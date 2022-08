WhatsApp: 4 motivos para abandonar o app agora - e 4 para continuar usando

O WhatsApp , mensageiro disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é amplamente utilizado em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, ele já liderou o ranking dos apps mais baixados . Isso se dá, entre outras razões, por ele contar com recursos úteis, como fazer ligações gratuitamente, reagir a mensagens e ainda usar o modo temporário, por exemplo. Por outro lado, alguns motivos podem levar usuários a buscar concorrentes - como a falta de criptografia de ponta a ponta em backups e a sincronização de metadados com o Facebook . Nesse sentido, veja agora quatro razões para usar e outras quatro para não usar o app da Meta .

1 de 8 WhatsApp: veja razões para usar ou não usar o aplicativo mensageiro da Meta, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp: veja razões para usar ou não usar o aplicativo mensageiro da Meta, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Motivos para não usar o WhatsApp

1. Apps rivais possuem mais recursos exclusivos

Um dos motivos que podem fazer os usuários migrarem para outros mensageiros são alguns recursos interessantes que o WhatsApp não tem. Por exemplo, se quiser fazer uma enquete, apps como o Telegram e o Signal oferecem a opção de forma nativa. Através dela, é possível perguntar sobre tudo e receber respostas de forma anônima. Além desse, outro recurso útil são as comunidades - que, por serem públicas, podem ser encontradas através de barra de pesquisas, como no Telegram.

O WhatsApp até lançará o recurso de Comunidades após as eleições brasileiras de 2022, mas a função funcionará de maneira diferente no app - ainda com um limite relativamente baixo de membros.

2 de 8 Função Enquente do Telegram — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Função Enquente do Telegram — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O WhatsApp também não conta com a edição de mensagens enviadas - diferentemente do Telegram e do Signal. Isso gera um grande transtorno para os usuários do mensageiro da Meta quando percebem qualquer erro em algo que já foi enviado. Nesse sentido, para fazer uma correção mínima no app, é necessário selecionar e copiar a mensagem antes de excluí-la, colar o texto na área de digitação, fazer as alterações e, por fim, enviar novamente.

2. Metadados podem ser sincronizados com o Facebook

Os metadados são informações sobre as atividades realizadas pelo usuário no mensageiro. Por causa disso, apesar de não ter acesso direto às mensagens trocadas dentro do aplicativo, o WhatsApp consegue saber com quem você estava conversando, os momentos em que usou o app, de quais grupos você é membro e outras informações.

Esses dados podem ser sincronizados com o Facebook, o que pode causar transtorno em relação à privacidade. Além disso, o acesso a esses dados gera algumas situações que o usuário não pode controlar. Por exemplo, imagine que alguém em sua lista de contatos não use WhatsApp. Por causa desse recurso, o mensageiro poderá ter acesso ao número dessa pessoa independentemente, somente pelo fato de ele estar salvo em sua agenda.

3 de 8 Informações de contato podem ser compartilhadas com o Facebook — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Informações de contato podem ser compartilhadas com o Facebook — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Falta de criptografia de ponta a ponta automática ao fazer backups em nuvem

Conversas do WhatsApp podem ser salvas no Google Drive em celulares com Android, ou no iCloud em iPhone (iOS). A opção é útil para momentos de troca ou de restauração de smartphones, por exemplo. O problema aqui é que, no app, a criptografia de ponta a ponta nos backups não é automática, o que pode representar uma fragilidade na segurança das mensagens - embora, vale dizer, o WhatsApp garanta que o processo é seguro.

Apesar de existir a opção de nunca fazer o backup, muitas pessoas optam pela possibilidade de salvamento automático - que são exibidas primeiro. Nos bate-papos em grupo a chance é ainda maior, pois qualquer um dos membros pode optar pelo backup das conversas. As mensagens excluídas ainda podem ser acessadas, já que ficam salvas em logs que são enviados para a nuvem.

Porém, em 2021 o WhatsApp liberou a opção de aplicar a criptografia de ponta a ponta em backups. Saiba aqui como fazer isso e ficar mais protegido.

