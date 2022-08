WhatsApp: 5 funções úteis lançadas em 2022 que você deveria ativar já

1 de 6 WhatsApp recebe diversos recursos novos para melhorar a experiência de usuários; saiba quais são e como utilizá-los — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo WhatsApp recebe diversos recursos novos para melhorar a experiência de usuários; saiba quais são e como utilizá-los — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. Reagir às mensagens

Reagir a mensagens com qualquer emoji é um dos recursos que chegaram ao app recentemente. Com ele, usuários podem escolher uma entre as 3,6 mil carinhas disponíveis no teclado para usar nas conversas do app. A atualização da funcionalidade - que antes contava com apenas seis emojis - cria mais uma possibilidade de interação na plataforma, diminuindo a quantidade de mensagens enviadas em grupos, por exemplo.

Para usar a novidade, segure a mensagem desejada até que as primeiras reações disponíveis apareçam. Então, toque no símbolo (+) para visualizar as demais opções e selecione o emoji desejado. Feito isso, a figura será exibida embaixo do texto. Para remover uma reação enviada por engano, basta apertar sobre ela e, em seguida, tocar novamente para remover.

2 de 6 Escolha qualquer emoji para reagir às mensagens no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Escolha qualquer emoji para reagir às mensagens no WhatsApp — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Envio de mídias grandes

Outra atualização que surgiu no WhatsApp há pouco é o envio de arquivos com até 2 GB - o que pode facilitar a troca de documentos, imagens e vídeos em alta resolução, por exemplo. Antes, o limite para os anexos era de até 100 MB. Para utilizar o recurso, entre na conversa desejada, toque sobre o símbolo de + (no iPhone) ou de Clips (no Android) e selecione "Documento". Então, vá até o local do arquivo e aperte sobre ele. Feito isso, basta esperar o carregamento e pressionar o botão de envio.

Na hora de enviar ou baixar arquivos grandes, o app vai exibir um contador, de modo a permitir que o usuário tenha uma noção do tempo necessário para a conclusão da tarefa. Para acelerar esse processo, é recomendado o uso de uma rede Wi-Fi.

3 de 6 É possível enviar arquivos grandes através do botão “Documentos” do WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback É possível enviar arquivos grandes através do botão “Documentos” do WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Remover o 'online'

No pacote de novidades anunciado na última terça-feira (9), o WhatsApp apresentou o recurso de tirar o status ‘online’ do perfil, de forma a garantir mais privacidade ao usuário durante a utilização do app. Assim, é possível decidir se quer ou não que seus contatos saibam quando estiver ativo no app. Antes do lançamento oficial da função, era preciso recorrer a alguns truques para manter a privacidade no mensageiro, o que fazia com que o recurso fosse muito requisitado.

A opção não fica habilitada por padrão. Por isso, é preciso ativá-la a partir das configurações do mensageiro. Então, vá em Conta > Privacidade > Visto por último > e marque a opção “Ninguém”. Também é possível escolher entre outras alternativas, como "Meus contatos" e "Meus contatos, exceto...".

4 de 6 WhatsApp permite ocultar o status "online" em nova atualização; tudo o que você precisa saber — Foto: Divulgação/Meta WhatsApp permite ocultar o status "online" em nova atualização; tudo o que você precisa saber — Foto: Divulgação/Meta

4. Sair de grupos silenciosamente

A saída silenciosa dos grupos foi o primeiro recurso do pacote anunciado na última terça-feira (9) a ser liberado. Essa função não exige que o usuário ative qualquer recurso, basta que o aplicativo esteja atualizado em celular Android ou iPhone (iOS). Feito isso, abra o WhatsApp > toque na conversa da qual não quer mais participar > aperte no nome do grupo na parte superior > role a tela e selecione “Sair do grupo”. Então, confirme a ação ao pressionar em “Sair do grupo”.

Com a atualização, o alerta de saída do grupo aparece apenas para os administradores. Contudo, caso acessem a lista de membros, outros participantes do grupo podem identificar a sua ausência.

Essa função resolveu uma reclamação antiga dos usuários, pois, antes, quando alguém era adicionado a um grupo sem o seu consentimento ou estava simplesmente cansado de participar de alguma conversa, não havia como sair sem que o aplicativo avisasse a todos.

5 de 6 Veja como sair do grupo do WhatsApp de fininho sem notificar outros membros — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como sair do grupo do WhatsApp de fininho sem notificar outros membros — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

5. Áudio fora da conversa

Anunciada no fim de março, a função visa melhorar a experiência de quem conversa por áudio no WhatsApp. Para usá-la, basta entrar na conversa, dar play no áudio, e, em seguida, sair do chat. A gravação vai continuar a ser reproduzida mesmo fora da conversa, sendo exibido na parte superior do app.

Além disso, o recurso permite visualizar o áudio em forma de ondas e acelerar a mensagem até o dobro da velocidade. Já na hora de enviar as mensagens de voz, as novidades incluem a possibilidade de pausar uma gravação no meio enquanto pensa no que vai falar, e ouvir o áudio antes de enviá-lo.

6 de 6 WhatsApp trouxe novidades para as mensagens de áudio em 2022 — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo WhatsApp trouxe novidades para as mensagens de áudio em 2022 — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

O recurso permite otimizar o tempo, por exemplo, pois torna possível participar de outras conversas e ouvir o áudio simultaneamente. Caso precise fechar o WhatsApp por qualquer motivo, a mensagem vai ser interrompida. Mas ao abrir o app novamente, o áudio estará no alto da tela para continuar a ouvir.

Com informações de TechTudo (1, 2, 3) e WhatsApp (1 e 2)

Veja também: WhatsApp ganha opção de tirar 'online' e mais funções aguardadas