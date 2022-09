5 apps para fazer colagem de fotos pelo celular

Fazer colagem de fotos é um procedimento possível a partir de diversos aplicativos de edição, disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ). Para isso, as plataformas normalmente disponibilizam "grids" - ou seja, grades que juntam as fotos através de layouts pré-definidos. No entanto, alguns serviços, como Canva e PicCollage, também permitem que usuários criem artes livremente, com a possibilidade de posicionar fotos como quiser e adicionar elementos de texto, figurinhas, filtros e mais. Veja, a seguir, 5 apps para fazer colagens de fotos no celular.

1 de 6 Lista reúne 5 aplicativos, disponíveis para Android e iPhone, que são ideais para fazer colagens de fotos pelo celular; confira — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Lista reúne 5 aplicativos, disponíveis para Android e iPhone, que são ideais para fazer colagens de fotos pelo celular; confira — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

O Canva é um editor disponível para celulares Android e iPhone (iOs). Para fazer colagens de fotos com ele, basta acessar o app, escolher o tamanho do layout e selecionar a seção “Elementos”, localizada na parte inferior da tela. Na barra de pesquisas, busque por “Grades” e selecione a opção que se enquadre ao tipo de montagem que deseja criar. Depois disso, basta tocar no botão “+”, no lado inferior esquerdo da tela, e fazer o upload das fotos, arrastando-as para os quadros desejados.

O app também permite criações em formatos livres. Para isso, após selecionar o tamanho do layout, basta fazer o upload das fotos diretamente, sem escolher um modelo de “grade” - dessa maneira, é possível posicioná-las como quiser. Também é possível adicionar outros recursos à criação, como textos, figurinhas e vídeos.

2 de 6 O Canva é um famoso aplicativo de edição que disponibiliza diversos modelos de “grids” para colagens de fotos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback O Canva é um famoso aplicativo de edição que disponibiliza diversos modelos de “grids” para colagens de fotos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Vale ressaltar que a maioria dos recursos do aplicativo é gratuita, mas é possível ter um número ainda maior de opções através do Canva Pro, que tem plano com valor mensal de R$ 34,90 e anual de R$ 289,90. A plataforma também disponibiliza um teste grátis pelo período de 30 dias.

2. PicCollage

Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o app reúne recursos que permitem fazer colagem de fotos. Ao acessá-lo, a primeira tela já mostra três opções: “Grids”, “Forma Livre” e “Modelos”. Na seção “Grids”, existe um alto número de opções pré-definidas para o formato da montagem. Basta selecionar uma delas, tocar em “Fotos”, na barra inferior, e escolher as imagens para aplicar. Ainda na barra inferior, é possível configurar a moldura e o background da colagem, além de adicionar textos, adesivos, fotos da rede, rabiscos e animações.

Já na opção “Forma Livre”, o usuário pode posicionar as fotos da maneira que desejar, sem estar condicionado a um formato pré-definido de colagem. Em “Modelos”, por sua vez, existem templates temáticos prontos, que englobam temas como aniversários, viagens, amizades, volta às aulas, entre outros.

3 de 6 Além de “grids”, o app PicCollage disponibiliza templates prontos relacionados a datas comemorativas para que os usuários façam montagens — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Além de “grids”, o app PicCollage disponibiliza templates prontos relacionados a datas comemorativas para que os usuários façam montagens — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

O app tem uma grande variedade de recursos gratuitos, mas, para liberar o acesso a todos os conteúdos, é preciso tornar-se um usuário vip - o que custa R$ 28,99 ao mês ou R$ 209,99 ao ano. É possível ainda fazer um teste gratuito pelo período de sete dias.

3. DazzCam

O DazzCam oferece diversas ferramentas para edição de imagens, além de trabalhar com uma nova proposta de colagens digitais que se popularizou na web recentemente. Para criá-la, basta acessar o app, tocar no ícone de câmera e selecionar a opção específica de colagem ("Collage"). Em seguida, importe fotos da galeria para gerar a montagem e aguarde o carregamento. Caso não goste do resultado automático, basta arrastar as fotos e reorganizá-las da maneira que preferir.

O app, disponível para iPhone (iOS), oferece diversos recursos gratuitos, mas também conta com algumas opções de pacotes pagos. Entre eles, estão o Dazz Pro e Dazz Pro One, além de câmeras e filtros exclusivos, com valores que chegam até R$ 74,90 (pagos de uma vez só) na App Store.

4 de 6 Com a câmera própria para colagens do app DazzCam, é possível recortar e unir diferentes elementos visuais na mesma imagem — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Com a câmera própria para colagens do app DazzCam, é possível recortar e unir diferentes elementos visuais na mesma imagem — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. PhotoGrid

Com o mesmo padrão de outros apps de colagem de fotos, o PhotoGrid apresenta as seções “Grade” e “Modelos”. Na primeira opção, há centenas de layouts disponíveis, com suporte para até 16 conteúdos. Para usá-lo, basta selecionar fotos e vídeos da galeria do celular ou de banco de imagens. Então, na barra inferior da próxima tela, basta escolher alguns dos elementos de customização, como bordas, fundos, textos, adesivos, rabiscos, filtros e marcas d'água.

Já em “Modelos”, há templates elaborados e com diferentes temáticas, como a opção "Filme", que remete a fotografias antigas. Ainda, também existem modelos sazonais, de acordo com datas comemorativas. O procedimento para utilizá-lo é parecido: basta selecionar as mídias desejadas e aguardar a criação da arte.

5 de 6 PhotoGrid reúne diversas ferramentas para criação de colagens e edição de fotos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback PhotoGrid reúne diversas ferramentas para criação de colagens e edição de fotos — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Para ter acesso ilimitado aos recursos do app, existem algumas opções de pacotes para compra, como o PhotoGrid Premium, PhotoGrid Plus e PhotoGrid Pro, com valores que chegam até R$ 124,90 na App Store.

5. Shuffles

O Shuffles é um aplicativo recém-lançado pela empresa Pinterest, que tem o objetivo de estimular a criatividade dos usuários através de diversas ferramentas, como fazer colagem, recortar imagens e criar animações. Até o momento, a nova plataforma está disponível apenas para iOS e somente convidados podem utilizá-la, mas também é possível entrar em uma lista de espera através da página inicial do app.

Através do Shuffles, as montagens são criadas com a utilização da biblioteca de imagens do próprio Pinterest, mas o usuário também pode incluir fotos autorais. O app oferece recursos que permitem o recorte inteligente de elementos das fotos através de um único toque, além de opções como redimensionamento e inserção de camadas, animações e efeitos.

6 de 6 Shuffles, novo app do Pinterest, tem o objetivo de explorar a criatividade dos usuários através de colagens, recortes de imagens e outros efeitos animados — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Shuffles, novo app do Pinterest, tem o objetivo de explorar a criatividade dos usuários através de colagens, recortes de imagens e outros efeitos animados — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

*Nota de transparência: Canva e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao assinar alguma ferramenta no site parceiro, o TechTudo pode ganhar uma comissão ou algum outro tipo de compensação.

Veja também: 3 recursos que o Instagram 'copiou' de outras redes sociai