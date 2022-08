TV 55 polegadas 4K: 6 modelos para assistir a filmes e séries

TV 55 polegadas com resolução 4K podem ser interessantes para quem busca uma televisão com boa qualidade para assistir a filmes e séries em casa. Os modelos com resolução Ultra HD oferecem quatro vezes mais resolução do que o Full HD e também são conhecidas como TVs 4K. Empresas como Samsung , LG , Philips e TCL oferecem opções por preços a partir de R$ 2.899 , como é o caso da LG 55UN751C, que traz função HDR10+ e conexão com Google Assistente e Alexa .

Já a Samsung BEAHVGGXZD apresenta bordas finas e um processador Crystal 4K que permite uma visualização sempre em resolução máxima em UHD por valores que partem de R$ 2.958. Outra opção é a 55PUG7406/78, da Philips, que promete uma transmissão mais com alta qualidade de brilho e contraste ao HDR10+ por R$ 3.949. Confira a seguir sete TVs 4K para assistir filmes e séries para comprar na Amazon em 2022.

1 de 8 TV 55 polegadas 4K: veja seis modelos por preços que variam entre R$ 2.899 e R$ 3.469 — Foto: Divulgação/Samsung TV 55 polegadas 4K: veja seis modelos por preços que variam entre R$ 2.899 e R$ 3.469 — Foto: Divulgação/Samsung

A LG 55UN751C é um modelo de 55 polegadas da empresa sul-coreana com HDR10+, função que traz uma resolução de capacidade máxima ao 4K. Isso faz com que apenas cores puras e precisas sejam exibidas na tela. Esse modelo conta com a LG ThinQ, uma função de inteligência artificial criada pela empresa para acompanhar seus produtos conectados. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 2.899.

Assim como os modelos dessa linha, ela pode ser transformada em parte da decoração do ambiente por meio da exibição de imagens na tela. O controle remoto tem formato ergonômico e a TV ainda pode ser comandado pelos assistentes Google Assistente e Alexa. Além disso, ela conta com Apple AirPlay & HomeKit. A avaliação no site da Amazon é de 4,7 de 5 e os compradores elogiam a qualidade de imagem, mas com críticas de que dependendo do ângulo do espectador as imagens podem ficar distorcidas.

Prós: várias opções de conectividades e LG ThinQ

várias opções de conectividades e LG ThinQ Contras: relatos de distorção da imagem dependendo do ângulo

2 de 8 LG 55UN751C conta com a conectividade ThinQ, uma função de criada pela empresa para acompanhar seus produtos conectados ao Wi-Fi — Foto: Divulgação/LG LG 55UN751C conta com a conectividade ThinQ, uma função de criada pela empresa para acompanhar seus produtos conectados ao Wi-Fi — Foto: Divulgação/LG

A Samsung BEAHVGGXZD tem resolução de ‎3840 x 2160 pixels e conta com um processador Crystal 4K HDR10+ que converte todas as imagens na resolução mais próxima ao 4K. A tela tem bordas finas e um visual livre de cabos graças às canaletas que permitem organizar e esconder os fios. Para o comando de voz, o televisor de 60 Hz conta com a possibilidade de escolher entre os assistentes Bixby, Alexa e Google Assistente. O modelo também é equipado com a função de Business TV que permite personalizar a TV tanto para o modo residencial quanto para o modo empresarial. Ela é encontrada por cifras a partir de R$ 2.958.

Para a conectividade, o aparelho conta com ‎Bluetooth, entradas USB, Ethernet e HDMI. A TV também permite o espelhamento com o smartphone com apenas um toque e o controle remoto reconhece todos os aparelhos compatíveis com a TV e passa a controlá-los também. Tem ainda a Samsung TV Plus com diversos canais exclusivos. O som tem potência de 20W e recurso Dolby Digital Plus. Na Amazon, está com avaliação 4,7 de 5 com elogios para a qualidade da imagem, facilidade de instalação e por ser um televisor fácil de esconder os fios.

