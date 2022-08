TV 55 polegadas: 6 modelos smart disponíveis no Brasil em 2022

Outra opção é a Samsung 55Q65B, que conta com tecnologia QLED e Quantum HDR, que promete imagens mais realísticas, detalhadas e nítidas por cerca de R$ 3.949. Veja a seguir seis TVs de 55 polegadas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 TV 55 polegadas: lista reúne 6 modelos por preços que variam entre R$ 2.899 e R$ 3.949 — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo TV 55 polegadas: lista reúne 6 modelos por preços que variam entre R$ 2.899 e R$ 3.949 — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

TV 42 polegadas: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A Philips 55PUG7406 conta com Google Assistente integrado ao controle remoto. O aparelho é compatível com os principais formatos HDR, entre eles o Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma). A proporção da imagem é no formato 16:9 e com mecanismo Pixel Precise Ultra HD. Já o som tem potência 20 W, sendo dividido em duas caixas de som e traz recursos de áudio como o Dolby Atmos e Nivelador automático de volume (AVL). O modelo é visto por cerca de R$ 2.899.

A TV da Philips tem processamento quad-core e 8 GB de memória. Para a conectividade tem quatro entradas HDMI, duas entradas USB, Áudio L-R, uma entrada RF (Antena), SPDIF (Áudio Óptica), uma saída de fone de ouvido, um Ethernet RJ-45 e conexões sem fio Wi-Fi e Bluetooth 5.0. Já vem com os aplicativos YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ instalados de fábrica. No site da Amazon, recebeu nota 4,5 de 5 com elogios à qualidade da imagem e relatos de que o som da TV não é tão bom.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: reclamações com relação ao som

2 de 7 Philips 55PUG7406 conta com Google Assistente integrado ao controle remoto — Foto: Divulgação/Philips Philips 55PUG7406 conta com Google Assistente integrado ao controle remoto — Foto: Divulgação/Philips

A TV da LG promete qualidade de imagem realista e cores vivas por meio do processador quad-core 4K e tela LED. Ela traz ainda a função Filmmaker Mode, que desativa a suavização de movimento, preservando cores e taxas de quadros originais. O áudio conta com potência 20 W e recursos AI Sound, Ultra Surround e AI Acoustic Tuning. O modelo é vendido por cerca de R$ 2.966.

Outra função que merece destaque é a Game Optimizer, que torna a jogabilidade mais rápida. As configurações dos jogos também podem ser controladas de um mesmo local para dar mais visibilidade às imagens. Para quem quer acompanhar o time mesmo quando estiver vendo outros conteúdos, é possível configurar a TV para trazer alertas sobre sua equipe por meio do Alerta de Esportes.

A TV ainda pode ser transformada em parte da decoração do ambiente com uma moldura fina e design sofisticado. O controle remoto tem formato ergonômico com sistema de apontar e rolar que deixa a pesquisa mais rápida. O aparelho ainda pode ser comandado pelos assistentes Google Assistente e Alexa integrados. Tem duas entradas HDMI, entrada RF e entrada USB, conectividade Bluetooth e saída Digital Óptica. Recebeu avaliação 4,7 de 5 na página da Amazon com elogios para a funcionalidade da TV.

Prós: função Game Optimizer

função Game Optimizer Contras: relatos de que o controle pode ser um pouco lento

3 de 7 LG UP7550PSF traz função Game Optimizer — Foto: Reprodução/LG LG UP7550PSF traz função Game Optimizer — Foto: Reprodução/LG

A TCL C715 é uma TV com resolução 4K e tecnologia QLED que promove imagens mais nítidas com altos níveis de brilho e contraste. Outra tecnologia que consta no modelo é Quantum Dots, que são pequenos nanocristais feitos de materiais semicondutores contendo propriedades mecânicas quânticas que oferecem alta percepção na qualidade da imagem. A TV ainda é compatível com conteúdos Dolby Vision para uma melhor reprodução das imagens. Ela é vendida por preços a partir de R$ 3.229.

