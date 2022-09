10 jogos muito aguardados que chegam até o fim de 2022 para ficar de olho

O ano de 2022 garantiu, já no primeiro semestre, alguns grandes lançamentos que podem concorrer facilmente ao título de jogo do ano. Games como Elden Ring , Horizon: Forbidden West , Stray e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin dominaram as conversas e os consoles nesses primeiros meses, encantando fãs e crítica. No entanto, o ano ainda está longe de acabar e alguns dos games mais aguardados pelos jogadores ainda vão chegar ao mercado.

Entre alguns dos títulos esperados que ainda estão por vir, há a sequência God of War: Ragnarok, que continua a história de Kratos na mitologia nórdica; Call of Duty: Modern Warfare 2, que reimagina o clássico jogo de 2009 com visuais atualizados e outras novidades; e o promissor game de terror espacial The Callisto Protocol. Confira, a seguir, mais detalhes sobre os principais lançamentos do segundo semestre de 2022, como suas datas de chegada e plataformas onde estarão disponíveis.

1 de 11 Confira os jogos mais esperados para o segundo semestre de 2022, entre eles God of War: Ragnarok — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Confira os jogos mais esperados para o segundo semestre de 2022, entre eles God of War: Ragnarok — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

👉 God of War Ragnarok vai sair para PC? Veja no Fórum TechTudo

FIFA 23 - 30 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O game de futebol da Electronic Arts marca o último capítulo em que a série se chamará FIFA antes de mudar de nome para EA Sports FC. Fãs da franquia na nova geração poderão esperar por uma evolução da tecnologia HyperMotion de FIFA 22 para entregar animações realistas com o uso de aprendizado de máquina sobre partidas reais de futebol.

Entre outras melhorias o game apresentará melhor física na bola, maior facilidade para driblar, um novo chute Power Shot mais difícil de defender e crossplay entre consoles da mesma geração, como PS4 e Xbox One ou PS5 e Xbox Series X/S. Infelizmente, FIFA 23 não terá o Campeonato Brasileiro e os times nacionais disponíveis via Conmebol ainda serão compostos por jogadores genéricos.

2 de 11 FIFA 23 traz várias novidades como o HyperMotion 2 na nova geração e marca o último game da série com esse nome — Foto: Reprodução/Steam FIFA 23 traz várias novidades como o HyperMotion 2 na nova geração e marca o último game da série com esse nome — Foto: Reprodução/Steam

O game chega dia 30 de setembro, mas terá acesso antecipado a partir desta terça-feira (27) para assinantes de EA Play ou Xbox Game Pass Ultimate, além de usuários que tenham adquirido e versão Ultimate na pré-venda.

Overwatch 2 - 4 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

A sequência de Overwatch irá substituir o jogo original como um game de tiro multiplayer online gratuito, no qual novo conteúdo será adicionado regularmente e jogadores terão que desbloquear novos heróis em uma espécie de Passe de Batalha. As principais mudanças no game é que as partidas agora serão realizadas entre equipes de 5 jogadores, ao invés de 6 como no original, e haverá um foco maior em uma campanha single-player PvE (Jogador vs Ambiente). Vale ressaltar que a campanha em si não estará disponível já no lançamento.

3 de 11 Overwatch 2 promete grandes mudanças ao jogo, entre elas a adição de uma campanha single player — Foto: Divulgação/Activision Blizzard Overwatch 2 promete grandes mudanças ao jogo, entre elas a adição de uma campanha single player — Foto: Divulgação/Activision Blizzard

A Plague Tale: Requiem - 18 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

A sequência de A Plague Tale: Innocence marca o retorno dos irmãos Amicia e Hugo enquanto eles tentam encontrar mais informações sobre o destino de Hugo, afetado por uma estranha doença. Os irmãos estão agora em Provença, na França, enquanto são perseguidos pela Inquisição e os ratos que espalham a Peste. O game ainda tem boa parte de seu foco em abates furtivos e violentos com Amicia, porém ela agora está mais preparada para combates. Hugo por sua vez ganhou habilidades sobre-humanas como sentir a presença de pessoas e controlar a horda de ratos, porém usar esse poder terá um preço.

4 de 11 A Plague Tale: Requiem traz de volta os irmãos Amicia e Hugo, dessa vez mais preparados para lutar — Foto: Divulgação/Focus Entertainment A Plague Tale: Requiem traz de volta os irmãos Amicia e Hugo, dessa vez mais preparados para lutar — Foto: Divulgação/Focus Entertainment

Scorn - 21 de outubro - XBSX/S, PC

Neste jogo de terror e suspense em primeira pessoa jogadores controlarão uma criatura humanoide sem pele em meio a um ambiente grotesco biomecânico inspirado pelas obras de artistas como o suíço H.R. Giger e o polonês Zdzislaw Beksinski. O game não tem diálogos e usuários terão que investigar por contra própria em busca de respostas sobre esse mundo bizarro. Há alguns elementos de tiro, porém apenas para se defender em ocasiões extremas, pois a munição é bastante limitada.

5 de 11 Scorn traz um grotesco mundo biomecânico em um jogo de terror com visuais únicos — Foto: Reprodução/Steam Scorn traz um grotesco mundo biomecânico em um jogo de terror com visuais únicos — Foto: Reprodução/Steam

Gotham Knights - 21 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

O novo game da Warner Bros. Games Montreal explora o que aconteceria com Gotham City após a morte de Batman. Jogadores assumirão o papel da Bat-família composta por Robin, Asa Noturna (Nightwing), Batgirl e Capuz Vermelho (Red Hood) conforme eles se erguem para enfrentar super vilões clássicos do universo do Cavaleiros das Trevas e a Corte das Corujas no centro de tudo. A jogabilidade é de um RPG de ação com elementos da série Arkham em seu combate e conta com um multiplayer cooperativo no qual um usuário pode visitar a cidade do outro e ajudá-lo enquanto partilham progresso na história.

