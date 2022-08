Teclado ergonômico: quatro opções para auxiliar na digitação

Teclados ergonômicos são dispositivos ideais para quem busca mais conforto ao usar o computador. Eles são indicados para usuários que apresentam problemas articulares nos pulsos e ombros ou que buscam evitar o desenvolvimento de dores ao longo do tempo. Empresas como Microsoft , Logitech , Perixx e Kinesis oferecem modelos por preços a partir de R$ 655, como é o caso do Logitech Ergo K860, que fornece um apoio de pulso em material sintético acolchoado e e botões para configuração multimídia.

Já o Sculpt, da Microsoft, apresenta apoio robusto e suave para o pulso e teclas numéricas separadas por valores que partem de R$ 1.018. Outra alternativa é o Kinesis Freestyle2, que conta com apoio removível de pulso e porta USB por cerca de R$ 1.445. Veja a seguir quatro teclados ergonômicos para comprar no Brasil em 2022.

1 de 5 Teclado ergonômico: lista reúne quatro modelos por preços a partir de R$ 655 — Foto: Divulgação/Logitech Teclado ergonômico: lista reúne quatro modelos por preços a partir de R$ 655 — Foto: Divulgação/Logitech

O Ergo K860, da Logitech, oferta uma angulação saliente que divide o teclado no meio, o que pode facilitar o posicionamento das mãos no dispositivo. O item fornece teclas superiores para a configuração multimídia, teclado numérico laterelizado para auxiliar na digitação de algarismos e um apoio fixo de pulso. Ele é vendido por preços a partir de R$ 655.

O diferencial deste modelo é a conectividade sem fio, compatível com os sistemas Windows e macOS por meio de um micro plug USB. Já o apoio de pulso foi confeccionado em um tecido sintético resistente a mancha com alta camada. A parte inferior ainda fornece um ajuste de altura, o que levanta a palma em até 7 graus. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a teclagem silenciosa e a utilidade para usuários que já tiveram lesão por esforço repetitivo. Porém, criticam a ausência do padrão de tecla ABNT2.

Prós: conectividade sem fio

conectividade sem fio Contras: ausência de padrão ABNT2

2 de 5 Logitech Ergo K860 oferta conectividade sem fio por meio de um micro plug USB — Foto: Divulgação/Logitech Logitech Ergo K860 oferta conectividade sem fio por meio de um micro plug USB — Foto: Divulgação/Logitech

O Sculpt, da Microsoft, apresenta uma divisão nas teclas em cima da barra de espaço, além de uma angulação saliente mais abaixo. Diferente dos outros modelos, ele apresenta teclado numérico lateral em um espaço isolado, um recurso criativo e estiloso. A parte superior também conta com teclas para configuração multimídia, enquanto a inferior desponta um apoio de pulso confeccionado em material sintético. O periférico é encontrado por valores que partem de R$ 1.018.

O dispositivo disponibiliza conectividade sem fio via USB e écompatível com os sistemas operacionais Windows, macOS e Android. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o extremo conforto proporcionado pelo produto. No entanto, reclamam que o acabamento é muito frágil.

Prós: design confortável

design confortável Contras: frágil

3 de 5 Microsoft Sculpt oferta teclado numérico separado — Foto: Divulgação/Microsoft Microsoft Sculpt oferta teclado numérico separado — Foto: Divulgação/Microsoft

O Periboard-512, da Perixx, apresenta altíssima angulação na parte principal do teclado e uma separação de teclas para facilitar o posicionamento das mãos durante a teclagem. A parte superior traz teclas para a configuração multimídia, enquanto a lateral disponibiliza teclado numérico. O modelo é visto por cerca de R$ 1.219.

O design inferior dispõe de um prolongamento do material de construção, útil para apoiar os pulsos durante a utilização do periférico. As teclas também apresentam leves angulações, confeccionadas para o encaixe preciso de cada dedo. O item conta com um fio de conexão com porta USB, compatível com desktops e notebooks. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a performance do produto. Contudo, destacam negativamente a ausência do padrão de tecla ABNT2.

Prós: possui teclas angulares

possui teclas angulares Contras: o apoio de pulso não é acolchoado

4 de 5 Perixx Periboard-512 oferta teclas para configuração multimídia — Foto: Divulgação/Perixx Perixx Periboard-512 oferta teclas para configuração multimídia — Foto: Divulgação/Perixx

O Freestyle2, da Kinesis, oferta design compacto, pois o teclado é dividido ao meio em tamanhos iguais. Cada divisão pode ser estendida de acordo com a necessidade do usuário, embora seja possível unir cada parte em um único teclado compacto. O dispositivo ainda acompanha um apoio removível de pulso que tem tecido sintético estofado para promover máximo conforto durante a digitação. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 1.445.

O design lateral de cada divisão resguarda reguladores de altura próprios, além de uma terceira divisão que apresenta o teclado numérico. O item disponibiliza um fio de conexão com porta USB, compatível com desktops e notebooks com os sistemas Windows, Linux e Chrome OS. A parte superior também oferece teclas para configuração multimídia. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam as diferentes possibilidades de uso do produto e o fato de ajudar com problemas articulares. No entanto, criticam o preço elevado.

Prós: apresenta alta ergonomia

apresenta alta ergonomia Contras: ausência de padrão ABNT2 e teclas numéricas lateralizadas

5 de 5 Kinesis Freestyle2 tem design compacto — Foto: Divulgação/Kinesis Kinesis Freestyle2 tem design compacto — Foto: Divulgação/Kinesis

