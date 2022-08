Teclado OEX: 7 opções ideais para jogos, estudo ou trabalho

Já o OEX TC205 apresenta luzes de LED e 19 teclas anti-ghosting por valores que partem de R$ 150. Outra alternativa é o OEX TC605, que traz teclas mecânicas e cabo USB trançado por cerca de R$ 271. Veja a seguir sete teclados da OEX para comprar no Brasil em 2022.

1. OEX TC200 - a partir de R$ 42

O modelo TC200 é um teclado simples, que pode servir principalmente para jogadores iniciantes que não exigem muito do periférico. O item possui conexão via USB e possui cabo trançado, o que garante maior durabilidade à peça. O padrão é ABNT2, e ele conta com teclas destacadas para facilitar a localização de atalhos e de comandos durante os jogos. O modelo é visto por valores que partem de R$ 42.

De acordo com a fabricante, o teclado possui teclas macias e silenciosas, além de um design ergonômico que pode garantir conforto durante as partidas. Na Amazon, ele é avaliado com nota 4,1 de 5. Consumidores elogiam o custo-benefício da peça, mas criticam o fato das teclas serem muito rígidas, o que deixa a usabilidade lenta, já que é necessário pressioná-las com mais força.

Prós: baixo custo

baixo custo Contras: teclas rígidas e barulhentas

2 de 8 O modelo TC200 é um teclado gamer que pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 42 — Foto: Divulgação/OEX O modelo TC200 é um teclado gamer que pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 42 — Foto: Divulgação/OEX

2. OEX TC401 - a partir de R$ 92

O modelo TC401 é um teclado com design compacto e elegante, ideal para produtividade. A opção traz corpo e teclas arredondadas e possui conexão via cabo USB. O modelo também é pensado em ergonomia, e conta com apoio para os punhos, garantindo um digitar mais suave e confortável. Ele é encontrado por preços a partir de R$ 92.

No site da Amazon, ele é avaliado com nota 4,4 de 5. Consumidores elogiam principalmente a aparência do modelo e também afirmam que ele é confortável e possui teclas macias, mas criticam o fato do teclado ser barulhento.

Prós: design diferenciado, com teclas arredondadas e maciais

design diferenciado, com teclas arredondadas e maciais Contras: consumidores afirmam que o modelo é barulhento

3 de 8 O modelo TC401 é um teclado ideal para produtividade — Foto: Divulgação/OEX O modelo TC401 é um teclado ideal para produtividade — Foto: Divulgação/OEX

3. OEX TC204 - a partir de R$ 99

O OEX TC204 é outro modelo que tem foco no público gamer com preço mais em conta. A opção traz um design diferenciado, que pode chamar a atenção de quem busca um periférico para complementar o setup. Ele possui teclas retroiluminadas em LED, disponíveis nas cores vermelha, azul e roxo, e também tem acabamento em metal nas laterais, o que garante maior durabilidade ao produto. O teclado é vendido por cifras que partem de R$ 99.

O modelo ainda conta com 19 teclas anti-ghosting. O item é avaliado com nota 4,2 de 5 no site da Amazon. Por lá, usuários elogiam o conforto das teclas, e ressaltam que elas são altas. Como pontos negativos, no entanto, destacam a falta da tecla de barra invertida "\" e pipe "|".

Prós: digitação confortável e chassi em metal que garante maior durabilidade

digitação confortável e chassi em metal que garante maior durabilidade Contras: consumidores relatam falta de algumas teclas

4 de 8 O modelo TC204 é um teclado gamer com laterais em metal — Foto: Divulgação/OEX O modelo TC204 é um teclado gamer com laterais em metal — Foto: Divulgação/OEX

4. OEX TC302 - a partir de R$ 124

O modelo TC302 traz um design moderno e sofisticado, com teclas retroiluminadas e de perfil baixo, que prometem maior conforto ao digitar. As luzes de LED que iluminam a peça assumem as cores verde, vermelho, azul e roxo, e podem ser programadas em até três estilos diferentes. O modelo tem padrão ABNT2 e possui conexão via USB por cerca de R$ 124.