Prós: fácil instalação e HDR10+

fácil instalação e HDR10+ Contras: não tem sensor de iluminação inteligente

3 de 8 Samsung BEAHVGGXZD é um modelo com processador Crystal 4K HDR10+ — Foto: Divulgação/Samsung Samsung BEAHVGGXZD é um modelo com processador Crystal 4K HDR10+ — Foto: Divulgação/Samsung

A TV C715, da TCL, é um modelo QLED da marca e possui uma tela com 55 polegadas, proporção de imagem de ‎16:9 e resolução em 4K (‎3840 x 2160 pixels), assim como os outros itens da lista. A tela traz dimensões totais de 144 cm de largura por 71 cm de altura. Ela conta com sistema operacional Android TV e o produto traz taxa de atualização convencional de 60 Hz e um display moderno sem bordas para dar a impressão de tela infinita. O fabricante ainda promete uma qualidade de imagem com 100% do volume de cores e recursos para promover uma experiência mais imersiva. O televisor é visto por valores que partem de R$ 2.999.

Já em conectividade, o modelo possui entradas USB e HDMI para conectar-se a outros dispositivos, além da conexão sem fio via Wi-Fi e Bluetooth, sendo uma opção para quem procura adquirir um aparelho de som para acompanhar. Além disso, é possível administrar o aparelho remotamente por controle de voz pelo assistente virtual Google Assistente. É possível ainda acessar serviços como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Globoplay. Avaliado com uma nota 4,2 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a leveza, qualidade sonora e a borda infinita da tela. No entanto, criticam que o sistema Android apresenta lentidão e travamento após um determinado tempo de uso.

Prós: compatibilidade com aplicativos, conectividade e borda infinita

compatibilidade com aplicativos, conectividade e borda infinita Contras: relatos de travamentos constantes após determinado tempo de uso

4 de 8 C715 é a nova TV QLED 4K da TCL no Brasil; preços começam em R$ 3.999 — Foto: Divulgação/TCL C715 é a nova TV QLED 4K da TCL no Brasil; preços começam em R$ 3.999 — Foto: Divulgação/TCL

A Toshiba TB005 é um televisor 4K de 55 polegadas com processador Quad-Core e Vidaa, um sistema operacional que oferece aplicativos para controlar o aparelho pelo celular Android ou iOS. O sistema operacional promete ser intuitivo e rápido na hora do uso. O sistema de som fica por conta do Dolby Atmos Experience, uma experiência de som surround capaz de criar ambientes multidimensionais, tornando as sensações mais ricas e eliminando as limitações de áudio. Esta opção pode ser comprada por cerca de R$ 3.058.

O modelo da Toshiba ainda oferece a possibilidade de controle parental e o modo arte para transformar a TV em uma obra de arte. O design é de bordas infinitas e a tela é DLED. Ela ainda apresenta tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-Fi e HDMI. Além disso, pode se conecetar a serviços como YouTube, Deezer, Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas na Amazon, o televisor se destaca pela qualidade visual e sonora, sendo fiel ao que promete. Porém, os compradores relatam dificuldade ao parear produtos.

Prós: qualidade sonora e visual

qualidade sonora e visual Contras: problemas na conectividade com outros produtos

5 de 8 TV Toshiba TB005 possui tela é DLED de 55 polegadas e bordas infinitas — Foto: Divulgação/Toshiba TV Toshiba TB005 possui tela é DLED de 55 polegadas e bordas infinitas — Foto: Divulgação/Toshiba

A 55UN731C apresenta bordas finas com acabamento todo em preto para uma visão imersiva maior. O modelo da LG apresenta um sistema operacional webOS 5.0 e processador quad-core, que promete tempo de resposta de 5 ms para uma reprodução sem travamento. O televisor tem qualidade de imagem 4K Ultra HD com resolução de 3840 x 2160 pixels. De acordo com o fabricante, a TV é capaz de reproduzir mídias que não são 4K com qualidade bem próxima ao 4K. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, os usuários destacaram a TV pela fácil instalação e pelo sistema operacional com fácil conexão. Porém, eles apontam uma qualidade inferior no material do controle, sendo fácil de quebrar. O modelo é visto por preços que partem de R$ 3.130.

