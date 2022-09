5 coisas que podem fazer no seu celular mesmo com a tela bloqueada

Pensando nisso, o TechTudo reuniu cinco funcionalidades que podem ser acessados por terceiros mesmo que a tela do celular esteja bloqueada. A seguir, você pode conferir quais são esses recursos e como desativá-los nas configurações dos dispositivos para impedir que as funções sejam acessadas.

1 de 8 Veja cinco funcionalidades que podem ser acessadas no celular mesmo com a tela bloqueada e como desativá-las — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Veja cinco funcionalidades que podem ser acessadas no celular mesmo com a tela bloqueada e como desativá-las — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Pedir para o assistente virtual mandar mensagens para contatos

É possível ativar a Google Assistente ou a Siri mesmo com o celular bloqueado e solicitar que as assistentes virtuais realizem algumas no dispositivo. Utilizando comandos de voz, uma pessoa que não possui a senha do seu aparelho pode acessar algumas funcionalidades do celular, e pode solicitar que a assistente envie mensagens ou faça ligações para contatos salvos na agenda, crie lembretes ou marque reuniões no calendário sem o consentimento do dono do aparelho, por exemplo. Como essa configuração pode ser considerada um pouco invasiva, o ideal é desativá-la nos ajustes dos dispositivos.

Para isso, no Android, acesse as configurações da Google Assistente e toque sobre a aba "Tela de bloqueio". Em seguida, desative a chave ao lado de "Respostas do Google Assistente na tela de bloqueio" para impedir que a assistente seja ativada quando o celular estiver bloqueado. No iPhone (iOS), vá até os ajustes e clique em "Siri e Busca". Na próxima página, desative a chave ao lado de "Permitir Quando Bloqueado".

2 de 8 Desativando a Google Assistente e Siri para que não funcionem com a tela bloqueada — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando a Google Assistente e Siri para que não funcionem com a tela bloqueada — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Acessar as configurações rápidas ou a Central de Controle

Mesmo com a tela bloqueada, ainda é possível acessar o menu de configurações rápidas do Android ou a Central de Controle do iPhone (iOS), o que permite que um desconhecido que tenha acesso ao seu celular consiga acessar alguns recursos do aparelho - é possível desativar a Internet e a localização do dispositivo e habilitar o modo avião, por exemplo, dificultando que o dono do aparelho verifique as últimas coordenadas do dispositivo para poder encontrá-lo.

Essas não são as únicas funcionalidades que podem ser acessadas - pessoas mal intencionadas com acesso direto ao dispositivo poderão interagir com todos os ícones ou widgets disponíveis nas configurações rápidas ou na Central de Controle do celular. Para evitar que isso aconteça, é possível editar os ícones disponíveis ou bloquear o acesso a Central de Controle quando a tela do iPhone (iOS) estiver bloqueada.

3 de 8 Deslize o menu de configurações rápidas para baixo para editá-lo — Foto: Reprodução/Clara Fabro Deslize o menu de configurações rápidas para baixo para editá-lo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

No Android, para editar as configurações rápidas, deslize a tela para baixo e clique sobre o ícone de lápis, no canto inferior esquerdo da tela. Em seguida, toque e pressione sobre o ícone desejado e mova-o para a parte inferior da tela.

No iPhone (iOS), acesse os ajustes e toque sobre "Central de Controle". Por lá, pressione os ícones de "-" ao lado das opções para removê-las da pasta, ou desative o acesso à Central de Controle quando a tela estiver bloqueada, acessando a aba "Face ID e Código" nos ajustes. Lá, deslize a tela até encontrar a aba "Permitir acesso quando bloqueado" e desative a chave ao lado de "Central de Controle".

4 de 8 Removendo widgets da Central de Controle do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Removendo widgets da Central de Controle do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Tirar fotos

Também é possível tirar fotos com a câmera do celular mesmo que ele esteja bloqueado. Ainda assim, vale dizer que o acesso à galeria do dispositivo não é permitido, o que mantém as fotos seguras. No Android, você pode remover o widget de câmera das configurações rápidas para evitar que isso ocorra e, em celulares Motorola, também pode desativar a navegação por gestos para impedir que acessem a câmera sem o seu consentimento.

Para desativar os gestos, disponível apenas em celulares Motorola, acesse o app "Moto" e toque sobre a aba "Moto ações". Em seguida, desative a chave ao lado de "Câmera instantânea".

5 de 8 Desativando as moto ações da câmera para impedir o acesso ao app com a tela bloqueada — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando as moto ações da câmera para impedir o acesso ao app com a tela bloqueada — Foto: Reprodução/Clara Fabro

No iPhone (iOS), é possível desativar o widget de Câmera da Tela Bloqueada indo até os ajustes e selecionando "Tempo de Uso". Lá, toque sobre a aba "Conteúdo e Privacidade" e toque em "Apps permitidos". Na próxima página, desative a chave ao lado de "Câmera".

6 de 8 Desabilitando o widget de câmera na Tela Bloqueada do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desabilitando o widget de câmera na Tela Bloqueada do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Usar a lanterna

Assim como é possível usar a câmera do celular com ele bloqueado, também é possível ativar e usar a lanterna do dispositivo mesmo com a tela bloqueada. Se o widget do app estiver disponível nas configurações rápidas do Android é possível acessá-lo por lá, ou, ainda é possível ligar a lanterna agitando o celular duas vezes caso o aparelho seja da fabricante Motorola. Nesse caso, é possível desativar o acionamento por gestos acessando o app "Moto", tocando sobre a aba "Moto ações" e virando a chave ao lado de "Lanterna rápida".

7 de 8 Desativando as moto ações para impedir que a lanterna seja ligada quando a tela do celular estiver bloqueada — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desativando as moto ações para impedir que a lanterna seja ligada quando a tela do celular estiver bloqueada — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Descobrir a temperatura

Terceiros que tiverem acesso direto ao iPhone (iOS) também podem checar algumas informações a partir dos novos widgets disponíveis na Tela Bloqueada, disponíveis com a atualização do iOS 16. Isso quer dizer que, caso o dono do dispositivo utilize apps de tarefas e personalize o aparelho com o widget na tela de bloqueio, outras pessoas com acesso ao celular também poderão consultar as atividades através do ícone em questão. O mesmo vale para apps de Tempo ou que trazem informações sobre voos, por exemplo. Nesse caso, é importante avaliar que tipo de dado ficará disponível no widget antes de adicioná-lo à Tela de Bloqueio.

Para customizá-la, basta pressionar a Tela Bloqueada por alguns segundos e tocar em "Personalizar". Em seguida, vá na área abaixo do relógio e selecione uma entre as opções disponíveis. Para acrescentar ícones interativos de aplicativos específicos, deslize a tela para baixo e toque sobre o app desejado para checar os widgets disponibilizados pela plataforma.

8 de 8 Adicionando widgets do app Tempo à Tela Bloqueada do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Adicionando widgets do app Tempo à Tela Bloqueada do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de The Verge, ComputerWorld e iMyFone

Veja também: Aprenda a usar emojis do iPhone no Android