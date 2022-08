Tor Browser é seguro? Entenda como funciona o navegador privado

Originalmente, o serviço foi desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos para permitir a comunicação anônima entre organizações militares. Depois, o projeto passou a ser administrado por uma organização sem fins lucrativos. A seguir, veja como funciona o Tor Browser, como fazer download do navegador e se ele é seguro.

1 de 4 Tor Browser é navegador que permite navegar anonimamente pela Internet — Foto: Getty Images Tor Browser é navegador que permite navegar anonimamente pela Internet — Foto: Getty Images

Tor Browser: como mudar a linguagem para português? Veja no Fórum do TechTudo

O que é o Tor Browser?

O Tor Browser é um navegador gratuito de código aberto que permite navegar na Internet de forma anônima. Muito usado por quem acessar a dark web e por jornalistas que buscam driblar censuras, o browser apaga o histórico de navegação automaticamente após uma sessão ser finalizada e criptografa o tráfego online. Além disso, o Tor utiliza uma vasta rede mundial de servidores para ocultar o IP e proteger a navegação. Por permitir que o usuário acesse livremente a rede mundial de computadores, muitos países bloqueiam o uso do browser.

Como o Tor Browser funciona?

O diferencial do Tor é que ele envia os dados do usuário para diferentes servidores do navegador, que são chamados de "nós", e criptografa uma camada por vez do tráfego. Assim, caso alguém tente descobrir a identidade de um computador, encontrará apenas o último servidor (ou nó) pelo qual o tráfego de dados passou. É impossível, portanto, que terceiros identifiquem usuários do Tor Browser. Devido à criptografia de camada tripla do Tor, a conexão com a Internet percorre um longo caminho, tornando-se significativamente mais lenta quando comparada ao uso de navegadores simples.

2 de 4 Tor Browser conta com uma criptografia de três camadas que garante o anonimato do usuário — Foto: Reprodução/Tor Browser Tor Browser conta com uma criptografia de três camadas que garante o anonimato do usuário — Foto: Reprodução/Tor Browser

Como fazer download do Tor Browser?

Antes de fazer o download do Tor Browser, é preciso usar uma VPN segura, especialmente se estiver em um país onde o navegador é proibido. Uma rede virtual privada evita que o usuário seja rastreado, pois criptografa os dados e oculta as informações de IP ao exibir um endereço diferente do correto. Uma boa opção é o NordVPN, que possui um sistema de criptografia seguro e velocidade rápida. Além disso, para garantir maior segurança, também é recomendado ter um antivírus atualizado instalado no computador.

3 de 4 É possível utilizar o Tor Browser em todos os sistemas operacionais — Foto: Reprodução/Tor Browser É possível utilizar o Tor Browser em todos os sistemas operacionais — Foto: Reprodução/Tor Browser

Para fazer o download do Tor Browser, acesse o site "https://www.torproject.org/" (sem aspas) e clique no botão "Baixe Tor Navegador", no canto superior direito da tela. Em seguida, selecione o sistema operacional do seu computador (Windows, macOS ou Linux). Abra o arquivo baixado, escolha o idioma de preferência e vá em "Ok". Siga as instruções exibidas na tela e, por fim, pressione "Instalar".

Também é possível utilizar o Tor Browser no celular Android. Para isso, basta instalar o aplicativo no smartphone, abrir o navegador e clicar em "Conectar-se" para que o serviço se conecte a uma rede criptografada. Por fim, vá em "about:tor" para fazer buscas na Internet.

Tor Browser é seguro?

O Tor Browser permite visitar a dark web, onde é possível encontrar sites e materiais que não são acessíveis por meio de navegadores convencionais, como lojas online para compra de drogas ilegais e pornografia infantil. Além disso, o usuário também se expõe a riscos como contração de vírus e invasões de privacidade ao utilizar esse servidor de rede. Se, mesmo ciente desses perigos, você decidir usar o Tor Browser, lembre-se de seguir as dicas abaixo.

4 de 4 Veja dicas para usar o Tor Browser com segurança — Foto: Getty Images Veja dicas para usar o Tor Browser com segurança — Foto: Getty Images

A primeira é utilizar uma VPN segura, que garanta a criptografia dos dados e proteja a sua identidade. Instale também um bom antivírus no computador, para evitar que arquivos maliciosos sejam baixados sem perceber. Por fim, recomenda-se evitar clicar em links não confiáveis. Na dark web, é comum que os links sejam compostos de letras e números aleatórios, o que dificulta a identificação de URLs maliciosas.

Com informações de Tor Browser e VPNOverView

Veja também: quatro lugares onde hackers podem encontrar informações sobre você