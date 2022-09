5 ajustes que você deveria fazer agora nas notificações do seu celular

1 de 6 Conheça cinco ajustes para realizar no celular e restringir alertas de aplicativos — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Conheça cinco ajustes para realizar no celular e restringir alertas de aplicativos — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

1. Bloquear notificações para só você poder visualizá-las

Por padrão, alguns celulares podem exibir as notificações na tela de bloqueio. Isso significa que qualquer pessoa que tiver acesso ao smartphone poderá visualizar os alertas e mensagens recebidos. Para que isso não aconteça, é possível bloquear os lembretes para que fiquem visíveis para leitura apenas após o desbloqueio do telefone. Dessa forma, ao receber um alerta, a tela de bloqueio mostrará apenas o ícone do app que enviou a notificação.

Para realizar o ajuste no Android, toque em “Configurações” > “Tela de bloqueio” > “Notificações” > “Só ícone”. No iPhone, a função pode ser configurada em “Ajustes” > “Notificações” > “Estilo de notificação”. Escolha o app desejado e selecione “Mostrar visualizações” como “Nunca”.

2. Usar o Resumo Agendado (iPhone)

Celulares iPhone com iOS 15 ou superior tem uma função que permite determinar um horário específico para que o smartphone exiba um resumo das notificações recebidas. Dessa forma, com base na usabilidade dos apps, é possível definir uma ordem de prioridade e um período de exibição para os lembretes.

Para agendar o resumo das notificações, vá em "Ajustes" > "Notificações" > "Resumo agendado" e ative-o. Em seguida, toque em "Aplicativos em Resumo" e selecione os aplicativos que deseja incluir. Depois, pressione "Agenda" e toque no botão "Adicionar" para inserir uma nova agenda ou no botão "Remover" para excluir uma agenda. Em seguida, ajuste o tempo para cada resumo programado configurado.

3. Mutar notificações de apps e pessoas

É possível desativar as notificações de aplicativos específicos e, também, de pessoas em mensageiros. O recurso pode ser útil quando quiser manter um app no smartphone, mas não receber as notificações dele. Da mesma forma, é possível silenciar um contato do seu WhatsApp, por exemplo, mas não necessariamente exclui-lo da agenda.

Para realizar o ajuste no Android, vá em “Configurações” > “Aplicativos”. Selecione o app que deseja mutar e toque em “Notificações”. Em seguida, desabilite a opção “Exibir notificações”. No iPhone, vá em “Ajustes” e busque pelo aplicativo que quiser silenciar. Depois, toque sobre o nome dele, vá em "Notificações" e, então, desative a chave "Permitir Notificações".

Já no WhatsApp, abra a aba de conversa com a pessoa e toque nos três pontinhos, localizados no canto superior direito. Em seguida, pressione “Silenciar notificações” e escolha entre os períodos disponíveis. No Telegram, ative o recurso ao entrar no bate-papo da pessoa que deseja silenciar e tocar nos três pontinhos. Então, vá em “Silenciar” e selecione entre as opções disponíveis como “Silenciar para sempre” ou “Silenciar por...” e determine o período.

4. Criar modo Foco e selecionar quais apps podem te notificar

O modo Foco é um sistema que bloqueia aplicativos e pausa notificações por um período determinado pelo próprio usuário. Assim, quando o celular estiver em um modo Foco específico, apenas apps selecionados poderão enviar notificações e serem acessados. Após o tempo estipulado para o recurso terminar, as notificações recebidas durante o período em que a função esteve ativa serão exibidas no celular.

Para ativar a ferramenta no Android, vá em “Configurações” > “Bem-estar digital” > “Modo foco”. No iPhone, a funcionalidade pode ser encontrada em "Ajustes" > "Foco". Em seguida, selecione o tipo entre as opções “Não Perturbe”, “Pessoal” ou “Sono” ou crie um modo novo. Então, toque sobre o foco escolhido e, na parte "Notificações permitidas", aperte em "Adicionar" e selecione os apps que quiser que notifiquem você naquele modo específico.

5. Permitir (ou não) notificações de updates do sistema

Alguns celulares Android podem notificar quando existem novas atualizações de aplicativos disponíveis, o que pode incomodar - principalmente se acontecer excessivamente. Para isso, vá em “Configurações” > “Aplicativos” > “Google Play Store” > “Notificações” > “Categoria de notificações” e desabilite a opção “Atualizações disponíveis”. Vale lembrar que, caso você faça isso, precisará procurar manualmente pelos updates do celular.

