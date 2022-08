TV 65 polegadas: 7 modelos de telonas com qualidade 4K

TVs de 65 polegadas são produtos indicados para consumidores que apreciam a experiência de cinema em casa, ou para quem deseja jogar games com máxima qualidade de visualização. Marcas como LG , Samsung , TCL e Philips oferecem opções com resolução 4K, integração de assistentes virtuais, taxa de atualização de até 120 Hz, bordas infinitas e mais diferenciais.

Destacamos a QLED C715, da TCL, que fornece sistema operacional Android TV, taxa de atualização de 60 Hz e controle de voz pelo Google Assistente por valores a partir de R$ 3.824. A 65PUG7906, da Philips, traz quatro portas HDMI e duas USB, além de bordas infinitas para aumentar a experiência durante os filmes por cerca de R$ 4.493. Já a QLED 65Q65B, da Samsung, oferece controle remoto com atalhos para serviços de streaming, design de tela slim e bordas ultrafinas por aproximadamente R$ 5.899.

1. TCL QLED C715 – a partir de R$ 3.824

A QLED C715, da TCL, possui uma tela com 65 polegadas e qualidade de imagem 4K, assim como os outros itens da lista. Com sistema operacional Android TV, o produto traz taxa de atualização convencional de 60 Hz e design de display sem bordas para dar a impressão de tela infinita. A televisão pode ser encontrado a partir de R$ 3.824. É possível administrar o aparelho remotamente por controle de voz pelo assistente virtual Google Assistente. A tela traz dimensões totais de 144 cm de largura por 71 cm de altura.

Já no quesito conectividade, o modelo possui entradas USB e HDMI para conectar-se a outros dispositivos, além da conexão sem fio via Wi-Fi e Bluetooth. A tecnologia ainda promete uma qualidade de imagem com 100% do volume de cores e recursos para promover uma experiência cinematográfica em casa. É possível acessar serviços como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e mais. Avaliado com uma nota 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design e a borda infinita da tela. No entanto, criticam que o sistema Android é lento.

Prós: administração via comando de voz

administração via comando de voz Contras: relatos de travamentos constantes

A UN65AU7700GXZD, da Samsung, é uma TV com design de bordas finas, taxa de atualização convencional de 60 Hz e sistema operacional Android, que acompanha o assistente virtual BixBy. O televisor pode ser encontrado a partir de R$ 4.339. O desenho da parte traseira é pensado para evitar que os cabos fiquem expostos, o que garante uma estética mais clean para usuários exigentes.

A televisão hospeda, ainda, portas de conexão USB e HDMI para conectar-se a outros aparelhos, além de conectividade sem fio via Wi-Fi e Bluetooth. Já o controle remoto permite o acionamento de outros assistentes, como Alexa e Google Assistente, bem como o dos serviços de streaming Globoplay, Amazon Prime Video e Netflix. O item engloba dimensões de 144 cm de largura por 83 cm de altura. Avaliado com uma nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento do produto, a qualidade de imagem e o fato de o sistema interno reconhecer a rede 5G.

Prós: reconhece internet 5G

reconhece internet 5G Contras: não possui bordas infinitas

A 65PUG7906, da Philips, oferece uma tela com bordas infinitas, dimensões de 144 cm de largura por 83 cm de altura e resolução 4K. O televisor pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 4.493. Com uma taxa de atualização padrão de 60 Hz, o aparelho fornece os sistemas operacionais Android e Google Assistente de fábrica. Diferente dos itens anteriores, este traz controle remoto com configurações mais completas, além de botões de atalho para serviços como YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.

Traz quatro portas de entrada HDMI e duas USB para conectar-se a outros dispositivos, uma porta P2 para fones de ouvido ou dispositivos de som, e outra para cabo Ethernet. Enquanto a conexão sem fio é feita por Wi-Fi ou Bluetooth. Alguns recursos extras oferecem o espelhamento da imagem do celular na televisão com o apertar de um botão, máxima imersão sonora e visual durante a exibição de filmes e séries, e cores vibrantes para maior verossimilhança. Avaliado com nota 4,1 de 5 na Amazon, o item tem apenas uma reclamação que indica um defeito de fábrica.