6 de 11 Gotham Knights questiona o que aconteceria após a morte de Batman com foco em Asa Noturna, Robin, Batgirl e Capuz Vermelho — Foto: Reprodução/Steam Gotham Knights questiona o que aconteceria após a morte de Batman com foco em Asa Noturna, Robin, Batgirl e Capuz Vermelho — Foto: Reprodução/Steam

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 28 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

A reimaginação do game de 2009 é também uma continuação direta de Call of Duty: Modern Warfare de 2019, a qual traz a popular série de tiro em primeira pessoa da Activision de volta com novidades. No jogo, usuários entrarão no controle da Força-Tarefa 141 com personagens como o Capitão Price, Gaz, Soap e Ghost, além do novo personagem Alejandro Vagas, das Forças Especiais Mexicanas, enquanto tentam impedir uma ameaça terrorista.

O game também trará o aclamado multiplayer da série e integração com Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty: Warzone Mobile. Jogadores que comprarem o game na pré-venda poderão ter acesso à campanha a partir do dia 20 de outubro.

7 de 11 Call of Duty: Modern Warfare 2 reimagina o clássico game de 2009 com novos gráficos e jogabilidade atualizada — Foto: Reprodução/Steam Call of Duty: Modern Warfare 2 reimagina o clássico game de 2009 com novos gráficos e jogabilidade atualizada — Foto: Reprodução/Steam

Sonic Frontiers - 08 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Pela primeira vez na série Sonic the Hedgehog, o mascote da SEGA irá encarar um mundo aberto no qual há muito espaço para jogadores correrem em qualquer direção e explorarem. Após ser sugado por um portal, Sonic se encontra nas misteriosas Starfall Islands, ilhas repletas de ruínas de uma civilização antiga e com inimigos estranhos que sequestraram seus amigos. O porco-espinho terá que lutar usando um novo sistema de combate, atravessar fases clássicas de seus games e obter pontos de experiência usados para melhorar suas habilidades como em um RPG.

8 de 11 Sonic Frontiers leva o mascote da Sega pela primeira vez para um grande mundo aberto onde pode correr livremente — Foto: Reprodução/Steam Sonic Frontiers leva o mascote da Sega pela primeira vez para um grande mundo aberto onde pode correr livremente — Foto: Reprodução/Steam

God of War: Ragnarok - 09 de novembro - PS5, PS4

A nova aventura de Kratos e Atreus coloca o Deus da Guerra e seu filho no meio do Ragnarok, a grande batalha entre os deuses da mitologia nórdica que levará ao fim do mundo. Ambos terão que lidar com as consequências de suas ações no game anterior, as quais fizeram com que Freya e o guerreiro Thor se tornassem seus grandes inimigos no novo jogo. Kratos irá mais uma vez manusear seu machado Leviatã e as Lâminas do Caos, agora com a possibilidade de invocar efeitos elementais em suas armas para congelar ou incinerar inimigos em combates emocionantes.

9 de 11 Em God of War: Ragnarok jogadores terão que enfrentar Freya e Thor como consequência aos eventos do game anterior — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Em God of War: Ragnarok jogadores terão que enfrentar Freya e Thor como consequência aos eventos do game anterior — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Pokemon Scarlet e Violet - 18 de novebro - SW

Assim como Sonic Frontiers, a franquia Pokémon também decidiu experimentar um novo modelo de mundo aberto no qual usuários podem explorar em qualquer direção do mapa de Paldea e viverem uma história não linear no universo dos monstrinhos de bolso. Treinadores irão escolher entre os iniciais Sprigatito, Fuecoco ou Quaxly enquanto enfrentam ginásios, lutam contra Pokémon gigante Titan e derrotam a organização criminosa Team Star.

Os Pokémon em Paldea possuem também a habilidade de se cristalizar em combate com o fenômeno Terastal que pode mudar o tipo de seu monstrinho e deixar certos golpes mais fortes. O game possui ainda suporte a multiplayer cooperativo para até 4 pessoas.

10 de 11 Pokémon Scarlet e Pokémon Violet trazem novidades como um grande mundo aberto e o fenômeno Terastal que cristaliza os monstrinhos nas batalhas — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Pokémon Scarlet e Pokémon Violet trazem novidades como um grande mundo aberto e o fenômeno Terastal que cristaliza os monstrinhos nas batalhas — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

The Callisto Protocol - 02 de dezembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Inicialmente projetado como um game em um futuro distante no universo de PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), The Callisto Protocol se tornou uma história independente de terror dirigida por Glen Schofield, co-criador de Dead Space. A história se passa em 2320 em uma colônia prisão na Lua Callisto de Júpiter e segue os passos do protagonista Jacob Lee durante uma invasão alienígena que transforma os outros presos em estranhas criaturas. A jogabilidade traz ação em terceira pessoa com uma grande dose de suspense, assim como em Dead Space.

11 de 11 The Callisto Protocol promete trazer uma tensa história de terror espacial de um dos criadores de Dead Space — Foto: Reprodução/Steam The Callisto Protocol promete trazer uma tensa história de terror espacial de um dos criadores de Dead Space — Foto: Reprodução/Steam