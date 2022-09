5 ajustes que você deveria fazer no celular antes de dormir

Dormir rápido pode ser difícil, especialmente por conta dos inúmeros estímulos visuais que recebemos antes de deitar. Por isso, celulares Android e iPhone ( iOS ) contam com recursos e apps - nativos e terceiros - que podem ajudar na tarefa. Entre eles, estão o modo noturno, que ajusta o brilho e as cores do smartphone; Limite de Tempo, que fecha aplicativos em um horário determinado; e serviços externos, como Calm e HeadSpace , que oferecem meditações guiadas e áudios relaxantes. Nesse sentido, veja, a seguir, cinco coisas para fazer no celular e dormir melhor e mais rápido.

2 de 7 Lista reúne recursos para Android e iPhone (iOS) que podem ajudar os usuários a terem boas noites de sono — Foto: Divulgação/Pexels Lista reúne recursos para Android e iPhone (iOS) que podem ajudar os usuários a terem boas noites de sono — Foto: Divulgação/Pexels

1. Ativar o Modo Noturno

A ativação do modo noturno ajusta cores e tira o brilho excessivo das telas dos smartphones, o que traz mais conforto para os olhos. O recurso é ideal para ser usado a noite, nos momentos antes de dormir, visto que a diminuição dos estímulos visuais pode melhorar a qualidade do sono. Para fazer a ativação em Android, basta tocar em “Modo Noturno”, na aba de configurações rápidas do celular. Outra maneira de habilitar o recurso é recorrer a apps de terceiros, como o Dark Mode, disponível na Google Play Store.

No iPhone (iOS), a opção é chamada de Night Shift e pode ser ativada de duas maneiras: na primeira, abra a Central de Controle, pressione a barra do controle de brilho e, então, toque no sol, na parte inferior da tela. Outra forma de habilitar a função é acessar "Ajustes" > "Tela e Brilho" > "Night Shift". Nessa opção, ainda é possível definir um horário para a ativação automática da ferramenta, além de ajustar a temperatura da cor.

3 de 7 Ativação do Modo Noturno ajusta o brilho da tela para gerar maior conforto visual — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ativação do Modo Noturno ajusta o brilho da tela para gerar maior conforto visual — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Definir Limite de Tempo para aplicativos

Outra forma de garantir uma boa noite de sono é limitar o tempo gasto em aplicativos, como jogos e redes sociais. Essa é mais uma opção que visa diminuir estímulos visuais, e, por isso, ela fecha apps depois de um período pré-determinado pelo próprio usuário. Para ativar a opção no Android, acesse "Configurações" > "Bem-estar digital e controle dos pais" > "Painel". Selecione um app e, então, toque em “Timer de uso do app” para definir o tempo. Vale ressaltar que à meia-noite de cada dia, o período é “zerado” para recomeço da contagem.

No iPhone (iOS), acesse "Ajustes" > "Tempo de Uso" e ative a opção. Em seguida, toque em “Limites de Apps” > “Adicionar Limite”, e escolha uma ou mais categorias de aplicativos. Por fim, toque em “Seguinte”, defina o período desejado e selecione o botão “Adicionar”. Caso queira, é possível fazer a definição individual do tempo ao tocar em uma categoria e visualizar todos os apps que pertencem a ela. Então, basta selecionar um para limitar.

4 de 7 Recurso do Android e iPhone (iOS) fecha aplicativos automaticamente após tempo determinado pelo próprio usuário — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Recurso do Android e iPhone (iOS) fecha aplicativos automaticamente após tempo determinado pelo próprio usuário — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Configurar agenda de sono no app Saúde (iOS) ou Bem-estar Digital (Android)

Celulares também podem ser grandes aliados na criação de uma rotina automatizada para dormir e acordar. É possível, por exemplo, definir horários para se deitar e levantar, visando descansar durante uma quantidade determinada de horas. No Android, a opção pode ser ativada através da área “Bem-estar digital e controle dos pais”; para isso, toque em “Configurações” > “Bem-estar digital e controle dos pais” > Modo hora de dormir. Na página seguinte, selecione “Com horário programado” e defina um período para acordar e para dormir, além de selecionar os dias da semana.

No iPhone, abra o app "Saúde" e toque em explorar, na parte inferior direita da tela. Em seguida, selecione "Sono" e role para baixo até visualizar seus horários. Toque em "Horários e Opções" > "Adicionar horários de sono" > "Adicionar Outros Horários”. Faça os ajustes dos dias da semana e horários para dormir e acordar. Assim, o celular sempre enviará um lembrete na hora de dormir e um alarme soará no momento de acordar.

5 de 7 Ferramenta “Hora de Dormir” ajuda na criação de uma rotina de sono, através de horários definidos para dormir e acordar — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ferramenta “Hora de Dormir” ajuda na criação de uma rotina de sono, através de horários definidos para dormir e acordar — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Habilitar o recurso "Não Perturbe"

Para garantir uma noite de sono sem interrupções, também é possível ativar a ferramenta "Não perturbe", que silencia chamadas e notificações no celular em um horário determinado pelo usuário. Assim, ao fim do período, as configurações voltam ao “normal” e qualquer pessoa da lista pode entrar em contato.

Para fazer a ativação no Android, basta deslizar a tela de cima para baixo e tocar no botão "Não perturbe". As configurações do recurso podem ser alteradas em Configurações > Som e vibração > Não perturbe. Já nos celulares da Apple, acesse a página “Ajustes” e toque em “Não Perturbe”. Em seguida, selecione as opções personalizadas para notificações e chamadas.

6 de 7 Com recurso "Não Perturbe", usuários só recebem notificações e chamadas de contatos selecionados — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Com recurso "Não Perturbe", usuários só recebem notificações e chamadas de contatos selecionados — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

5. Usar app para relaxar

Algumas aplicativos também podem contribuir para uma noite mais tranquila. O Calm, disponível na Play Store e na App Store, dá acesso a histórias para dormir, meditações guiadas, músicas e paisagens sonoras - recursos que podem ajudar os usuários a pegarem no sono de forma leve. Para isso, basta tocar na opção “Para dormir”, na página inicial do app, e escolher o conteúdo desejado.

Outra opção de app é o Headspace, que também conta com uma aba específica para a hora de dormir. Para acessá-la, é preciso tocar na opção “Sono”, na parte inferior da tela. Lá, são disponibilizados diversos recursos relaxantes, como áudios exclusivos, paisagens sonoras e exercícios de meditação e respiração. O download pode ser feito gratuitamente através da Play Store e da App Store.

7 de 7 Apps podem contribuir para uma noite de sono mais leve, através de recursos como meditações guiadas e sons relaxantes — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Apps podem contribuir para uma noite de sono mais leve, através de recursos como meditações guiadas e sons relaxantes — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com informações de Apple e Android Help

Veja também: 7 funções que seu celular tem e você não conhece!