Prós: é bivolt

é bivolt Contras: taxa de atualização muito baixa

4. LG NanoCell 65NANO80 – a partir de R$ 5.399

A NanoCell 65NANO80, da LG, oferece borda infinita para aproveitar ao máximo a experiência de vídeo na resolução 4K. Com taxa de atualização padrão de 60 Hz, o sistema interno do equipamento detém compatibilidade elétrica bivolt e está disponível por cifras a partir de R$ 5.399. Já o sistema operacional é de tecnologia própria da marca, o webOS. A tela tem dimensões de 145 cm de largura por 90 cm de altura, enquanto a parte traseira disponibiliza portas de entrada USB, HDMI, e Ethernet.

A conexão sem fio, via Wi-Fi e Bluetooth, possibilita acionar serviços de streaming como Netflix e Youtube, e também a integração com assistentes virtuais, como Alexa e Google Assistente. O recurso de inteligência visual promete verossimilhança de linhas, cores e traços dos vídeos exibidos, bem como um recurso automático que equilibra o brilho da tela dependendo da cena apresentada. Avaliada com uma nota 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade de cores durante a exibição de filmes e o acabamento da TV. Todavia, alguns criticam que há um vazamento persistente de luz branca na tela que impede de assistir alguns conteúdos.

Prós: integração com assistentes virtuais

integração com assistentes virtuais Contras: relatos da embalagem não vir bem lacrada

5. Samsung QLED 65Q65B – a partir de R$ 5.899

A QLED 65Q65B, da Samsung, oferece design slim, duas portas de conexão USB e duas HDMI para conectar-se a outros aparelhos, além de uma entrada LAN e conexão AV em formato P2. O televisor pode ser encontrado a partir de R$ 5.899. O controle remoto ainda disponibiliza teclas de atalho para acessar serviços como Netflix, Amazon Prime Video, e Globoplay, além de conter integração com o Google Assistente.

As bordas finas podem maximizar a experiência visual do consumidor. Outros diferenciais oferecidos são o som em movimento e o modo game, específico para jogos. Já a tecla multitela no controle remoto permite transitar entre todos os aplicativos abertos no momento. O item não apresenta avaliação ou comentários dos consumidores até o fechamento desta matéria.

Prós: produto lançado este ano

produto lançado este ano Contras: preço elevado

A P715, da TCL, apresenta design de tela ultrafino e resolução de 3840 x 2160 pixels (4K). O sistema de som possui tecnologia para a redução de ruídos, o que pode proporcionar sons nítidos e limpos. A fabricante ainda disponibiliza recursos que aprimoram a qualidade da imagem e estabilizam as cores de modo verossímil. O desenho traseiro do equipamento engloba entradas HDMI e USB para conectar outros dispositivos, além de conexão não cabeada (Wi-Fi e Bluetooth) para acessar serviços como Netflix e YouTube. O televisor custa cerca de R$ 6.801.

Além disso, o modelo possui integração com o Google Assistente e inteligência Upscaling, que clareia as cores dos gráficos para exibir detalhes em alto nível. O tamanho da tela traz medidas de 144 cm de largura por 83 cm de altura. Avaliado com uma nota 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design com bordas ultrafinas. Todavia, criticam o funcionamento da assistente virtual, que demora para reconhecer a voz.

Prós: entrega rápida

entrega rápida Contras: relatos do controle remoto ser frágil e quebrar com pouco tempo de uso

A OLED C1, da LG, oferece um design de tela extremamente fina e uma traseira robusta, que engloba entradas HDMI e USB para conexão cabeada. A resolução 4K do display é distribuída em dimensões de 144 cm de largura por 86 cm de altura. O televisor pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 9.299. Com o sistema operacional webOs, esta televisão fornece conectividade Wi-Fi e Bluetooth, que auxilia a utilização de serviços de streaming.

Além disso, suporta uma taxa de atualização de 120 Hz, um valor acima de todos os itens já citados aqui e que favorece um processamento mais eficiente. Também suporta a integração com assistentes virtuais, entre elas Alexa, Google Assistente e LG ThinQ. Avaliado com nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo processamento de gráficos durante as partidas de jogos, mas criticam o surgimento de pixels mortos na tela com pouco tempo de uso.

Prós: ideal para gamers

ideal para gamers Contras: produto frágil