Na Amazon, o teclado tem avaliação com nota 4,6 de 5. Usuários destacam conforto e silêncio ao usar o modelo e elogiam a aparência do teclado. Como pontos negativos, no entanto, alguns relatam problemas ao digitar, com teclas duras e que emperram.

Prós: design moderno com teclas retroiluminadas e silenciosas

design moderno com teclas retroiluminadas e silenciosas Contras: consumidores relatam que algumas teclas costumam emperrar durante o uso do teclado

5 de 8 O teclado TC302 tem design compacto e elegante — Foto: Divulgação/OEX O teclado TC302 tem design compacto e elegante — Foto: Divulgação/OEX

5. OEX TC205 - a partir de R$ 150

O modelo TC205 traz um design mais clean, com teclas brancas e base translúcida. O chassi do teclado é confeccionado em aço escovado, e as luzes de LED que enfeitam a peça ocupam toda a extensão do periférico. Os LEDs podem assumir nove programações diferentes de cores e é possível controlá-los a partir de comandos de voz. Ele é vendido por valores a partir de R$ 150.

O teclado também conta com 19 teclas anti-ghosting e, de acordo com a fabricante, possui a sensação tátil similar a de um teclado mecânico. No site da Amazon, ele é avaliado com nota 4,7 de 5. Consumidores que compraram o produto elogiam a aparência do teclado e o custo-benefício, mas questionam a qualidade interna dos materiais.

Prós: sensação de teclado mecânico e chassi em aço que garante maior resistência à peça

sensação de teclado mecânico e chassi em aço que garante maior resistência à peça Contras: consumidores questionam a qualidade das teclas

6 de 8 OEX TC205 traz um design clean — Foto: Divulgação/OEX OEX TC205 traz um design clean — Foto: Divulgação/OEX

O modelo TC502 é uma opção pensada para tablets e smartphones. Ele possui conexão Bluetooth com alcance de até 10 metros, e é compatível com iOS, Android e Windows. O padrão é ABNT2, e ele traz design simples e compacto, sendo uma opção ideal para levar na bolsa ou mochila. A alimentação da peça é feita por duas pilhas AA não inclusas, e o modelo também conta com indicador em LED que informa o status da bateria. O produto é comercializado por cerca de R$ 159.

No site da Amazon, a peça é avaliada com nota 4,5 de 5. Por lá, alguns consumidores destacam que tiveram problemas para configurá-lo no início, mas depois conseguiram adaptá-lo ao uso. Como pontos positivos afirmam que o modelo não possui delay e tem boa conexão tanto com tablets Android quanto com o iPad.

Prós: conexão compatível com iOS, Android e Windows sem delay

conexão compatível com iOS, Android e Windows sem delay Contras: pode ser necessário configurá-lo no início

7 de 8 O teclado TC502 pode ser usado em tablets, iPads e smartphones — Foto: DIvulgação/OEX O teclado TC502 pode ser usado em tablets, iPads e smartphones — Foto: DIvulgação/OEX

7. OEX TC605 - a partir de R$ 271

O teclado TC605 é um modelo profissional para jogadores. Ele possui teclas mecânicas equipadas com tecnologia anti-ghosting e retroiluminadas em luzes de LED. O modelo é confeccionado em material resistente e conta com chassi em aço. Ele também possui teclas com design ergonômico, e é silencioso ao digitar. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 271 para comprar o produto.

A conexão é feita via cabo USB trançado, o que garante maior durabilidade à peça. No site da Amazon, o item é avaliado com nota 4,1 de 5. Entre os pontos positivos, consumidores destacam o conforto ao digitar e a beleza do modelo.

Prós: teclado com qualidade profissional e teclas equipadas com função anti-ghosting

teclado com qualidade profissional e teclas equipadas com função anti-ghosting Contras: o preço alto pode ser um impeditivo para a compra

8 de 8 O modelo TC605 é um teclado profissional para jogadores — Foto: Divulgação/OEX O modelo TC605 é um teclado profissional para jogadores — Foto: Divulgação/OEX