Esse modelo também possui conectividade com sistemas da casa conectada, o que permite controlar outros dispositivos diretamente pela televisão. O modelo traz conexões Wi-Fi, Bluetooth e portas HDMI e USB, além de ser compatível com Google Assistente e Amazon Alexa. Além disso, o modelo também possui a função Filmmaker Mode, que desativa o recurso de suavização de movimento para que as imagens fiquem mais nítidas e com maior riqueza de detalhes.

Prós: fácil conexão e instalação

fácil conexão e instalação Contras: relatos de que o material do controle é inferior e quebra fácil

6 de 8 LG 55UN731C é compatível com sistemas de smart home e tem integração com a Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/LG LG 55UN731C é compatível com sistemas de smart home e tem integração com a Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/LG

A 55PUG7406/78, da Philips, é uma das linhas de aberturas da marca, porém, ela se destaca pelo custo-benefício e pela resolução 4K HDR10+ para uma transmissão mais com alta qualidade de brilho e contraste. Ela conta com sistema operacional Android TV e conta com comando de voz no controle remoto e traz aplicativos instalados de fábrica como Netflix, Youtube, Amazon Prime Video e Disney+. A TV pode ser comprado por cerca de R$ 3.469.

O televisor conta com Dolby Vision e Dolby Atmos, para uma qualidade de imagem e som de cinema, além de uma tela sem bordas para uma imersão maior para que seu foco fique apenas no conteúdo assistido. A conectividade fica com HDM 2.1, VRR e ALLM, Baixo Input LAG para consoles, Bluetooth 5.0 e Chromecast Integrado. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os clientes destacaram a qualidade da imagem e do som. Porém, outros destacam que ela costuma travar após um tempo de uso dependendo do aplicativo.

Prós: Dolby Vision, Dolby Atmos e entradas próprias para consoles

Dolby Vision, Dolby Atmos e entradas próprias para consoles Contras: travamento após determinado tempo de uso

7 de 8 A Philips 55PUG7406/78 se destaca pelo custo-benefício e pela resolução 4K HDR10+ — Foto: Divulgação/Philips A Philips 55PUG7406/78 se destaca pelo custo-benefício e pela resolução 4K HDR10+ — Foto: Divulgação/Philips

A 55Q65B, da Samsung, é um modelo 4K QLED que oferece uma experiência visual de pontos quânticos que prometem brilho e cores duradouras. Além disso, assegura dez anos sem manchas na tela, o que pode ser uma boa opção para quem procura um televisor com durabilidade. O destaque fica para Quantum HDR, uma função que promete vídeos mais realísticas, detalhadas e nítidas. Ela ainda conta com funções Modo Filme, redutor de ruídos e Modo Filmaker. O som adaptativo 3D permite uma imersão mais real ao assistir TV. O áudio tem uma potência de 20 W com dois canais de alto-falante e suporte de áudio duplo via Bluetooth. A TV vem com assistentes Bixby, Alexa e Google Assistente instalados de fábrica e modo de instalação facilitado e intuitivo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.949 para comprar o produto.

O controle remoto SollarCell tem em sua composição plástico reciclável e que é recarregável por energia solar, pela própria luz ambiente da casa ou por USB e pode controlar qualquer aparelho conectado ao televisor. O modelo ainda conta com a função Smart Things, que transforma a TV em uma central de automação controlando os demais aparelhos inteligentes da Samsung ou criando programações personalizadas. A 55Q65B está avaliada com nota 5 de 5 no site da Amazon, sendo também um dos produtos mais vendidos, com clientes que afirmaram que o aparelho superou as expectativas, além de apontarem a qualidade visual do televisor em aparelhos de streamings.

Prós: qualidade visual QLED, Quantum HDR e sistema Smart Things

qualidade visual QLED, Quantum HDR e sistema Smart Things Contras: o áudio não conta com a função Dolby Atmos

8 de 8 Samsung 55Q65B é um modelo 4K QLED com proporção de imagem de 21:9 ou 32:9 — Foto: Divulgação/Samsung Samsung 55Q65B é um modelo 4K QLED com proporção de imagem de 21:9 ou 32:9 — Foto: Divulgação/Samsung

