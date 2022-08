Tarot online grátis: conheça cinco sites para jogar e ver previsões

É possível jogar tarot online e de graça em sites especializados. Portais como Personare , O Baralho e O Tarot fazem a leitura das cartas em poucos cliques e fornecem previsões para diversas áreas da vida do usuário – profissional, amorosa, pessoal, entre outras. A maior parte dos serviços disponibiliza as leituras no mesmo dia, seja enviando a análise via e-mail ou fornecendo-a no próprio site, e conta com a modalidade de tarot online "sim ou não". Para ajudar os amantes do mundo esotérico a fazer consultas de tarot sem sair de casa, o TechTudo preparou uma lista com cinco sites para jogar e ver previsões. Confira a seguir e saiba qual é a melhor opção para você.

O Personare é considerado o maior portal de autoconhecimento do Brasil, sendo acessado mensalmente por mais de 3,5 milhões de pessoas. O site fornece amostras grátis de tarot do dia, mês e semestre, e também oferece a opção de pergunta direta, na qual o usuário escolhe uma das perguntas disponíveis e sorteia uma carta, que será lida pelo tarot. Há ainda a modalidade "Tarot e o Amor", que faz uma análise da vida afetiva do usuário.

O valor de uma análise completa de todas as modalidades, com cerca de cinco páginas, varia de R$ 23,93 a R$ 52,10. A entrega é realizada por mensagem de e-mail, que contém um link de acesso para leitura no site. O prazo para envio varia conforme a modalidade de pagamento utilizada. No caso do cartão de crédito, por exemplo, o usuário recebe a análise no mesmo instante.

Para os interessados no assunto, a plataforma disponibiliza, pelo valor de R$ 298,97, um curso básico de tarot de oito horas, no qual o usuário pode aprender o significado das cartas e como fazer uma análise de tarot. O conteúdo fica disponível por um ano, podendo ser acessado a qualquer momento.

2. O Baralho

O site O Baralho (obaralho.com) fornece diversas modalidades gratuitas de consulta de tarot: do Amor, do Sim ou Não, do Dia e das Bruxas. No "Tarot do Amor: O que ele quer comigo?", o usuário recebe uma análise sobre o atual relacionamento a partir de perguntas como "Ele ainda me ama ou já ama outra pessoa?" e "O meu relacionamento vai correr bem?". No "Tarot do Sim ou Não", é possível escolher uma carta e fazer perguntas sobre diversos temas. A resposta pode ser sim, não ou talvez.

O Tarot do Dia, por sua vez, fornece previsões e conselhos diários. É possível selecionar uma tiragem aleatória ou mentalizar uma pergunta e tirar a carta. No Búzios das Bruxas, por fim, é possível perguntar às bruxas e búzios sobre vida amorosa, sorte, trabalho e futuro. Todas as tiragens são gratuitas e visualizadas no próprio site O Baralho.

3. O Tarot

Assim como O Baralho, o site O Tarot (otarot.net) fornece consultas grátis nas modalidades Sim ou Não, do Amor, do Dia e Oráculo. Nesta última, a tiragem é feita através das cartas do oráculo de Belline e realiza uma leitura sobre o caminho de vida do usuário. A análise é apresentada no próprio site, após a seleção de determinada quantidade de cartas. Na modalidade "Tarot Sim ou Não", o site pergunta o sexo do usuário para fornecer as previsões.

4. Tarolia

O site Tarolia (tarolia.com) conta com uma coleção de tarots para todos os gostos e tipos. Entre as tiragens inclusas estão Sim ou Não com três ou cinco cartas, do Trabalho, do Amor, de Marselha, Egípcio e Espanhol (sim ou não, de uma ou três cartas), Gitano (de uma ou três cartas). Há ainda as opções Francês, do Futuro, Celta, Persa, Hebreu, Astrológico e dos Animais. Além da consulta ao tarot online, o Tarolia conta ainda com serviços como oráculos, biorritmo, calendário lunar e cartas Zener. Todas as consultas podem ser feitas gratuitamente.

5. Somos Todos Um

Somos Todos Um (somostodosum.com.br/tarot) é um site que oferece as modalidades Tarot Espiritual, do Osho, Egípcio, do Trabalho, do Amor, Emocional e dos Anjos. Ele ainda fornece uma tiragem online personalizada, na qual o usuário pode escolher entre vinte esotéricos, pelo valor de R$ 2,99 por minuto de consulta. O resultado das análises é disponibilizado no mesmo dia. O site também reúne artigos gratuitos, com temas como autoconhecimento, autoajuda e sonhos.

