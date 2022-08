TapTon: o que é? Tudo sobre app que transforma celular em maquininha

O app Ton, disponível para Android e iPhone ( iOS ), possui uma funcionalidade que transforma o celular em maquininha: a TapTon. Através da tecnologia NFC , clientes podem fazer pagamentos simplesmente aproximando o cartão ao smartphone do comerciante, o que permite agilizar transações. A ferramenta oferecida pelo aplicativo aceita pagamentos no débito e crédito, e, embora não cobre mensalidade, faz a aplicação de taxas de 1,39% e 3,29%, respectivamente, sobre o valor da compra. Confira, a seguir, o que é TapTon e como usar a função no celular.

1 de 6 app-tapton-maquininha-celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo app-tapton-maquininha-celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O que é TapTon e como funciona?

O TapTon é uma função que permite que os clientes realizem pagamentos com cartão (na modalidade crédito e débito) pelo celular, de maneira a dispensar o uso de maquininhas físicas. O recurso está presente no app Ton, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e funciona por aproximação. Assim, para fazer uma transação, o consumidor deve encostar o cartão ou dispositivo com tecnologia NFC na parte de trás do celular do estabelecimento.

Além dessa ferramenta, o aplicativo traz outras funcionalidades que auxiliam no gerenciamento de negócios, como calculadora de taxas, extrato e catálogo online. Ainda, também é possível solicitar um cartão da empresa para sua loja no aplicativo.

2 de 6 TapTon é uma maquininha no aplicativo Ton — Foto: Divulgação/TapTon TapTon é uma maquininha no aplicativo Ton — Foto: Divulgação/TapTon

Quem pode usar? Tem taxas?

O recurso TapTon é voltado para empreendedores autônomos e, assim como todo serviço de maquininha, ele cobra taxas por cada transação. O custo apresenta um valor fixo de R$ 0,40, além de uma tarifa que varia de acordo com a modalidade do pagamento e a bandeira do cartão.

Pagamentos com Visa e Mastercard, por exemplo, têm uma taxa de 1,39%, no débito, e R$ 3,29%, no crédito à vista. Já nas opções de parcelamento, as tarifas variam de 6,59% a 13,75%. Nos cartões de bandeira Elo e Amex, as taxas são de 2,58%, no débito, e 4,48%, no crédito à vista.

Vale lembrar que, para usar o recurso em celulares com sistema operacional do Google, é preciso ter Android 9 ou superior, pois há incorporação de NFC. Nos celulares da Apple, a tecnologia é suportada a partir do iPhone 7.

3 de 6 TapTon apresenta taxas por cada transação realizada — Foto: Divulgação/TapTon TapTon apresenta taxas por cada transação realizada — Foto: Divulgação/TapTon

TapTon é confiável? Vale a pena?

O aplicativo Ton foi lançado pela Stone, empresa que tem experiência no setor de pagamentos, em 2021. Além disso, o app está presente na Google Play Store e App Store, portanto, passa por verificações de segurança constantemente.

No site Reclame Aqui, a empresa possui nota 9.1/10, sendo considerada uma companhia com boa reputação. Vale destacar ainda que as reclamações feitas no site são centralizadas em outros produtos da empresa, sem nenhum comentário relevante sobre o recurso TapTon.

4 de 6 Recurso que transforma celular em maquininha está presente no app Ton — Foto: Divulgação/TapTon Recurso que transforma celular em maquininha está presente no app Ton — Foto: Divulgação/TapTon

Quais os diferenciais em relação às outras opções?

O serviço de pagamentos por aproximação TapTon possui alguns concorrentes, como NuTap, da Nubank, e Cielo Mobile, da Cielo. Entre as diferenças, podemos citar as taxas. Na funcionalidade do Nubank, por exemplo, vendas no débito possuem taxa de 1,49%; no crédito, 3,19%, e, parcelado, 12,75% (12 vezes). Já na Cielo, a tarifa do crédito à vista é de 4,05% e parcelado 6,05%. Vale lembrar que os custos do TapTon começam em 1,39%, no débito; R$ 3,29% no crédito à vista, e, no parcelado, varia entre 6,59% a 13,75%. Fora isso, é acrescido um valor de 0,40 por transação.

Além disso, o NuTap aceita pagamentos com cartões Visa e Mastercard. Já o aplicativo Cielo Mobile, permite pagamento com a bandeira Elo, Hipercard, Amex, Visa, MasterCard, entre outras. A TapTon, por sua vez, aceita Visa, Mastercard, Elo e Amex.

Em relação ao prazo de recebimento, o serviço do Ton possui opções de até um dia útil após a compra. O Cielo Mobile, por outro lado, garante o dinheiro na conta do comerciante em até dois dias úteis.

5 de 6 Nubank lançou a NuTap, a maquininha digital do banco, nesta quinta-feira (19) — Foto: Divulgação/Nubank Nubank lançou a NuTap, a maquininha digital do banco, nesta quinta-feira (19) — Foto: Divulgação/Nubank

Como usar?

Antes de tudo, baixe o aplicativo Ton na loja virtual do seu celular e crie uma conta na plataforma ao informar alguns dados, como CPF, telefone e e-mail. Feito isso, é preciso verificar se você tem a função liberada no app. Para isso, toque na opção "Vender agora", na tela inicial, e adicione o valor da venda. Em seguida, verifique se a opção "Venda por TapTon" é exibida. Em caso positivo, basta seguir as instruções apresentadas no visor para realizar a ativação da maquininha.

Segundo a Ton, se função não aparecer no aplicativo, é preciso entrar em contato com o canal de atendimento da empresa para solicitar habilitação. Para isso, basta telefonar para o número 3004 - 9137.

6 de 6 Aplicativo mostra passo a passo para ativar o recurso TapTon — Foto: Divulgação/TapTon Aplicativo mostra passo a passo para ativar o recurso TapTon — Foto: Divulgação/TapTon

Com informações TapTon (1 e 2), Nubank e Cielo

