod — Foto: Reprodução/Chris Rubino, Nexus Mods

4. Tela dividida

Apesar de ser uma modificação em estágio inicial, este mod do usuário KangieDanie traz bastante potencial ao adicionar a possibilidade de jogar em tela dividida com amigos em multiplayer local. Por ainda estar no começo do desenvolvimento, o programador não sabe quantos jogadores o mod deve suportar -- por enquanto, os testes dão conta de até 3 pessoas. Como o jogo não foi pensado para ser jogado de forma cooperativa, também há muitos bugs e possibilidade de travamentos pelo caminho. Contudo, isso não altera o fato de que a proposta é bastante impressionante.

6 de 12 O mod de tela dividida para Stray que permite jogar com amigos é bastante impressionante, mesmo que em estágio inicial — Foto: Reprodução/KangieDanie, Nexus Mods O mod de tela dividida para Stray que permite jogar com amigos é bastante impressionante, mesmo que em estágio inicial — Foto: Reprodução/KangieDanie, Nexus Mods

5. Porco de Minecraft

Neste mod, todos os gatos do jogo, inclusive o protagonista, são substituídos por versões do porco quadrado do game Minecraft. Devido às diferenças nos formatos dos corpos, as animações têm alguns bugs, como partes que se atravessam. No entanto, em termos de representação visual, o porquinho de Minecraft, aliados aos cenários bem feitos e iluminação realistas, funcionam bem. Os fãs de Minecraft: Story Mode podem até fazer de conta que é o merecido retorno do porco Reuben.

7 de 12 O porco de Minecraft funciona bem em Stray, mesmo que seu corpo não se adapte tão bem às animações — Foto: Reprodução/RSH Kai Jones, Nexus Mods O porco de Minecraft funciona bem em Stray, mesmo que seu corpo não se adapte tão bem às animações — Foto: Reprodução/RSH Kai Jones, Nexus Mods

6. Bolt - Supercão

Para jogadores que gostam mais de cachorros que de gatos, há algumas modificações para Stray que substituem o felino por cães. Um desses mods em específico, desenvolvido pelo usuário MrMarco1003, adiciona um cachorro em especial: Bolt, o "supercão" da animação em 3D da Disney. Assim como no filme, jogadores vão descobrir que Bolt não possui nenhum superpoder no mundo de Stray, mas o mod adiciona até mesmo sons de latidos para substituir os miados do gato.

8 de 12 Algumas modificações de Stray substituem o gatinho por um cão, mas o mod de Bolt traz um "supercão" — Foto: Reprodução/MrMarco1003, Nexus Mods Algumas modificações de Stray substituem o gatinho por um cão, mas o mod de Bolt traz um "supercão" — Foto: Reprodução/MrMarco1003, Nexus Mods

7. Stray em primeira pessoa

Uma modificação realmente interessante que permite a jogadores se aprofundar ainda mais na sensação de ser um gato é o mod para jogar o game em primeira pessoa, feito pela desenvolvedora Jessica Natalia. Através dessa nova visão, não é apenas possível enxergar tudo mais de perto, mas ter também uma nova perspectiva, bem baixa e próxima do chão, que coloca o jogador realmente no papel do gatinho do jogo.

9 de 12 Jogar Stray em primeira pessoa pode ser uma experiência ainda mais imersiva devido à nova perspectiva — Foto: Reprodução/Jessica Natalia, Nexus Mods Jogar Stray em primeira pessoa pode ser uma experiência ainda mais imersiva devido à nova perspectiva — Foto: Reprodução/Jessica Natalia, Nexus Mods

8. Spyro the Dragon

Até mesmo o dragão Spyro foi parar em Stray, através de um mod que reaproveita o modelo 3D do personagem em sua coletânea de remakes Spyro Reignited Trilogy e o insere no jogo. A modificação foi criada pelo usuário MrMarco1003, o mesmo de Bolt, e funciona bem à primeira vista, uma vez que apenas substitui os modelos. No entanto, a falta de animação e expressão nos olhos de Spyro dá um olhar vidrado perturbador para o personagem.

10 de 12 O mod de Spyro the Dragon funciona bem em Stray, mas tem um pequeno problema com seu olhar perturbador — Foto: Reprodução/MrMarco1003, Nexus Mods O mod de Spyro the Dragon funciona bem em Stray, mas tem um pequeno problema com seu olhar perturbador — Foto: Reprodução/MrMarco1003, Nexus Mods

9. Marie de Aristogatas

Para jogadores fãs das antigas animações da Disney, este mod adiciona a gatinha Marie, do clássico desenho animado Aristogatas. A modificação, criada pelo usuário huckleberrypie, consegue atingir um belo resultado gráfico, já que utiliza um modelo oficial de Marie extraído do jogo Disney Magical World 2, game da Bandai Namco, e o reinsere em Stray. Por este se tratar de um modelo um pouco maior do que o gatinho original, é recomendado usar mods também que removam a mochila para um melhor resultado.

11 de 12 Fãs da antiga animação da Disney Aristogatas poderão jogar com a gatinha Marie em Stray com este mod — Foto: Reprodução/huckleberrypie, Nexus Mods Fãs da antiga animação da Disney Aristogatas poderão jogar com a gatinha Marie em Stray com este mod — Foto: Reprodução/huckleberrypie, Nexus Mods

10. Spider-Gato: Miles Morales

Este mod é inspirado no super-herói Homem-Aranha, mais precisamente sua versão Miles Morales, que também ganhou um game de sucesso no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. A modificação foi criada por Chris Rubino, o mesmo desenvolvedor do mod de Garfield, e coloca uma fantasia inspirada no herói aracnídeo no gatinho de Stray , além de batizá-lo como "Milo Morales".

12 de 12 Milo, o Spider-Gato, traz um visual baseado no Homem-Aranha de Miles Morales em Stray — Foto: Reprodução/Chris Rubino, Nexus Mods Milo, o Spider-Gato, traz um visual baseado no Homem-Aranha de Miles Morales em Stray — Foto: Reprodução/Chris Rubino, Nexus Mods