4 de 8 Opções de Backup do WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Opções de Backup do WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. App ocupa muito espaço da memória do celular

O WhatsApp faz o download de todas as mídias trocadas entre usuários, sejam fotos, vídeos, gifs ou figurinhas. Embora o procedimento ajude a ter acesso rápido ao conteúdo quando necessário, ele faz com que o app ocupe muito espaço na memória do celular. Já em aplicativos como o Telegram, as informações não são salvas no smartphone, mas sim enviadas a um servidor criptografado parecido com o iMessage. Assim, recorrer aos concorrentes pode ser melhor nesse caso.

Essa característica do WhatsApp se torna muito inconveniente com o tempo, já que faz com que o usuário acumule muitos arquivos inúteis, principalmente na galeria. Uma solução para isso é acessar a memória do telefone e excluir tudo o que não quer mais, ou ainda desativar o download automático de mídias nas configurações do aplicativo.

5 de 8 Tela de gerenciamento de armazenamento do WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Tela de gerenciamento de armazenamento do WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Motivos para usar o WhatsApp

1. Tem criptografia de ponta a ponta

Embora os backups em nuvem do WhatsApp não sejam totalmente seguros, a troca de mensagens é confiável, pois a criptografia de ponta a ponta impede que a informação seja lida por terceiros - como apps maliciosos, por exemplo. Falando em termos resumidos, as mensagens trocadas são codificadas de maneira automática pelo aplicativo, o que impossibilita que qualquer intermediário possa entendê-la.

O conteúdo só pode ser lido nos dois extremos da conversa - ou seja, por quem enviou e por quem recebeu. Isso garante que nem mesmo a empresa tenha acesso às suas mensagens de texto, vídeos ou áudios, e é mais seguro do que outros apps - como Telegram, por exemplo.

6 de 8 Informações de segurança do WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Informações de segurança do WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Atualizações contam com novos recursos interessantes

Os usuários gostam de ter acesso a novos recursos, e o WhatsApp já adicionou muitas novidades desde que o app foi lançado em 2009. Algumas delas são pedidos antigos, como a opção de tirar o online, que estará disponível para todos os usuários até o fim de agosto de 2022. A função está disponível na aba “Privacidade”, bastando acessar o botão “Visto por último”.

Outro bom recurso é o de mensagens temporárias, que também chegou ao serviço para aumentar a privacidade e segurança dos usuários. A ferramenta permite enviar mensagens que desaparecem após um determinado período, bem como mandar fotos e vídeos de visualização única. Veja mais recursos que devem ser lançados pelo app de mensagens ainda neste ano.

7 de 8 Você pode reagir às mensagens com emojis no WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Você pode reagir às mensagens com emojis no WhatsApp — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Versão Business para empresas

Outro motivo para continuar a usar o WhatsApp é a sua versão Business, que está repleta de opções que facilitam a comunicação com clientes. Dentre as várias funções do app - que podem ser especialmente importantes para pequenas e médias empresas -, as principais são a possibilidade de criar um catálogo, enviar respostas rápidas e configurar mensagens automáticas. Confira outros recursos úteis do WhatsApp Business.

8 de 8 WhatsApp Business está disponível na Play Store e App Store — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves WhatsApp Business está disponível na Play Store e App Store — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. É muito utilizado no Brasil

O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no Brasil. Esse é um fator a ser considerado na hora de escolher o app de mensagens, pois é muito provável que boa parte dos seus familiares, amigos e colegas de trabalho o utilizem. Além disso, muitas empresas também costumam usar o meio de comunicação para entrar em contato com clientes, o que pode ser mais um motivo para usá-lo.

Nesse sentido, opções como Telegram e Signal, embora possuam ótimos recursos, não contam com uma base de usuários tão grande. Sendo assim, ao aderir a outros apps, pode ser necessário convencer alguns de seus contatos a baixá-los também.

Veja também: WhatsApp: como saber quantas mensagens você já enviou ou recebeu