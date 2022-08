Stray: veja senhas dos cofres e portas do popular jogo do gato

Stray , game que ficou conhecido como “jogo do gato”, foi lançado em 19 de julho, mas já chegou conquistando os corações dos jogadores. Na aventura, é preciso controlar um gatinho perdido em uma cidade cyberpunk em busca de uma forma de voltar para casa. Para progredir nesse mundo, no entanto, é preciso resolver puzzles e superar alguns desafios, como desvendar códigos para abrir cofres e portas, para prosseguir com a história. Na lista a seguir o TechTudo dá dicas e informa as senhas de cada um desses itens para deixar a jogatina ainda melhor. Veja!

Vale lembrar que Stray está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) e PC, via Steam. O game pode ser comprado em qualquer uma das plataformas, mas também está disponível sem custo adicional para assinantes PS Plus nos planos Deluxe e Extra.

1 de 5 Em Stray, há portas e cofres que continuam a história ou dão bônus; saiba destravá-los — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand Em Stray, há portas e cofres que continuam a história ou dão bônus; saiba destravá-los — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

1. Porta do apartamento

Uma das primeiras portas que o jogador encontra no jogo é quando o gato chega em um apartamento aparentemente abandonado. É neste local também que você encontra o drone que acompanha o bichinho pelo restante da aventura, bem no início da aventura. Em um corredor, há uma porta fechada e um dispositivo que pede o código.

2 de 5 O primeiro código de Stray está em uma sala escura que precisa ser iluminada — Foto: Reprodução/Felipe Vinha O primeiro código de Stray está em uma sala escura que precisa ser iluminada — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O segredo aqui é voltar para uma sala anterior, no mesmo corredor onde está a porta. O lugar é escuro, mas o drone pode iluminá-lo. Basta olhar para um quadro na parede e o código estará literalmente escrito nele: 3748. Digite a senha na porta e siga adiante.

2. Porta na casa de Seamus

Mais adiante, nosso gato encontra as Favelas, um local mais bagunçado que o normal dentro do mundo do game e onde vivem os misteriosos seres robóticos que interagem com o animal apenas por meio de emojis no rosto.

3 de 5 Em Stray, uma das portas é aberta com os códigos mostrados em relógios — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Em Stray, uma das portas é aberta com os códigos mostrados em relógios — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Depois que entramos na casa de Seamus, mais um dos robôs que encontramos na aventura, é preciso de um código para continuar progredindo da história. Esse é obtido através de um quebra-cabeça que envolve a porta secreta abaixo de um dos quadros. A dica está escrita na parede: “O tempo revela”. Basta olhar para os quatro relógios ao lado e ver que horas cada um está marcando, juntando os números: 2511.

3. Cofre das Favelas

Ainda nas Favelas, corra para um dos primeiros becos que você encontra ao entrar no cenário, perto do robô guitarrista conhecido como Morusque. Neste lugar, que parece uma biblioteca abandonada, há um cofre que guarda segredos, além de um bilhete com o código a ser descoberto, em cima do objeto.

4 de 5 Para o cofre nas favelas em Stray, fale com Elliot para decifrar o código — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Para o cofre nas favelas em Stray, fale com Elliot para decifrar o código — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O segredo aqui é que o código deve ser decifrado por Elliot, um dos personagens que o game apresenta. O robô fica no segundo andar da casa onde a porta tem códigos de um circuito. Basta arranhar a entrada com suas garras de gato e, depois, subir, encontrando o androide. Apresente o bilhete adquirido no cofre e ele vai te informar o código: 1283, que destrava uma partitura musical.

4. Cofre na loja

No Centro da Cidade, no capítulo 10 do jogo e, portanto, bem avançado na história, há um cofre que fornece uma medalha de gato como colecionável. Assim que entrar no cenário, vá para a segunda loja à sua direita, que é um mercadinho, e você logo verá um cofre, acima das prateleiras. Entre no estabelecimento pelo balcão principal. Apesar de parecer complicado, o código é bem fácil de achar.

5 de 5 No mercado de Stray, o código é inserido no cofre acima do balcão — Foto: Reprodução/Felipe Vinha No mercado de Stray, o código é inserido no cofre acima do balcão — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Basta virar o ângulo de visão do gatinho para o outro lado da sala e você verá um cartaz com alguns dizeres no idioma próprio do game. Peça para que o drone os traduza e ele vai revelar uma mensagem: 2458:edoC. Repare que a palavra “code” está escrita ao contrário, logo, o código também. Basta inverter para usar o número certo: 8542.