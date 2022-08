Vamo app: o que é e como usar aplicativo para comprar ingressos

O processo de compra dos ingressos é feito dentro do próprio app e, em alguns casos, uma taxa de serviço pode ser acrescentada ao realizar o pagamento. Após garantir o ticket, na data do evento, basta levar o comprovante no próprio aplicativo para receber autorização de entrada. Veja, a seguir, como funciona o aplicativo Vamo.

1 de 2 App Vamo oferece venda de tickets para eventos diversos; confira como usar — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo App Vamo oferece venda de tickets para eventos diversos; confira como usar — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

O que é o app Vamo e para que serve?

O aplicativo Vamo é um sistema de venda de ingressos no Brasil. O serviço foi lançado em 2013 e oferece tickets para shows, festas, cursos e workshops. Com a plataforma, o ingresso fica disponível no celular, e, para entrar no local, basta abrir o app e mostrar o comprovante. A ideia é que ele sirva para reduzir as burocracias em filas e listas de entrada.

No aplicativo, é possível filtrar as festividades e reuniões por data, localidade e tipo de evento. O valor pode ser pago via Pix, cartão de crédito, boleto bancário e cartão de débito do banco Santander. Vale ressaltar que as formas de pagamento podem variar conforme o organizador do evento. Da mesma forma, a permissão para o desconto de meia-entrada, disponível para parte da população - como estudantes e pessoas acima de 60 anos -, também fica a critério da empresa responsável.

Quais são diferenças em relação aos concorrentes?

Uma das diferenças entre o Vamo e outros apps de ingressos, como Ingresso.com, Eventim e Sympla, é que as opções de localidade são mais limitadas. O Vamo apresenta cerca de 50 cidades disponíveis para pesquisar eventos. Nos apps concorrentes, é possível filtrar por geolocalização os acontecimentos próximos da região em que o usuário está. O número de eventos disponíveis no Vamo também se mostrou menor que nos outros apps de compra.

Em relação às taxas de serviço, aplicadas em compras de tickets online, os valores do Vamo demonstraram ser menores. Nesta matéria, o Sympla apresentou tarifas, nos eventos pesquisados, entre 10 a 20%. Já no Ingresso.com e Eventim, as taxas foram próximas de 15%. No Vamo, a variação foi entre 5% e 10%.

2 de 2 Como usar o app Vamo para encontrar eventos e comprar ingressos — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Como usar o app Vamo para encontrar eventos e comprar ingressos — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

O app é seguro?

De acordo com a descrição do aplicativo nas lojas virtuais de apps, o Vamo possui o certificado internacional PCI (Payment Card Industry). Uma norma internacional que testifica padrões de segurança para o uso do cartão de crédito.

No Reclame Aqui, plataforma de reclamações contra empresas, a nota do Vamo é 6,5, enquadrando-se no nível regular do site. Já na Google Play Store e App Store, o app apresenta entre três e quatro estrelas. Outro fator importante é a última atualização do sistema, que ocorreu recentemente, em abril de 2022.

Como usar o Vamo para encontrar e comprar ingressos

Para pesquisar eventos disponíveis e comprar tickets no Vamo, é necessário baixar o app. Após abrir, toque no ícone de filtro, localizado no canto superior direito, para filtrar por localização, data ou interesse. Em seguida, pressione “Filtrar” para confirmar as escolhas. Feito isso, os eventos irão aparecer e basta tocar sobre eles para ver mais detalhes.

Na área apresentada, é possível escolher o número de ingressos e verificar a descrição do evento. Então, basta selecionar o número de tickets ao tocar no símbolo de mais e pressionar “Continuar”. Então, crie uma conta no app e selecione a forma de pagamento. Em seguida, toque em “Concluir compra”. Para ver os tickets comprados, pressione a aba “Ingressos”. Caso deseje editar dados pessoais ou configurar notificações e cartões, vá em “Minha conta”.