Para o áudio o item tem potência de 10 W e Dolby Atmos, que garante que o som se adeque ao ambiente. O sistema operacional é o Android e acompanha o recurso Magi Connect, que permite a operação do aparelho pelo smartphone. A TV conta ainda com comando de voz Google Assistente e streamings pré-instalados como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay. Além disso, tem design Full Screen com menos bordas e mais tela e entradas LAN, HDMI, USB, AV (Áudio & Vídeo), RF para Antena/cabo, digital (ótica), uma saída de áudio e uma saída para fones de ouvido. Os compradores na Amazon avaliaram a TCL C715 com nota 4,1 de 5 e elogiaram o custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: tem apenas o Google Assistente como opção de comando de voz

4 de 7 TCL C715 apresenta resolução 4K e tecnologia QLED — Foto: Divulgação/TCL TCL C715 apresenta resolução 4K e tecnologia QLED — Foto: Divulgação/TCL

A Samsung UN55AU7700GXZD tem processador Crystal 4K que converte todas as imagens na resolução mais próxima ao 4K. A tela tem bordas finas e um visual livre de cabos graças às canaletas que permitem organizar e esconder os fios. Para o comando de voz, o televisor conta com a possibilidade de escolher entre os assistentes Bixby, Alexa e Google Assistente. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 3.284.

A tela em LED tem proporção de ‎‎16:9. Para a conectividade, o aparelho conta com ‎Bluetooth, entradas USB, Ethernet e HDMI. A TV também permite o espelhamento com o smartphone com apenas um toque e o controle remoto reconhece todos os aparelhos compatíveis com a TV e passa a controlá-los também. Tem ainda a Samsung TV Plus com diversos canais exclusivos. O som tem potência de 20W e recurso Dolby Digital Plus. Na Amazon, está com avaliação 4,5 de 5 com elogios para a qualidade da imagem e facilidade de instalação.

Prós: visual livre de cabos

visual livre de cabos Contras: não tem sensor de iluminação inteligente

5 de 7 A AU7700 entrega imagens com cores equilibradas e boa resolução — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo A AU7700 entrega imagens com cores equilibradas e boa resolução — Foto: Beatriz Aguiar/TechTudo

A LG 55NANO75SPA usa a tecnologia NanoCell que utiliza nanopartículas para filtrar e refinar a cor. Isso faz com que apenas cores puras e precisas sejam exibidas na tela. O processador é quad-core e o áudio tem potência 20 W e sistemas AI Sound, Ultra Surround e AI Acoustic Tuning. A TV é comercializada por cifras a partir de R$ 3.496.

Assim como o modelo anterior, a Nano TV pode ser transformada em parte da decoração do ambiente por meio da exibição de imagens na tela. O controle remoto tem formato ergonômico e a TV ainda pode ser comandado pelos assistentes Google Assistente e Alexa. A avaliação no site da Amazon é de 4,7 de 5 e os compradores elogiam a qualidade de imagem, mas com críticas de que dependendo do ângulo do espectador as imagens podem ficar distorcidas.

Prós: tecnologia NanoCell

tecnologia NanoCell Contras: relatos de distorção da imagem dependendo do ângulo

6 de 7 Smart TV LG NanoCell com filtro para mais puras e precisas — Foto: Divulgação/LG Smart TV LG NanoCell com filtro para mais puras e precisas — Foto: Divulgação/LG

A Samsung 55Q65B é um modelo 4K que conta com QLED, uma tecnologia de pontos quânticos que garante brilho e cores duradouras e dez anos de garantia sem manchas na tela. Outra tecnologia presente é o Quantum HDR para imagens mais realísticas, detalhadas e nítidas. Tem ainda as funções Modo Filme, redutor de ruídos e Modo Filmaker. O som adaptativo 3D permite uma imersão mais real ao assistir TV. O áudio tem uma potência de 20W com dois canais de alto-falante e suporte de áudio duplo via Bluetooth. A TV vem com sistemas Bixby, Alexa e Google Assistente instalados de fábrica e modo de configuração facilitado. O design do item é de uma tela fina e sem bordas aparentes. O televisor é encontrado por valores que partem de R$ 3.949.

O controle remoto SollarCell tem em sua composição um terço de plástico reciclável e que é recarregável por energia solar, pela própria luz ambiente da casa ou por USB e pode controlar qualquer aparelho que esteja conectado à TV. O modelo ainda conta com a função SmartThings, que transforma a TV em uma central de automação controlando os demais aparelhos inteligentes da Samsung ou criando programações personalizadas. Tem ainda Samsung TV Plus com canais exclusivos e a possibilidade de espelhamento do smartphone. Está avaliada com nota 5 de 5 no site da Amazon com clientes que afirmaram que o aparelho superou as expectativas.

Prós: tecnologia Quantum HDR que garante dez anos de imagens livres de manchas

tecnologia Quantum HDR que garante dez anos de imagens livres de manchas Contras: o áudio não conta com a função Dolby Atmos

7 de 7 Samsung 55Q65B é um modelo com resolução 4K — Foto: Divulgação/Samsung Samsung 55Q65B é um modelo com resolução 4K — Foto: Divulgação/Samsung

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022